Les sociétés qui utilisent Isaac Perceptor pour développer des robots mobiles autonomes basés sur la perception sont les suivantes : ArcBest, BYD Electronics, Gideon, idealworks et RGo Robotics.



Les entreprises qui utilisent Isaac Manipulator pour construire des bras robotiques basés sur l'IA sont notamment : Solomon, Techman Robot, Vention et Yaskawa.



Plus de 100 entreprises adoptent Isaac Sim pour simuler, tester et valider des applications robotiques, dont Hexagon, Husqvarna Group et MathWorks. Isaac Lab est adopté par Agility, Boston Dynamics, Figure AI, Fourier Intelligence et Sanctuary AI.

NVIDIA Omniverse est une plateforme de développement pour la simulation de mondes virtuels, combinant le rendu physique en temps réel, la simulation physique et les technologies d'IA générative. Dans Omniverse, les robots peuvent apprendre à être des robots, en minimisant l'écart entre la simulation et la réalité, et en maximisant le transfert des comportements appris.

NVIDIA annonce que les leaders mondiaux du développement de robots adoptent la plate-forme robotique NVIDIA Isaac pour la recherche, le développement et la production de la prochaine génération de machines et de robots autonomes basés sur l'IA.

BYD Electronics, Siemens, Teradyne Robotics et Intrinsic, une société d'Alphabet, font partie de la douzaine de leaders mondiaux de l'industrie robotique qui intègrent les bibliothèques accélérées de NVIDIA Isaac, la simulation basée sur la physique et les modèles d'IA dans leurs cadres logiciels et leurs modèles de robots pour rendre les usines, les entrepôts et les centres de distribution très efficaces et plus sûrs pour leurs collègues humains, et agir comme des assistants intelligents pour les tâches répétitives ou ultra-précises.

La construction de robots dotés d'une IA physique générative nécessite trois ordinateurs, a déclaré Jensen Huang, fondateur et CEO de NVIDIA.

La plate-forme Isaac comprend une suite de bibliothèques accélérées par NVIDIA, des modèles de base d'IA et des technologies de simulation qui sont disponibles dès aujourd'hui pour les fabricants de robots afin qu'ils les intègrent dans leurs piles technologiques.

Les premiers utilisateurs de NVIDIA Isaac sont des leaders de la robotique et du développement de machines autonomes en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Siemens, leader mondial des logiciels et systèmes d'automatisation industrielle, utilise NVIDIA Isaac Sim pour ses puissantes capacités logicielles dans la boucle. Les technologies Isaac accélèrent le développement et les tests des compétences robotiques avancées de Siemens telles que SIMATIC Robot PickAI (PRO) et SIMATIC Robot Pack AI. Le logiciel de vision AI offre des capacités cognitives pilotées par l'IA et permet aux systèmes robotiques industriels de prélever et d'emballer de manière autonome et fiable des articles arbitraires sans formation préalable de l'IA par l'utilisateur. Les deux entreprises prévoient d'étendre leur partenariat et d'annoncer de nouvelles capacités plus tard dans l'année, à l'occasion du salon SPS Expo.

"Siemens fournit une IA de qualité industrielle et la pousse au premier plan de la robotique en l'intégrant de façon transparente aux solutions d'automatisation et en la rendant facile à utiliser lorsqu'elle est déployée sur un PC industriel Siemens équipé de NVIDIA, apportant ainsi une IA visionnaire à l'écosystème des robots industriels", a déclaré Roland Busch, président et CEO de Siemens AG.

Intrinsic, une filiale d'Alphabet spécialisée dans les logiciels et la robotique IA qui a acquis l'Open Source Robotics Corporation fin 2022, a testé avec succès le Manipulateur Isaac dans sa plateforme logicielle agnostique pour les robots. Intrinsic a démontré, à l'aide de Manipulator, le potentiel d'une compétence de préhension robotique évolutive et universellement applicable pour fonctionner avec des préhenseurs, des environnements et des objets différents.

"Nous sommes ravis de collaborer avec NVIDIA pour faire progresser la robotique IA", a déclaré Wendy Tan White, CEO d'Intrinsic.

Le groupe BYD a une forte empreinte manufacturière dans quatre industries majeures, dont l'électronique, l'automobile, les nouvelles énergies et le transport ferroviaire dans le monde entier. Sa filiale BYD Electronics, fournisseur de produits innovants et de haute technologie, développe une gamme complète de robots mobiles autonomes qui fournissent aux usines des solutions logistiques complètes en utilisant NVIDIA Isaac Sim et Isaac Perceptor.

"L'intégration de la technologie NVIDIA Isaac dans nos robots mobiles autonomes améliore considérablement leurs capacités de perception et de navigation", a déclaré Chris Yotive, senior business development director de BYD Electronics.

Universal Robots (UR) et Mobile Industrial Robots (MiR), sociétés de Teradyne Robotics, utilisent NVIDIA Isaac pour intégrer l'IA dans l'automatisation. UR intègre le Manipulateur Isaac dans sa plate-forme logicielle PolyScope X pour débloquer de nouvelles solutions cobot. MiR s'appuie sur Isaac Sim pour générer des données synthétiques et simuler son transpalette MiR1200 pour des déploiements dans le monde réel.

"La collaboration avec NVIDIA nous permet d'accélérer le développement de solutions robotiques intelligentes", a déclaré Ujjwal Kumar, président de Teradyne Robotics.

La plate-forme NVIDIA Isaac est modulaire, ce qui permet aux entreprises d'adopter une ou plusieurs technologies ensemble.

Lors de son discours d'ouverture du COMPUTEX, M. Huang a présenté des robots utilisés dans les transports, les soins de santé et la fabrication industrielle. Dans une démonstration, Foxconn, le plus grand fabricant d'électronique au monde, présente une usine autonome entièrement simulée dans NVIDIA Omniverse, avec des flottes de robots IA développés par les partenaires robotiques de NVIDIA, basés sur NVIDIA Isaac.