Neuralink is accepting applications for the second participant.



This is our Telepathy cybernetic brain implant that allows you to control your phone and computer just by thinking.



No one better than Noland (@ModdedQuad) himself to tell you about the first! https://t.co/k9DaZ3xr5g — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2024

Redefining the boundaries of human capability requires pioneers.



If you have quadriplegia and want to explore new ways of controlling your computer, we invite you to participate in our clinical trial. pic.twitter.com/svqfAkVV1M — Neuralink (@neuralink) May 16, 2024

Une ambition à plus grande échelle

Envoyé par Neuralink Envoyé par L'étude PRIME (abréviation de Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) - un essai de dispositif médical expérimental révolutionnaire pour notre interface cerveau-ordinateur (BCI) entièrement implantable et sans fil - vise à évaluer la sécurité de notre implant (N1) et de notre robot chirurgical (R1) et à évaluer la fonctionnalité initiale de notre BCI pour permettre aux personnes paralysées de contrôler des dispositifs externes par la pensée.



Au cours de l'étude, le robot R1 sera utilisé pour placer chirurgicalement les fils ultrafins et flexibles de l'implant N1 dans une région du cerveau qui contrôle l'intention de mouvement. Une fois en place, l'implant N1 est cosmétiquement invisible et a pour but d'enregistrer et de transmettre sans fil les signaux cérébraux à une application qui décode l'intention de mouvement. L'objectif initial de notre BCI est de donner aux gens la capacité de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la seule force de leur pensée.

Les problèmes font partie du processus d'apprentissage

Quelques limites

Accessibilité et inclusion : Bien que l'objectif de Neuralink soit d'aider les personnes quadriplégiques, il est crucial de s'assurer que les technologies développées soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin, et non seulement à une élite financière ou géographique. L'inclusion doit être une priorité pour éviter de creuser les inégalités existantes en matière de santé et de technologie.

Impact à long terme : Les ambitions de Neuralink de connecter des milliers de personnes à des interfaces cerveau-machine d'ici 2030 posent la question de l'impact à long terme de telles technologies sur la société. Comment cela changera-t-il notre rapport à la technologie, à la communication et même à notre propre humanité ? Il est essentiel de mener des débats publics et d'impliquer diverses parties prenantes pour façonner un avenir où la technologie sert véritablement l'humain.

Neuralink, la startup d'Elon Musk spécialisée dans les implants cérébraux, accepte les candidatures d'un deuxième participant à l'essai humain pour tester son dispositif, a déclaré le milliardaire sur X vendredi :« Neuralink accepte les candidatures pour le deuxième participant. Il s'agit de notre implant cérébral cybernétique Telepathy qui vous permet de contrôler votre téléphone et votre ordinateur simplement par la pensée. Personne de mieux que Noland n'est mieux placé pour vous parler du premier ! »Cette demande intervient cinq mois après que Neuralink a implanté une puce cérébrale à son premier participant à l'essai humain, Noland Arbaugh, 30 ans, et une semaine seulement après que la société a admis que son implant avait rencontré un problème inattendu . Neuralink a déclaré que les fils reliant la puce au cerveau de Arbaugh s'étaient rétractés, causant des problèmes de performance, bien que l'entreprise ait déclaré avoir fait des ajustements pour améliorer son fonctionnement.Pourtant, Arbaugh affirme que l'implant, qui lui permet de contrôler un curseur d'ordinateur avec son cerveau, a changé sa vie. Arbaugh est tétraplégique depuis 2016, à la suite d'un accident de plongée.« Je n'avais rien qui me pousse à me réveiller le matin, et cela a changé la donne pour moi », a déclaré Arbaugh à Good Morning America lors d'une interview diffusée vendredi. « J'étais très heureux de pouvoir participer à quelque chose de si monumental. C'est la prochaine étape pour aider les personnes paralysées ».Aujourd'hui, Neuralink recherche d'autres personnes comme Arbaugh pour tester sa puce cérébrale. « Si vous souffrez de tétraplégie et souhaitez explorer de nouvelles façons de contrôler votre ordinateur, nous vous invitons à participer à notre essai clinique », a déclaré la société sur X.À terme, l'ambition de Neuralink est d'utiliser des implants pour connecter des cerveaux humains à des ordinateurs afin d'aider, par exemple, des personnes paralysées à contrôler des smartphones ou des ordinateurs, ou des aveugles à retrouver la vue. À l'instar des interfaces cerveau-machine existantes, l'implant de l'entreprise recueillerait les signaux électriques émis par le cerveau et les interpréterait comme des actions.Les participants à l'essai actuel feront partie de ce que Neuralink appelle l'étude PRIME, abréviation de Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (interface cerveau-ordinateur implantée robotiquement). L'objectif est d'étudier la sécurité de l'implant et du robot chirurgical et de tester la fonctionnalité du dispositif, a indiqué la société dans un billet de blog 2023.La société indique qu'elle recrute des patients qui ont « une capacité limitée ou nulle d'utiliser leurs deux mains en raison d'une lésion de la moelle épinière cervicale ou d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA) ».Des puces sont implantées chirurgicalement dans la partie du cerveau qui contrôle l'intention de bouger. La puce enregistre ensuite les signaux cérébraux et les transmet à une application, l'objectif initial étant de « donner aux gens la capacité de contrôler un curseur ou un clavier d'ordinateur par la seule force de leur pensée », a expliqué Neuralink précédemment.Environ un mois après l'opération, Musk a déclaré qu'Arbaugh pouvait contrôler une souris d'ordinateur avec son cerveau. Neuralink a ensuite publié une vidéo montrant Arbaugh jouant aux échecs sur un ordinateur à l'aide de son seul cerveau.Mais après que son appareil a rencontré un problème inattendu qui a réduit sa vitesse de traitement des données et ses performances, Arbaugh a déclaré à Good Morning America qu'il avait « pleuré après ». « C'était très, très dur d'abandonner toutes les choses incroyables que j'étais capable de faire », a-t-il déclaré.Toutefois, Neuralink affirme que ce problème faisait partie de son processus d'apprentissage.« La raison pour laquelle nous effectuons des essais cliniques et des essais de faisabilité précoces est de découvrir ce genre de problèmes le plus tôt possible avant la mise sur le marché », a déclaré DJ Seo, cofondateur de Neuralink avec Musk, à Good Morning America. « Nous nous sommes retroussé les manches et avons trouvé différents moyens pour que Noland puisse retrouver ses performances, ce que nous avons réussi à faire avec succès ».Les consommateurs n'auront pas un accès généralisé à cette technologie de sitôt. Avant que les implants cérébraux de Neuralink ne soient commercialisés, ils devront obtenir une autorisation réglementaire plus large.Après l'opération, Arbaugh a utilisé l'implant pour contrôler son ordinateur portable dans différentes positions, y compris lorsqu'il était allongé dans son lit. Il a également utilisé la puce cérébrale pour jouer à un jeu Mario Kart sur une console Nintendo Switch. Un utilisateur de X a commenté : « L'humanité et la technologie à leur meilleur ».Avant l'implantation de la puce cérébrale, Arbaugh pouvait utiliser un stylet pour tablette tenu par la bouche (bâton buccal) qui devait être mis en place par un soignant. Aujourd'hui, il joue à des jeux en ligne, navigue sur le web et utilise un ordinateur portable MacBook, le tout en contrôlant un curseur avec son esprit.L’annonce de Neuralink concernant l’ouverture des candidatures pour le second participant à l’implant cérébral représente une avancée significative dans le domaine de la neurotechnologie. Cependant, cette initiative soulève également plusieurs questions éthiques et pratiques qui méritent une attention critique.En conclusion, bien que les progrès de Neuralink soient prometteurs, ils doivent être abordés avec prudence et responsabilité. 