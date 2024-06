La lettre de la présidente du conseil d'administration

Des investisseurs divisés

Conclusion

À une semaine de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla, la présidente du conseil d'administration, Robyn Denholm, a écrit aux investisseurs pour s'assurer qu'ils ratifient la rémunération monstrueuse du PDG Elon Musk, apparemment de peur qu'il ne se retire.Le 13 juin, les actionnaires de Tesla décideront du sort du plan de rémunération de Musk, dont la valeur est estimée à 56 milliards de dollars. Ce sera la deuxième fois que les actionnaires voteront sur la rémunération du PDG, après qu'un juge du Delaware a annulé le premier vote en début d'année au motif que le processus d'approbation était « profondément défectueux ». L'entreprise s'est donc lancée dans une campagne de lobbying pour convaincre les actionnaires d'approuver une seconde fois la proposition.En vertu d'un accord conclu en 2018, largement considéré comme un coup de pub parce qu'il frise le ridicule, Elon Musk ne gagnerait rien de son travail à moins que la capitalisation boursière de Tesla ne passe de 53 milliards de dollars à 650 milliards de dollars. Bien qu'improbable, cette somme a culminé en novembre 2021 à 1,24 billion (billion étant 10 000 milliards) de dollars, alors qu'elle s'élève aujourd'hui à 557,57 milliards de dollars.En contrepartie, Musk se verrait attribuer des options massives d'une valeur nominale de 56 milliards de dollars à l'époque. Aujourd'hui, cette valeur est plutôt de 46 milliards de dollars, en raison des tribulations de l'une des actions les moins performantes de l'indice S&P500 de 2024 jusqu'à présent, en baisse d'environ 28 % depuis le début de l'année.Tout cela a de toute façon été annulé par la Cour de chancellerie du Delaware, qui a annulé la rémunération en janvier après qu'un actionnaire a allégué qu'elle était excessive. Le tribunal a estimé que la rémunération avait été approuvée illégalement en raison des liens étroits que Musk entretenait avec le conseil d'administration et de l'influence considérable qu'il exerçait sur l'entreprise de voitures électriques.Depuis lors, Denholm a fait pression sur les actionnaires pour qu'ils ratifient à nouveau la rémunération et l'incorporation au Texas afin d'éviter une autre décision embarrassante. À quelques jours de la fermeture des bureaux de vote, sa lettre, soumise à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, semble être une dernière tentative pour s'assurer que tout le monde suit la ligne du parti - que Musk reçoive ses milliards, de peur qu'il n'abandonne Tesla.L'idée maîtresse est que pour conserver le talent extraordinaire de Musk, il faut une compensation extraordinaire, et elle se concentre sur les limites que Tesla est prête à franchir pour maintenir son « attention » et sa « motivation » alors que ses intérêts commerciaux sont si vastes et si disparates. Par ailleurs, un accord est un accord, n'est-ce pas ?Chers propriétaires de Tesla,Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à de nombreuses spéculations et discussions sur les questions importantes que nous vous soumettrons lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra la semaine prochaine. Et je sais que certaines des informations qui ont fait leur chemin dans le discours public sur notre entreprise étaient spéculatives, manquaient de contexte ou étaient tout simplement erronées. Chez Tesla, nous sommes habitués aux opposants.Nous entrons dans les derniers jours avant la fermeture des bureaux de vote pour l'un des votes les plus importants de l'histoire de notre extraordinaire entreprise. En tant que présidente du conseil d'administration, je tiens à vous expliquer directement pourquoi il est si important que vous ratifiiez la prime de performance 2018 d'Elon et que vous votiez pour le transfert du siège social de Tesla au Texas.Ces votes concernent l'équité, le respect et l'avenir de Tesla.L'équité et le respect exigent que nous honorions l'engagement collectif que nous avons pris envers Elon - un engagement qui consistait, et qui consiste toujours fondamentalement, à retenir l'attention d'Elon et à le motiver pour qu'il se concentre sur la réalisation d'une croissance étonnante pour notre entreprise. Les contributions uniques d'Elon ont permis à Tesla de passer d'une entreprise ambitieuse, déficitaire, avec des obstacles et des défis importants à surmonter, à ce qu'elle est aujourd'hui - une entreprise qui change littéralement le monde en menant de nombreuses initiatives essentielles qui rendent notre planète plus durable, tout en apportant des centaines de milliards de dollars de valeur à tous ceux d'entre vous qui ont investi dans le rêve de Tesla. Ces contributions doivent être respectées.Lorsque nous avons pris notre engagement envers Elon en 2018 - un engagement qui a été massivement approuvé par environ 73 % des actionnaires désintéressés - il avait un objectif simple : garder Elon concentré sur Tesla et motivé pour réaliser les ambitions incomparables de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu l'attribution en une série de tranches qui seraient acquises en fonction de la capitalisation boursière et des étapes opérationnelles. Pour qu'Elon puisse bénéficier de la prime, il devait franchir des étapes qui profitaient directement et substantiellement à l'entreprise et à ses actionnaires. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 2024, nous avons maintenant le bénéfice de notre accord, avec six années de travail acharné d'Elon, qui a entraîné une croissance exceptionnelle de la taille et de la rentabilité de l'entreprise et créé plus de 735 milliards de dollars de valeur pour les actionnaires. Il est donc plus important que jamais de respecter notre part du marché en ratifiant la décision que nous avons tous prise en 2018. Si Tesla veut retenir l'attention d'Elon et le motiver à continuer à consacrer son temps, son énergie, son ambition et sa vision pour obtenir des résultats comparables à l'avenir, nous devons respecter notre accord.Il ne s'agit évidemment pas d'une question d'argent. Nous savons tous qu'Elon est l'une des personnes les plus riches de la planète, et il le resterait même si Tesla revenait sur l'engagement que nous avons pris en 2018. Elon n'est pas un dirigeant ordinaire, et Tesla n'est pas une entreprise ordinaire. Par conséquent, la manière habituelle dont les entreprises rémunèrent leurs principaux dirigeants ne permettra pas à Tesla d'obtenir des résultats. Motiver quelqu'un comme Elon demande quelque chose de différent. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'attribution exige également qu'Elon détienne toutes les actions qu'il reçoit lors de l'exercice des options d'achat d'actions pendant cinq ans après l'exercice des options - ce qui ne peut que l'inciter à continuer à apporter de la valeur à Tesla et à nos actionnaires.Ce que nous avons reconnu en 2018 et que nous continuons à reconnaître aujourd'hui, c'est qu'Elon ne dispose certainement pas d'un temps illimité. Il n'est pas non plus confronté à une pénurie d'idées et d'autres endroits où il peut faire une différence incroyable dans le monde. Nous voulons que ces idées, cette énergie et ce temps soient consacrés à Tesla, pour le bénéfice de vous, nos propriétaires. Mais cela exige un respect réciproque.Nous nous sommes tous engagés envers Elon. Elon a honoré son engagement et a produit une valeur considérable pour nos actionnaires. Le respect de notre engagement envers Elon montre que nous soutenons sa vision de Tesla et que nous reconnaissons ses réalisations extraordinaires - c'est ce qui le motivera à continuer à créer de la valeur pour les actionnaires.L'équité, le respect et le souci de l'avenir de Tesla sous-tendent également notre décision de vous demander d'approuver le transfert du siège social de notre entreprise au Texas, en mariant notre siège social à notre siège opérationnel. Le Texas offre aux actionnaires des droits de gouvernance substantiellement équivalents à ceux du Delaware, et devrait apporter plus de certitude pour les décisions innovantes et coûteuses qui font la réputation de Tesla. Le fait d'être constitué en société au Texas offre à Tesla la meilleure plateforme pour se développer et innover, car nous pensons que les législateurs et les tribunaux texans sont les mieux placés pour élaborer et prendre des décisions équitables concernant le droit des sociétés qui s'applique à Tesla, en particulier lorsque notre prochain grand pari rapportera au-delà des espérances les plus folles.Plusieurs sociétés de gestion ont recommandé de ne pas approuver la proposition de rémunération de Musk. Parmi elles, le cabinet de conseil en vote par procuration Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de rejeter ce package, estimant que ce package a une « taille excessive » et mettant en avant ses possibles effets négatifs sur les petits actionnaires.Mais les premiers votes semblent indiquer qu'il pourrait finir par obtenir ce qu'il veut. Un rapport de la plateforme d'échange eToro datant du mois dernier a montré qu'environ 25 % des actions de Tesla ont déjà été votées. Plus de 80 % d'entre elles étaient en faveur du plan de Musk. « Si quelqu'un doit aller à l'encontre de ce que disent les conseillers en procuration, c'est bien Tesla. Ce vote est un véritable test pour le pouvoir des investisseurs individuels », a déclaré Ben Laidler, stratège des marchés mondiaux sur la plateforme d'échange eToro.Néanmoins, Musk cherche à obtenir plus de contrôle sur Tesla, sous la forme d'une participation de 25 %, afin d'atteindre ses objectifs en matière de développement de l'intelligence artificielle et des voitures autonomes (il détient actuellement environ 13 % de la société après avoir vendu des milliards de dollars d'actions pour acquérir Twitter). Sur X, il a menacé de transformer les travaux de Tesla sur l'intelligence artificielle en une société distincte si ses exigences n'étaient pas satisfaites.Et maintenant, les actionnaires sont avertis - dans une lettre lourde de sous-entendus - qu'il pourrait tout simplement quitter Tesla si sa rémunération n'est pas approuvée.Le vote des actionnaires lors de l’assemblée générale du 13 juin sera crucial pour l’avenir d’Elon Musk chez Tesla. Si le package de 56 milliards de dollars est approuvé, il pourrait rester à la tête de l’entreprise. Dans le cas contraire, son départ pourrait avoir des conséquences significatives pour Tesla et l’industrie automobile électrique dans son ensemble.Source : lettre de la présidente du conseil d'administration de Tesla pensez-vous que les packages de rémunération des PDG devraient être soumis à un vote des actionnaires ? Quelles sont les implications de telles rémunérations pour l’entreprise et ses parties prenantes ?comment évaluez-vous le niveau de contrôle qu’un PDG exerce sur le conseil d’administration ? Quelles mesures devraient être prises pour garantir une gouvernance équilibrée ?si Elon Musk quittait Tesla, comment cela pourrait-il affecter l’entreprise ? Quelles compétences et qualités un nouveau PDG devrait-il posséder pour maintenir la croissance et l’innovation de Tesla ?quelles informations devraient être communiquées aux actionnaires concernant les packages de rémunération des dirigeants ? Comment garantir une transparence adéquate ?