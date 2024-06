Milrem Robotics est une entreprise spécialisée dans la robotique et les systèmes autonomes, tandis que AEC Skyline est un fournisseur de solutions avancées pour les données critiques. Les deux entreprises ont annoncé avoir intégré les communications par satellite Starlink et les équipements associés dans le drone terrestre THeMIS Cargo CASEVAC. Ce véhicule terrestre sans pilote est actuellement déployé en Ukraine, où il assiste les soldats ukrainiens dans la guerre contre la Russie. En outre, les forces armées ukrainiennes utiliseraient également la configuration du THeMIS à d'autres fins, comme le dégagement des itinéraires.La nouvelle capacité, baptisée Beyond Line of Sight (BLOS), permet de déployer "en toute sécurité des drones terrestres THeMIS sur le champ de bataille". Dans le même temps, les opérateurs peuvent rester à "une distance sûre", même à des milliers de kilomètres, ce qui garantit une sécurité et une efficacité accrues dans les opérations militaires. Grâce à la connectivité par satellite, le véhicule THeMIS peut transmettre des données, recevoir des ordres et relayer des informations vitales en temps réel, quelle que soit sa position sur le champ de bataille. Selon les experts de Milrem Robotics, ce développement est une révolution.« Grâce aux communications par satellite, les opérateurs peuvent contrôler le robot à partir d'un point d'observation sûr et stratégique, ce qui minimise les risques associés à l'implication directe de l'homme dans les zones de combat », a déclaré Raul Rikk, directeur du développement des capacités chez Milrem Robotics. Conformément à l'accord signé entre Milrem Robotics et l'industrie de défense ukrainienne en décembre 2023, les développeurs et fabricants ukrainiens du secteur de la défense vont intégrer leurs technologies aux véhicules robotisés de Milrem Robotics afin de répondre aux besoins des forces armées ukrainiennes.Les parties concernées ont l'intention d'étudier la possibilité de fabriquer en Ukraine divers produits proposés par Milrem Robotics. Ces produits comprennent le THeMIS qui peut transporter des mitrailleuses lourdes et des armes antichars. Il peut être configuré pour des activités d'ingénierie de combat telles que la détection de mines et le déminage. Le THeMIS, qui intègre maintenant Starlink, est un véhicule militaire de taille moyenne conçu pour apporter un soutien aux soldats à pied en servant de plateforme de transport, de station d'armes à distance, d'unité de détection et d'élimination des engins explosifs improvisés, etc.Son architecture ouverte lui permet d'accomplir de multiples missions. Le THeMIS a déjà intégré de divers systèmes d'armes, dont le FGM-148 Javelin, le deFNder Medium, le PROTECTOR RWS, et bien d'autres. Stef Have, PDG d'AEC Skyline, a déclaré : « depuis 2021, AEC Skyline et Milrem Robotics n'ont eu de cesse d'approfondir leur coopération. Je suis fier de voir notre division de solutions de données critiques agir en tant que partenaire d'intégration lorsqu'il s'agit d'insérer de nouvelles technologies, y compris cette dernière capacité dans la gamme croissante de véhicules terrestres sans pilote de pointe de notre partenaire ».Starlink est un réseau de satellites en orbite terrestre basse lancés par SpaceX pour fournir un accès Internet à haut débit dans des endroits où la connexion Internet est inexistante, coûteuse ou peu fiable (en haute mer, dans les régions polaires et dans les zones reculées). Mais, le potentiel militaire de Starlink s'est rapidement révélé avec le conflit en Ukraine. Starlink a joué un rôle essentiel pour les forces armées ukrainiennes dès les premiers jours de l'invasion russe. Grâce à Starlink, l'Ukraine bénéficie de capacités de communication, ainsi que de capacités limitées de PNS (positionnement, navigation et synchronisation).Il semblerait que Starlink soit devenu indispensable à la fois pour les militaires et les civils ukrainiens. Toutefois, le potentiel militaire de Starlink suscite de plus en plus de préoccupations. Selon certains experts, si SpaceX installe des serveurs racines dans l'espace, Starlink pourrait devenir le deuxième Internet mondial indépendant, ce qui poserait des problèmes aux pays pour défendre leur souveraineté dans le cyberespace et la sécurité de l'information. Par exemple, Musk a reconnu avoir bloqué Starlink en Crimée afin d'empêcher une attaque contre la flotte russe de la mer Noire et éviter une escalade dangereuse du conflit.La décision de Musk a entraîné la perte de connectivité des drones, qui se sont échoués sur le rivage. Musk a précisé par la suite que les satellites n'avaient jamais été activés dans ces régions, soulignant ainsi sa réticence à soutenir des objectifs offensifs. En outre, les experts soulignent que les satellites Starlink pourraient être équipés de dispositifs de reconnaissance, de navigation et de météorologie, ce qui renforcerait considérablement les capacités militaires dans des domaines comme la télédétection, les relais de communication, la navigation, le positionnement, les attaques, les collisions et la protection de l'espace.Selon un groupe de chercheurs militaires chinois, le réseau Starlink de Musk menace la sécurité nationale et militaire de la Chine. Ils appellent la Chine à développer des capacités antisatellites, notamment un système de surveillance d'une ampleur et d'une sensibilité sans précédent pour suivre et surveiller chaque satellite Starlink. Selon eux, le pays doit être en mesure de désactiver ou de détruire les satellites Starlink s'ils menacent la sécurité nationale. Starlink, qui compte actuellement plus de 5 000 satellites et envisage 42 000 satellites à terme, est également considéré comme une menace par la Russie et d'autres pays.Selon les experts, à mesure que SpaceX étend son influence à la fabrication de satellites, à la construction de stations terrestres, au lancement et à la récupération de fusées, ainsi qu'à l'exploitation et aux services satellitaires, elle a le potentiel de créer une vaste biosphère Starlink profondément intégrée à la conduite sans pilote, à l'Internet des objets (IdO), aux données basées dans le cloud et aux technologies des villes intelligentes.Cela pourrait entraîner l'émergence d'une nouvelle industrie et d'une nouvelle chaîne de valeur, ce qui suscite des préoccupations quant au fait que Starlink pourrait être motivé par des objectifs plus opaques et des décisions unilatérales. Par ailleurs, les experts militaires affirment que l'ajout de Starlink aux véhicules THeMIS et l'accès potentiel de la Russie à Starlink pourraient conduire à un conflit potentiellement plus destructeur.Source : Milrem Robotics Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du potentiel militaire de Startlink et de son importance croissante dans le conflit en Ukraine ?Quels sont les risques liés à la dépendance de l'Ukraine à l'égard du réseau Starlink d'Elon Musk ?Starlink représente-t-il un danger pour la sécurité nationale et la souveraineté des adversaires des États-Unis ?