L’Impact Visuel



Chesterfield Mall à l'extérieur de St. Louis. En haut : octobre 2022. En bas : Mai 2024

Les ventes de Tesla en Europe atteignent leur plus bas niveau en 15 mois

Un groupe d'actionnaires de Tesla exhorte les autres à voter contre le plan de rémunération d'Elon Musk

Conclusion

L'époque où Tesla vendait toutes les voitures qu'elle pouvait construire à la sortie de l'usine est révolue. Nous en sommes aujourd'hui au point où l'entreprise a produit trop de véhicules. Le constructeur automobile en est manifestement conscient, puisqu'il réduit les prix de modèles populaires comme la Model Y à mesure que les stocks s'accumulent.Au premier trimestre de 2024, Tesla a produit 433 371 véhicules mais n’en a vendu que 386 810, laissant un excédent de plus de 46 000 voitures, plus du double de ce qu'il était il y a un an et son plus grand déséquilibre à ce jour. Cette accumulation est le résultat d’une baisse générale des ventes de VE, exacerbée par une discordance entre la production et la demande. La situation financière de Tesla s’en trouve affectée, avec une baisse de 2,5 milliards de dollars de flux de trésorerie libre, en partie attribuée à cette surproduction.Où se trouvent donc ces milliers de Teslas ? Elles sont simplement entreposées dans des parkings. En utilisant les images de SkyFi, une place de marché d'imagerie satellitaire, Sherwood a pu découvrir où toutes ces Tesla sont stockées. Les images montrent des parkings entourant la Gigafactory de Tesla au Texas passant de partiellement à complètement remplis entre octobre 2023 et mai 2024. Des scènes similaires sont observées à l’échelle nationale, avec des lieux comme le Chesterfield Mall de St. Louis et Moreno Valley en Californie, réaménagés pour stocker les voitures excédentaires.Il semble que Tesla stocke également des véhicules dans d'autres endroits du pays. Des images satellite du centre commercial Chesterfield de St. Louis montrent un terrain à l'extérieur du centre rempli de près de 500 voitures. Même le centre commercial de Moreno Valley, en Californie, a été utilisé pour stocker des Teslas ; quelques centaines de Model Y peuvent être vues garées devant Sears.Des personnes ont signalé que les stocks de Tesla occupaient de l'espace dans un centre commercial proche de l'usine, ainsi que dans des parkings et des aéroports du monde entier. La semaine dernière, une chaîne d'information locale australienne a montré des images aériennes d'un « cimetière de Tesla », un port de Melbourne où s'entassent des « milliers » de Teslas invendues. Bien sûr, certaines de ces Teslas pourraient être en route vers d'heureux propriétaires. Mais il est de plus en plus difficile d'ignorer leur accumulation.Cette surabondance de stock pose des questions sur la stratégie de vente et de production de Tesla. La réduction des prix sur des modèles populaires comme le Model Y n’a pas suffisamment stimulé les achats pour écouler l’inventaire. Les analystes s’interrogent sur la durabilité de cette tendance et sur les ajustements que Tesla devra effectuer pour réaligner sa production avec la demande réelle.En avril 2024, Tesla Inc. a connu un démarrage lent au deuxième trimestre en Europe, une région où le PDG Elon Musk s’attendait à de meilleures performances par rapport aux premiers mois de l’année. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles, Tesla n’a enregistré que 13 951 véhicules en avril, soit une baisse de 2,3 % par rapport à l’année précédente et le chiffre le plus bas depuis janvier 2023.Cette baisse des ventes de Tesla contraste avec la croissance générale des ventes de véhicules électriques à batterie, qui ont augmenté de 14 % à l’échelle de l’industrie. En Chine, Tesla a également signalé une baisse des expéditions depuis son usine de Shanghai, contrairement à la forte croissance de l’industrie chinoise des voitures électriques à brancher.Musk avait informé les investisseurs le 23 avril que la société s’attendait à se remettre de plusieurs problèmes qui avaient affecté la production au premier trimestre, y compris les perturbations de l’expédition en mer Rouge et l’incendie présumé de lignes électriques près de son usine de véhicules utilitaires sportifs en Allemagne. « Nous pensons que le deuxième trimestre sera beaucoup mieux », avait déclaré Musk lors de l’appel de résultats du premier trimestre de Tesla.Cependant, les pays comme l’Allemagne et la Suède ont cessé ou réduit les subventions pour les véhicules électriques ces derniers mois, ce qui a freiné la croissance des ventes en Europe. D’autres fabricants, tels que Volkswagen AG et Mercedes-Benz Group AG, repensent également leurs plans de produits, VW préparant davantage de véhicules hybrides rechargeables et Mercedes maintenant la production de voitures à combustion bien dans les années 2030.Alors que la plupart des marques ont eu du mal avec le retrait des incitations en Allemagne — le plus grand marché automobile d’Europe — Tesla a sous-performé par rapport à ses pairs le mois dernier. Les inscriptions globales de VE sont restées globalement stables, tandis que les ventes de Tesla ont plongé de 32 %. Au Royaume-Uni, les immatriculations de Tesla ont chuté de 25 % en avril et ont diminué de 14 % au cours des quatre premiers mois de l’année.La situation actuelle de Tesla en Europe soulève plusieurs questions sur l’avenir de l’entreprise dans un marché en mutation. La réduction des subventions gouvernementales pour les véhicules électriques pourrait indiquer un changement dans la politique de soutien à l’adoption de ces technologies. Cela pourrait également signaler une transition vers une phase où le marché des véhicules électriques doit se soutenir sans aides financières extérieures.L’approche de Tesla face à ces défis sera cruciale pour son avenir en Europe. L’entreprise pourrait avoir besoin de repenser sa stratégie de prix, d’offrir de nouvelles incitations ou de mettre l’accent sur des caractéristiques uniques de ses véhicules pour attirer les consommateurs. De plus, Tesla pourrait explorer des partenariats stratégiques ou des innovations technologiques pour maintenir sa position de leader sur le marché.Ils estiment que ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Ils pensent que le conseil d'administration de Tesla est « dysfonctionnel » et « trop redevable au PDG Elon Musk ». Ils souhaitent également que les actionnaires votent contre la réélection des membres du conseil d'administration James Murdoch et Kimbal Musk. Le groupe d'actionnaires s'inquiète en effet des liens personnels de Murdoch et de Kimbal Musk avec le PDG de Tesla. Dans une lettre aux autres actionnaires, le groupe exprime toutes ses préoccupations.La lettre du groupe a été rendue publique en mai dans un document déposé auprès de la SEC. Elle fait état de préoccupations selon lesquelles Kimbal, qui est le frère cadet d'Elon Musk, et James Murdoch, un ami de Musk qui a pris des vacances avec sa famille, ne peuvent pas superviser efficacement le PDG en raison de leurs liens personnels. La lettre cite également un rapport du Wall Street Journal sur la consommation de drogues de Musk. En février, le média avait rapporté que des membres du conseil d'administration, dont Kimbal, ont pris de la drogue avec Musk, citant des personnes qui ont été témoins de la scène.Le groupe de plaignants comprend les fonds de pension de la ville de New York. Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, qui fait office de conseiller en investissement pour les fonds de la ville, dont les actifs s'élèvent à 260 milliards de dollars, est à l'origine de la charge.Le groupe s'est plaint du fait que Musk partageait son temps entre les entreprises en se concentrant sur une société par jour. Selon eux, « le conseil d'administration doit encore s'assurer que Tesla dispose encore d'un PDG à temps plein qui se concentre sur le développement durable de l'entreprise ». Les signataires de la lettre comprennent également SOC Investment Group, Amalgamated Bank et plusieurs autres investisseurs. Les plaignants considèrent Musk comme un PDG à temps partiel chez Tesla et invitent le conseil d'administration à agir rapidement pour résoudre le problème et empêcher l'entreprise de sombrer.Le 13 juin, les actionnaires de Tesla décideront du sort du package de rémunération de Musk, estimé à une valeur pouvant atteindre 56 milliards de dollars. Ce sera la deuxième fois que les actionnaires voteront sur la rémunération du PDG, après qu’un juge du Delaware ait annulé le premier vote plus tôt cette année, arguant que le processus d’approbation était « profondément défectueux ».L’image de Tesla en tant que leader incontesté du marché des VE est ébranlée par ces développements. Alors que l’entreprise s’efforce de résoudre ses problèmes d’inventaire, le monde observe attentivement pour voir comment elle s’adaptera à un marché des VE en constante évolution. La question demeure : Tesla peut-elle retrouver son équilibre entre innovation et réalité commerciale?Source : Sherwood Quelles implications la surproduction de Tesla pourrait-elle avoir sur les politiques environnementales et les initiatives de durabilité dans l’industrie automobile ?En quoi la situation de Tesla reflète-t-elle les défis de prévision et d’adaptation aux fluctuations du marché dans le secteur des technologies de pointe ?Comment les consommateurs peuvent-ils influencer les pratiques de production responsables des fabricants de VE comme Tesla ?Quel rôle les gouvernements devraient-ils jouer pour aider à équilibrer la production et la demande dans l’industrie des véhicules électriques ?La surproduction de Tesla est-elle un cas isolé ou pourrait-elle annoncer une tendance plus large de surcapacité dans l’industrie des VE ?Quelles leçons les startups et les entreprises établies peuvent-elles tirer de la situation actuelle de Tesla pour leur propre gestion de la production ?Dans quelle mesure la culture de l’innovation rapide chez Tesla a-t-elle contribué à cette surabondance de stock, et comment l’entreprise peut-elle réajuster son approche ?