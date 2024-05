Envoyé par Extrait de la lettre des actionnaires de Tesla Envoyé par

L'année dernière, plusieurs d'entre nous ont écrit au conseil d'administration pour lui faire part de leurs préoccupations concernant la pénurie d'administrateurs indépendants et la faiblesse de la surveillance. Depuis lors, les problèmes de gouvernance, de performance et de gestion du capital humain n'ont toujours pas été résolus et de nouvelles indications ont été données selon lesquelles les investisseurs doivent agir pour protéger la valeur actionnariale.



Alors même que les performances de Tesla vacillent, le conseil d'administration doit encore s'assurer que Tesla ("Tesla" ou "l'entreprise") dispose d'un PDG à temps plein qui se concentre de manière adéquate sur le succès durable à long terme de notre entreprise.



Envoyé par Extrait de la lettre des actionnaires de Tesla Envoyé par

Le conseil d'administration de Tesla est composé d'administrateurs qui ont des liens personnels étroits avec le PDG Elon Musk. De nombreux éléments indiquent que ces liens, associés à une rémunération excessive des administrateurs, empêchent le niveau de pensée critique et indépendante nécessaire à une gouvernance efficace.



Les deux administrateurs candidats à la réélection ont des liens personnels particulièrement étroits avec le PDG. Kimbal est le frère de Musk et siège au conseil d'administration depuis 20 ans, et James Murdoch est un ami personnel de longue date du PDG. Avant de rejoindre le conseil d'administration, Murdoch a pris plusieurs vacances en famille avec Elon Musk.



En fait, c'est après l'une de ces vacances qu'il a été invité à rejoindre le conseil d'administration. Murdoch a également une relation personnelle avec Kimbal Musk, témoignant au tribunal qu'il a assisté au mariage de Kimbal et qu'il a dîné avec sa famille.



Tesla Board Of Directors Chair Robyn Denholm has released a new video talking about the upcoming 2024 shareholder vote in June. “We are asking your voices to be heard and to vote for these proposals.” pic.twitter.com/AmfRYo28ah — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 3, 2024

La lettre du groupe a été rendue publique lundi dans un document déposé auprès de la SEC. Elle fait état de préoccupations selon lesquelles Kimbal, qui est le frère cadet d'Elon Musk, et James Murdoch, un ami de Musk qui a pris des vacances avec sa famille, ne peuvent pas superviser efficacement le PDG en raison de leurs liens personnels. La lettre cite également un rapport du Wall Street Journal sur la consommation de drogues de Musk. En février, le média avait rapporté que des membres du conseil d'administration, dont Kimbal, ont pris de la drogue avec Musk, citant des personnes qui ont été témoins de la scène.Le groupe de plaignants comprend les fonds de pension de la ville de New York. Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, qui fait office de conseiller en investissement pour les fonds de la ville, dont les actifs s'élèvent à 260 milliards de dollars, est à l'origine de la charge. Il exhorte les autres actionnaires à voter contre le plan de rémunération de 46 milliards de dollars de Musk lors de l'assemblée des actionnaires de Tesla le 13 juin. Selon la lettre, le conseil d'administration est "trop redevable" envers Musk et n'intervient pas alors que Musk ignore Tesla pour se concentrer sur ses fonctions au sein d'autres organisations.Le groupe s'est plaint du fait que Musk partageait son temps entre les entreprises en se concentrant sur une société par jour. Selon eux, "le conseil d'administration doit encore s'assurer que Tesla dispose encore d'un PDG à temps plein qui se concentre sur le développement durable de l'entreprise". Les signataires de la lettre comprennent également SOC Investment Group, Amalgamated Bank et plusieurs autres investisseurs. Les plaignants considèrent Musk comme un PDG à temps partiel chez Tesla et invitent le conseil d'administration à agir rapidement pour résoudre le problème et empêcher l'entreprise de sombrer :Selon la lettre, pendant qu'il se concentre sur ses fonctions au sein d'autres organisations, Musk siphonne les talents clés de Tesla. L'avis a l'étoffe d'une épreuve de force le mois prochain entre certains investisseurs des fonds de pension de Tesla qui estiment qu'ils paient trop pour un PDG à temps partiel et la base d'investisseurs individuels de la société qui considèrent Musk comme un leader visionnaire qui doit rester chez Tesla à tout prix. L'enjeu est le vote des actionnaires pour ratifier le plan de rémunération de Musk. En février, un tribunal du Delaware a jugé que le plan de rémunération de Musk est illégal et l'a annulé.Tesla a réintroduit le plan de rémunération au printemps et a apporté son soutien à la proposition. Les signataires de la lettre affirment que la ratification de la rémunération de Musk ne favoriserait en rien la croissance et la stabilité à long terme de Tesla. Ils craignent aussi que son approbation donne lieu à des poursuites judiciaires au motif qu'il s'agit d'un gaspillage d'entreprise. « Les actionnaires ne devraient pas prétendre que cette prime a un quelconque effet incitatif : ce n'est pas le cas. Ce qu'il y a, c'est un problème de démesure, qui est apparu de manière flagrante depuis le début », ont écrit les plaignants.Dans une lettre aux actionnaires et publiée le mois dernier dans un dossier réglementaire, la présidente Robyn Denholm a déclaré que Musk avait réalisé la croissance qu'elle recherchait chez le constructeur automobile. Tesla avait atteint tous les objectifs opérationnels et de valeur des actions fixés dans le programme 2018 approuvé par les actionnaires. À l'époque, les actions avaient augmenté de 571 % depuis le début du plan de rémunération. Denholm a écrit : « Elon n'a été payé pour aucun de ses travaux pour Tesla au cours des six dernières années, qui ont contribué à générer une croissance et une valeur pour les actionnaires ».« Avec les autres actionnaires que nous avons déjà entendus, cela nous semble fondamentalement injuste et incompatible avec la volonté des actionnaires qui ont voté en faveur de cette décision ». Mais les actionnaires mécontents ont fait remarquer que si les actionnaires ratifient le plan de rémunération, il est possible qu'un autre plan soit proposé l'année prochaine. « Étant donné que Tesla a l'habitude d'accorder des primes exponentielles, Musk pourrait bien demander une autre prime », ont-ils écrit. Le groupe recommande également de virer du conseil d'administration le frère d'Elon et James Murdoch :De mars 2020 à novembre 2021, le cours de l'action Tesla est passé de 28,51 $ à 409,71 $. Mais selon la lettre, il est depuis tombé à 172,63 $, soit une baisse de 237,08 $ ou 62 % par rapport à son pic. « Au cours des trois dernières années, et surtout au cours de l'année écoulée, Tesla a clairement pris du retard par rapport à ses concurrents et au marché en général. Nous pensons que les distractions causées par les nombreux projets de Musk, en particulier sa décision d'acheter Twitter, ont joué un rôle important dans la sous-performance de Tesla », indique la lettre. Elle accuse Musk d'avoir terni la réputation de l'entreprise.« La réputation de Tesla a été ternie par les combats publics de Musk avec les régulateurs, l'acquisition de Twitter, les déclarations controversées sur X et ses problèmes juridiques et personnels. Musk a profité d'une surveillance laxiste pour utiliser Tesla comme un coffre-fort pour lui-même et ses autres entreprises. Le conseil d'administration de Tesla continue de permettre à Musk d'être surengagé alors qu'il consacre beaucoup de temps à ses rôles chez X, SpaceX, Neuralink, la Boring Company et d'autres entreprises », indique la lettre.Tesla a enregistré des livraisons record de plus de 1,8 million de véhicules électriques dans le monde l'année dernière, mais la valeur de ses actions s'est rapidement érodée cette année en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques. L'entreprise a déclaré avoir livré 386 810 véhicules de janvier à mars, soit près de 9 % de moins qu'au cours de la même période l'année dernière. La croissance future est incertaine et il pourrait être difficile de convaincre les actionnaires de soutenir une rémunération élevée dans le contexte actuel.Depuis l'année dernière, Tesla a réduit les prix de certains modèles jusqu'à 20 000 dollars. Ces baisses de prix ont fait chuter la valeur des véhicules électriques d'occasion et réduit les marges bénéficiaires de Tesla. En avril, Tesla a annoncé le licenciement d'environ 10 % de ses salariés, soit environ 14 000 personnes. Mais certaines sources indiquent que les licenciements pourraient viser bien plus de personnes. Par ailleurs, les licenciements ont suscité des réactions négatives au sein même de Tesla et semblaient parfois mal préparés.Source : lettre des actionnaires Quel est votre avis sur le sujet ?Un PDG peut-il être performant en dirigeant un nombre aussi important d'entreprises à la fois ?Que pensez-vous des accusations portées par le groupe d'actionnaires de Tesla contre le PDG Elon Musk ?Elon Musk est-il responsable de la situation dans laquelle se trouve actuellement le constructeur de véhicules électriques ?Que pensez-vous de l'affirmation de la présidente de Tesla selon laquelle Musk n'a pas été payé au cours des six dernières années ?Si l'affirmation est vérifiée, justifie-t-elle une rémunération de 46 milliards de dollars ? Le plan de rémunération était-il illégal dès le départ ?Elon Musk peut-il remonter la pente avec Tesla ? Ou pensez-vous que le temps est venu pour qu'il cède sa place à quelqu'un d'autre pour diriger Tesla ?