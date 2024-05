Trois ans plus tard, le DoJ estime que Boeing n'a pas respecté son engagement

Que s'est-il passé au juste à propos du 737 Max ?

Conclusion

Selon les termes de l’accord de 2021 , Boeing avait accepté de payer 2,5 milliards de dollars pour régler les accusations criminelles liées à une conspiration visant à tromper l’Administration Fédérale de l’Aviation (FAA) lors de l’enquête sur les accidents.« Les crashs tragiques du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines ont mis en évidence la conduite frauduleuse et trompeuse des employés de l'un des principaux constructeurs d'avions commerciaux du monde », a déclaré à l'époque le procureur général adjoint par intérim, David P. Burns, de la division criminelle du ministère de la Justice. « Les employés de Boeing ont choisi la voie du profit plutôt que celle de la franchise en dissimulant des informations importantes à la FAA concernant l'exploitation de son avion 737 Max et en s'engageant dans un effort pour dissimuler leur tromperie. Cette résolution tient Boeing pour responsable de la conduite criminelle de ses employés, aborde l'impact financier pour les compagnies aériennes clientes de Boeing et, espérons-le, prévoit une certaine mesure de compensation pour les familles et les bénéficiaires des victimes du crash », a-t-il ajouté.L’accord sur les poursuites différées a mis fin à l’enquête d’environ deux ans du DoJ et il était question d'abandonner toutes les accusations après trois ans s’il n’y avait pas de violations supplémentaires. Les procureurs ont déclaré que Boeing avait « sciemment et volontairement » conspiré pour frauder les États-Unis en sapant la capacité de la Federal Aviation Administration à évaluer la sécurité de l’avion. Boeing a admis que deux de ses pilotes techniques de vol 737 Max avaient « trompé » la FAA sur les capacités d’un système de contrôle de vol sur les avions, un logiciel qui a ensuite été impliqué dans les deux accidents, a déclaré le ministère de la Justice.« Les déclarations trompeuses, les demi-vérités et les omissions communiquées par les employés de Boeing à la FAA ont entravé la capacité du gouvernement à assurer la sécurité du public voyageur. Cette affaire envoie un message clair : le ministère de la Justice va tenir des fabricants comme Boeing pour responsables d'avoir fraudé les régulateurs - en particulier dans les industries où les enjeux sont aussi importants », a déclaré le procureur américain Erin Nealy Cox pour le district nord du Texas.Pourtant, trois ans plus tard, le ministère de la justice a accusé Boeing de ne pas avoir respecté sa part de l'accord de poursuite différée (DPA) dans une lettre adressée à Reed O'Connor, juge du district nord du Texas, qui a supervisé l'affaire initiale ayant abouti au DPA et à une amende de 2,5 milliards de dollars.Dans cette affaire, Boeing était accusé d'avoir conspiré pour commettre une fraude en dissimulant des informations de sécurité aux autorités fédérales de l'aviation. Les deux crashs du 737 Max en Indonésie en 2018 et en Éthiopie en 2019 ont tué 346 personnes.Selon la déclaration du DoJ concernant le règlement initial, Boeing a admis devant le tribunal qu'il avait « trompé » l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) au sujet du système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre (MCAS), ce qui a entraîné l'absence de détails nécessaires sur le système dans des documents clés et a laissé les pilotes sans préparation.Boeing a toutefois manqué à ses obligations en vertu du DPA « en ne concevant pas, en ne mettant pas en œuvre et en n'appliquant pas un programme de conformité et d'éthique visant à prévenir et à détecter les violations des lois américaines sur la fraude dans l'ensemble de ses activités », affirme le DoJ. Le ministère n'a pas cité d'incidents spécifiques dans lesquels Boeing aurait violé le DPA.En conséquence, Boeing pourrait être poursuivi pour toute infraction pénale fédérale dont le gouvernement américain a connaissance, y compris pour la fraude que l’entreprise espérait éviter grâce à l’accord. Le Département de la Justice a informé un juge fédéral de cette violation et doit décider avant le 7 juillet de la manière dont il souhaite procéder.Le constructeur aéronautique a connu une période difficile au cours des derniers mois.Il y a eu l'explosion du bouchon de porte d'Alaska Airlines, qui a valu à Boeing d'être critiqué pour sa mauvaise tenue des dossiers. De nombreux dénonciateurs ont fait état de manquements à la sécurité au sein de l'entreprise, et l'enquête de la FAA a révélé que Boeing n'avait pas réussi à instaurer une culture de la sécurité adéquate.Ce dernier point est peut-être la clé des allégations du DoJ selon lesquelles Boeing ne respecte pas les obligations de l'accord de partenariat public-privé : la FAA a déclaré avoir « constaté un manque de sensibilisation aux paramètres liés à la sécurité à tous les niveaux de l'organisation » et un scepticisme à l'égard de l'idée même de mettre en œuvre un nouveau système de gestion de la sécurité.Pour rappel, le 737 Max de Boeing était censé être un avion qui aiderait la compagnie à suivre le rythme d'une nouvelle offre plus économe en carburant de son concurrent Airbus. Mais la compagnie a précipité la conception et, par conséquent, l'avion était susceptible de décrocher dangereusement dans certaines situations de décollage. Boeing a créé un logiciel pour pallier ce défaut de conception en poussant automatiquement le nez de l'avion vers le bas. Mais la société n'a jamais parlé du logiciel à la FAA, aux compagnies aériennes ou aux pilotes afin de gagner du temps et de l'argent.Pire encore, ce logiciel fonctionnait à partir des données d'un capteur isolé situé à l'extérieur de l'avion, ce qui signifie qu'il n'y avait aucun moyen de savoir s'il agissait avec de mauvaises informations ou si le capteur était endommagé. C'est cette série de défauts de conception et le manque de franchise de Boeing qui ont conduit aux deux crashs mortels de 737 Max, comme cela a été découvert dans les enquêtes et les rapports ultérieurs du Congrès. En ne les divulguant pas aux régulateurs ou aux compagnies aériennes, Boeing a laissé aux pilotes du vol 610 de Lion Air et du vol 302 d'Ethiopian Airlines des logiciels de combat dont ils ignoraient même l'existence.Certains employés de Boeing étaient bien conscients que ce qu'ils faisaient était mal, comme l'ont montré les messages de chat internes et les e-mails publiés par le Congrès au début de l'année 2020. Le 737 Max a depuis été autorisé à reprendre l'air après que Boeing ait travaillé pour résoudre ces problèmes, et les compagnies aériennes du monde entier réintroduisent lentement l'avion dans leurs flottes. Mais dans un rapport du Sénat publié le mois dernier, il a été découvert que Boeing et la FAA ont travaillé à manipuler certains des tests effectués pendant le processus de recertification. L'approche laxiste de la FAA en matière de réglementation a également été accusée d'avoir contribué aux problèmes qui ont conduit aux deux accidents mortels du 737 Max.Boeing a jusqu’au 13 juin pour répondre aux allégations du gouvernement, et le Département de la Justice a indiqué qu’il prendrait en compte les explications de l’entreprise pour déterminer s’il convient de poursuivre les poursuites. De son côté, Boeing conteste les conclusions du Département de la Justice et affirme avoir respecté les termes de l’accord.« Nous pensons avoir respecté les termes de cet accord et attendons avec impatience l'occasion de répondre au Département sur cette question », a déclaré un porte-parole de Boeing dans un communiqué. « Ce faisant, nous nous engagerons auprès du ministère avec la plus grande transparence, comme nous l'avons fait pendant toute la durée de l'accord, y compris en réponse à leurs questions après l'accident de l'avion 1282 d'Alaska Airlines ».Cet événement soulève des questions importantes sur la responsabilité des entreprises dans l’industrie aéronautique et la sécurité des passagers. Les décisions à venir du Département de la Justice seront cruciales pour l’avenir de Boeing et pourraient avoir des répercussions significatives sur la confiance du public dans l’aviation civile.Source : DoJ Quelle devrait être la priorité de Boeing : la conformité réglementaire ou l’innovation technique ?Comment les entreprises aéronautiques peuvent-elles renforcer la confiance du public après des incidents aussi graves ?Quel rôle le gouvernement devrait-il jouer pour assurer que les compagnies aériennes respectent les normes de sécurité ?Les amendes financières sont-elles suffisantes pour responsabiliser les entreprises en cas de manquements à la sécurité ?Comment les passagers peuvent-ils être assurés que les avions dans lesquels ils voyagent sont sûrs ?Quelles mesures Boeing devrait-il prendre pour améliorer son programme de conformité et d’éthique ?La transparence est-elle la clé pour restaurer la réputation d’une entreprise après un scandale ?Quelles leçons l’industrie aéronautique devrait-elle tirer des accidents du 737 MAX ?