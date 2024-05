Analyse du marché et perspectives

Des problèmes avec son Autopilot

Des propriétaires de Tesla intentent un procès contre l'entreprise, accusant Elon Musk de les avoir induit en erreur

Conclusion

Cette baisse des ventes de Tesla contraste avec la croissance générale des ventes de véhicules électriques à batterie, qui ont augmenté de 14 % à l’échelle de l’industrie. En Chine, Tesla a également signalé une baisse des expéditions depuis son usine de Shanghai, contrairement à la forte croissance de l’industrie chinoise des voitures électriques à brancher.Musk avait informé les investisseurs le 23 avril que la société s’attendait à se remettre de plusieurs problèmes qui avaient affecté la production au premier trimestre, y compris les perturbations de l’expédition en mer Rouge et l’incendie présumé de lignes électriques près de son usine de véhicules utilitaires sportifs en Allemagne. « Nous pensons que le deuxième trimestre sera beaucoup mieux », avait déclaré Musk lors de l’appel de résultats du premier trimestre de Tesla.Cependant, les pays comme l’Allemagne et la Suède ont cessé ou réduit les subventions pour les véhicules électriques ces derniers mois, ce qui a freiné la croissance des ventes en Europe. D’autres fabricants, tels que Volkswagen AG et Mercedes-Benz Group AG, repensent également leurs plans de produits, VW préparant davantage de véhicules hybrides rechargeables et Mercedes maintenant la production de voitures à combustion bien dans les années 2030.Alors que la plupart des marques ont eu du mal avec le retrait des incitations en Allemagne — le plus grand marché automobile d’Europe — Tesla a sous-performé par rapport à ses pairs le mois dernier. Les inscriptions globales de VE sont restées globalement stables, tandis que les ventes de Tesla ont plongé de 32 %. Au Royaume-Uni, les immatriculations de Tesla ont chuté de 25 % en avril et ont diminué de 14 % au cours des quatre premiers mois de l’année.La situation actuelle de Tesla en Europe soulève plusieurs questions sur l’avenir de l’entreprise dans un marché en mutation. La réduction des subventions gouvernementales pour les véhicules électriques pourrait indiquer un changement dans la politique de soutien à l’adoption de ces technologies. Cela pourrait également signaler une transition vers une phase où le marché des véhicules électriques doit se soutenir sans aides financières extérieures.L’approche de Tesla face à ces défis sera cruciale pour son avenir en Europe. L’entreprise pourrait avoir besoin de repenser sa stratégie de prix, d’offrir de nouvelles incitations ou de mettre l’accent sur des caractéristiques uniques de ses véhicules pour attirer les consommateurs. De plus, Tesla pourrait explorer des partenariats stratégiques ou des innovations technologiques pour maintenir sa position de leader sur le marché.Tesla et la NHTSA ont annoncé un « rappel de sécurité » de tous les véhicules Tesla équipés de l'Autopilot en Amérique du Nord en décembre dernier. Cela représente une flotte gigantesque de plus de 2 millions de véhicules et le rappel visait à corriger un système défectueux censé s'assurer que les conducteurs sont attentifs lorsqu'ils utilisent l'Autopilot. Le rappel marquait la conclusion d'une enquête pluriannuelle de la NHTSA sur les crashs des véhicules Tesla en mode Autopilot contre des véhicules d'urgence en stationnement ou arrêtés sur l'autoroute. Le correctif du rappel a été publié via une mise à jour logicielle en direct.Parmi les autres conclusions de l'enquête, la NHTSA avait constaté que le nom Autopilot peut « amener les conducteurs à croire que l'automatisation a des capacités plus importantes qu'elle ne l'est ».La plus haute responsable de la NHTSA à l'époque, Ann Carlson, a déclaré en décembre que l'enquête de l'agence avait déterminé qu'il fallait en faire plus pour s'assurer que l'attention des conducteurs est engagée lorsque l'Autopilot est en cours d'utilisation. « L'une des choses que nous avons déterminées est que les conducteurs ne sont pas toujours attentifs lorsque ce système est en marche », a déclaré Carlson.L'entreprise a accepté d'ajouter davantage d'avertissements et d'alertes lorsque les conducteurs utilisent les fonctions de l'Autopilot, d'où le rappel. Cependant environ six mois plus tard, la NHTSA a émis des doutes sur l'efficacité de la mise à jour publiée dans le cadre du rappel après que de nouveaux accidents ont été signalés et que l'agence a été informée de certaines préoccupations concernant les correctifs. En raison de ces préoccupations, la NHTSA a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête sur l'Autopilot pour déterminer si les correctifs sont adéquats.Fin avril, elle a donc ouvert une nouvelle enquête qui vise à déterminer si l'entreprise a apporté des correctifs adéquats aux défaillances techniques de l'Autopilot qui ont entraîné le rappel. Dans une lettre datée du lundi 6 mai 2024, la NHTSA a fait part de plusieurs préoccupations concernant la solution proposée par Tesla. L'agence a déclaré qu'une analyse préliminaire a identifié au moins 20 accidents dans des véhicules Tesla équipés de la version mise à jour de l'Autopilot. Les nouveaux cas d'accidents semblent similaires à ceux qui ont entraîné le rappel.Les préoccupations liées à l'Autopilot ne cessent de se multiplier et Tesla peine à proposer des correctifs adéquats. Mais le PDG Elon Musk aurait supprimé certains postes au sein des équipes chargées du développement et de la sécurité de l'Autopilot. Des rapports indiquaient que l'entreprise a licencié de nouveaux employés début mai. Le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi lors de cette dernière vague de licenciements n'est pas connu, mais selon les rapports et certains travailleurs concernés, les coupes ont été réalisées dans les équipes des logiciels, des services et de l'ingénierie. Dans sa lettre , la NHTSA demande à Tesla d'identifier chaque poste impliqué dans l'évaluation du comportement humain et les qualifications des travailleurs. Et elle demande à Tesla de dire si les postes existent toujours. Phil Koopman, professeur à l'université Carnegie Mellon qui étudie la sécurité de la conduite automatisée, pense que la lettre montre que le rappel n'a pas permis de résoudre les problèmes critiques l'Autopilot. « Il est assez clair pour tous ceux qui regardent que Tesla a essayé de faire le moins de correctifs possible pour voir ce qu'ils pouvaient faire », a déclaré Koopman à propos de la mise à jour.L'intention déclarée de l'entreprise est d'offrir une conduite entièrement autonome à l'avenir, tout en reconnaissant que des obstacles techniques et réglementaires doivent être surmontés pour atteindre cet objectif. Depuis 2013, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait à plusieurs reprises des prédictions inexactes selon lesquelles Tesla atteindrait l'autonomie de niveau 5 dans un délai d'un à trois ans.Un juge américain a botté en touche récemment la demande de Tesla de rejeter une plainte accusant le constructeur de voitures électriques d'Elon Musk d'avoir fait croire aux propriétaires que leurs véhicules pourraient bientôt être dotés de capacités de conduite autonome. Le recours collectif proposé à l'échelle nationale accuse Tesla et Musk d'avoir, depuis 2016, faussement annoncé qu'Autopilot et d'autres technologies de conduite autonome étaient fonctionnelles ou « bientôt disponible », incitant les conducteurs à payer plus cher pour leurs véhicules.La juge du district de San Francisco, Rita Lin, a déclaré que les propriétaires pouvaient engager des poursuites pour négligence et fraude, dans la mesure où ils s'étaient fiés aux déclarations de Tesla concernant le matériel des véhicules et leur capacité à conduire d'une côte à l'autre des États-Unis. Sans se prononcer sur le fond, M. Lin a déclaré que "si Tesla voulait faire croire que son matériel était suffisant pour atteindre un niveau d'automatisation élevé ou complet, l'allégation est manifestement suffisamment fausse".L'affaire a été menée par Thomas LoSavio, un avocat californien à la retraite qui a déclaré avoir payé une prime de 8 000 $ en 2017 pour les capacités de conduite autonome complète (FSD) sur une Tesla Model S, pensant que cela rendrait la conduite plus sûre si ses réflexes se détérioraient à mesure qu'il vieillissait. LoSavio a déclaré qu'il attendait toujours la technologie six ans plus tard, Tesla restant incapable "même de loin" de produire une voiture à conduite entièrement autonome. L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés pour les personnes qui, depuis 2016, ont acheté ou loué des véhicules Tesla dotés des fonctions Autopilot, Enhanced Autopilot et Full Self-Driving. Depuis de nombreuses années, Tesla fait l'objet d'enquêtes fédérales visant à déterminer si sa technologie de conduite autonome a pu contribuer à des accidents mortels.Les ventes de Tesla en Europe à leur plus bas niveau en 15 mois représentent un tournant potentiel pour l’entreprise et pour l’industrie des véhicules électriques dans son ensemble. Alors que le paysage des subventions change et que la concurrence s’intensifie, Tesla doit naviguer avec prudence pour continuer à prospérer sur le marché européen.Source : Association des constructeurs européens d’automobiles Quelles pourraient être les conséquences à long terme de la baisse des ventes de Tesla en Europe pour l’industrie automobile électrique ?Comment Tesla peut-elle s’adapter aux marchés européens où les subventions pour les véhicules électriques sont en déclin ?En quoi les stratégies de diversification des produits des concurrents, comme Volkswagen et Mercedes-Benz, influencent-elles la position de Tesla sur le marché européen ?Quel rôle la politique gouvernementale devrait-elle jouer pour soutenir l’adoption des véhicules électriques dans un contexte économique changeant ?Comment les consommateurs peuvent-ils être encouragés à acheter des véhicules électriques malgré la fin des incitations fiscales ?Quelles innovations Tesla pourrait-elle introduire pour maintenir son avantage concurrentiel en Europe ?La réduction des subventions pourrait-elle être une opportunité pour Tesla de prouver la viabilité économique de ses véhicules sans soutien gouvernemental ?Comment les préoccupations environnementales pourraient-elles influencer les décisions d’achat des consommateurs européens en matière de véhicules électriques ?