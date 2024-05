Les failles de Tesla dans la prise en compte des possibilités algorithmiques

Brianna Janel : l’influenceuse qui exploite les failles logicielles dans le processus de mise à jour de son véhicule Tesla pour rechercher des vues sur les réseaux sociaux ?

🚘🇺🇸| Flash - “Je suis coincée ici, à rôtir comme un poulet”



En lançant la mise à jour de son véhicule Tesla, une Tiktokeuse, Brianna Janel, s’est retrouvée enfermée pendant près de 40 minutes.



— Le Flash Info (@FlashInfo365) April 23, 2024

Selon le manuel de l’utilisateur de Tesla, « les fonctions du véhicule, y compris certains systèmes de sécurité et l'ouverture ou la fermeture des portes ou des fenêtres, peuvent être limitées ou désactivées lorsque l'installation est en cours et vous risquez d'endommager le véhicule. »Les mécanismes des portes des Tesla Model 3 et Model Y sont électriques et, en temps normal, s'ouvrent de l'intérieur à l'aide d'un simple bouton pour déverrouiller la porte. Si le véhicule n'est pas alimenté en électricité, ces modèles disposent de leviers de déverrouillage manuels auxiliaires, également situés sur le panneau de la porte, mais Tesla déconseille d'utiliser le mécanisme manuel, indiquant qu'il ne doit être utilisé que lorsque la voiture n'est pas alimentée en électricité.Contrairement aux dispositions algorithmiques prises par Tesla, Lucid Motors exige que tous les occupants sortent du véhicule avant le début du processus d'installation, et le manuel d'utilisation du Lucid Air précise que les propriétaires ne pourront pas verrouiller ou déverrouiller les portes pendant la mise à jour. Le Lucid Air lance un compte à rebours de deux minutes lorsque le propriétaire choisit d'installer une mise à jour, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour sortir du véhicule avant le début de la mise à jour.Le manuel d'utilisation de Tesla indique que la voiture ne lancera pas de mise à jour logicielle si les modes Keep Climate, Dog Mode, Sentry Mode ou Camp Mode sont activés, mais il n'exige pas que les occupants du véhicule sortent de celui-ci avant le début du processus d'installation d’une mise à jour. Tesla recommande en sus aux propriétaires d'installer les mises à jour logicielles dès que possible, ce qui pourrait amener certains propriétaires à se sentir obligés de lancer une mise à jour dans un environnement hostile.Brianna Janel savait que les mécanismes des portes des Tesla Model 3 et Model Y sont électriques et, en temps normal, s'ouvrent de l'intérieur à l'aide d'un simple bouton pour déverrouiller la porte et qu’en cas de non-alimentation du véhicule en électricité, ces modèles disposent de leviers de déverrouillage manuels auxiliaires, également situés sur le panneau de la porte. Elle savait en sus que Tesla déconseille d’utiliser le mécanisme manuel, indiquant qu'il ne doit être utilisé que lorsque la voiture n'est pas alimentée en électricité.Elle a choisi de tenir compte de l'avertissement de Tesla et n'a pas essayé d'ouvrir les portes ou les fenêtres pendant le processus d'installation, de peur d'endommager son véhicule. En d’autres termes, elle a opté pour la préservation du véhicule au détriment de sa santé et peut-être de sa vie. La publication de la vidéo sur son compte TikTok qui mobilise plus de 20 mille followers lui a valu des millions de vues et de clics.Sources : Brianna Janel, Manuel de l’utilisateur Tesla Qui de Tesla ou de Brianna Janel est fautif ?Partagez-vous les avis selon lesquels cette publication n'a pas pour objectif de mettre en avant un problème réel mais de rechercher des vues ?fleche: T esla condamnée à une amende de 2 Mns € en Corée du Sud pour publicité mensongère, Tesla a faussement promu et exagéré l'autonomie et la vitesse de recharge de ses voitures électriques fleche: 17 morts, 736 accidents : le bilan alarmant d'Autopilot et Full Self-Driving de Tesla indique-t-il une course à l'innovation au mépris de la sécurité ? Les statistiques de la NHTSA inquiètent fleche: Tesla supprime les capteurs de stationnement à ultrason pour économiser de l'argent et s'appuie désormais uniquement sur la vision de la caméra. Une vidéo montre des conséquences désastreuses