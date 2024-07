Figure a annoncé en janvier que son robot humanoïde avait obtenu son premier emploi dans une usine de fabrication de BMW. Il s'est entraîné pour l'occasion, et une nouvelle vidéo montre les progrès réalisés par ce travailleur polyvalent. Grâce à sa polyvalence, Figure 01 peut exécuter un large éventail de tâches dans le domaine de la fabrication, à savoir manipuler des tôles, opérer dans l'atelier de carrosserie et superviser l'entrepôt. Figure a déclaré en janvier que ses robots suivront une formation de 12 à 24 mois. Après quoi, ils seront intégrés dans l'installation avec les compétences précises requises pour chaque tâche.Les réseaux de neurones permettent de manipuler les objets en convertissant les pixels de la caméra en actions du robot. Les capacités de l'humanoïde sont rendues possibles par un modèle de langage de vision (développé par OpenAI) qui obtient des données des caméras de Figure 01. Les réseaux de neurones de Figure traitent les images à 10 Hz à travers les caméras du robot, et à 200 Hz, ils produisent des actions avec 24 degrés de liberté. Selon Figure, les systèmes d'IA assurent un placement précis de la tôle avec des tolérances inférieures à 1 cm, et la navigation s'effectue uniquement par l'apprentissage d'objets simulés.Le robot entièrement électrique mesure 1,6 mètre de haut, pèse 60 kg avec une charge utile de 20 kg et fonctionne pendant 5 heures avec une charge complète. Même si le système fonctionne à un rythme modéré, la vidéo publiée par Figure met en évidence ses capacités et montre comment les réseaux de neurones pilotent toutes les manipulations en associant directement les pixels aux actions. La lenteur de l'humanoïde a suscité beaucoup de réactions dans la communauté. Mais même si le robot est plus lent qu'un humain à l'heure actuelle, il fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et devrait donc être productif.En outre, Figure pourrait améliorer les performances du robot avec le temps, notamment en se basant sur les données collectées par Figure 01 en exécutant ses tâches dans les usines de BMW. D'autres internautes critiquent le facteur de forme, affirmant que la forme humanoïde n'est pas la plus adaptée pour les robots employés dans les chaînes de montage. L'un d'entre eux a écrit : « ils utilisent des robots humanoïdes. On pourrait penser que ce n'est pas la forme optimale pour ce type de robot. Par exemple, on pourrait penser que sur un sol plat, les roues seraient une forme de mouvement plus facile (moins chère) ».Il existe actuellement une multitude d'humanoïdes dotés d'IA en cours de développement, avec toutes sortes d'approches d'apprentissage et de matériels différents, mais ils poursuivent tous le même objectif : prendre en charge toute tâche physique qu'un humain peut effectuer, et faire ce travail moins cher et de manière plus cohérente. Plus ces humanoïdes apprendront à faire, plus les entreprises pourront vendre leurs robots. Selon les analystes, ce développement pourrait découpler la croissance économique des chiffres de la population et débloquer une source de main-d'œuvre qui n'est limitée que par les ressources.Le matériel de certains fabricants de robots (Tesla, Figure, Apptronik, etc.) semble performant et, bien que les modèles d'IA qui forment et contrôlent ces robots en soient encore à un stade de développement précoce, ils semblent progresser à un rythme impressionnant. La différence entre ces robots et les robots industriels traditionnels est frappante, notamment parce qu'ils peuvent "parler" et "voir". L'industrie est encore loin d'un véritable humanoïde polyvalent, mais les entreprises qui les construisent veulent qu'ils accomplissent dès que possible des tâches simples et utiles dans le cadre d'opérations réelles avec les clients.Il s'agit probablement plus de recueillir des données et d'éduquer les clients sur la manière de travailler avec ces employés dotés d'une IA de niveau supérieur que de constituer une véritable source de revenus, mais quoi qu'il en soit, la construction automobile semble être un secteur clé pour l'adoption précoce des robots humanoïdes. Plusieurs constructeurs automobiles étudient la possibilité d'employer des robots humanoïdes pour la production. Outre BMW et Mercedes, Honda et Hyundai testent depuis des années des robots humanoïdes pour automatiser les tâches répétitives et dangereuses sur les chaînes de montage.Apptronik, par exemple, a conclu un accord avec Mercedes pour tester son robot Apollo. Même le célèbre pionnier de ce segment, le robot Atlas de Boston Dynamics, s'entraîne également à réaliser des tâches de construction automobile. Tesla, bien sûr, dispose de ses propres installations de production automobile gigantesques pour former, tester et rentabiliser son robot humanoïde Optimus. Cependant, certains experts pensent que l'approche de Tesla n'est peut-être pas la bonne. Le fondateur de Figure, Brett Adcock , semble penser que cette approche interne pourrait être trop facile pour le robot Optimus.Adcock a écrit dans un billet sur X : « avoir un client externe, qui nous renverra si nous échouons, sera un avantage concurrentiel pour Figure ». Figure vise à créer un modèle mondial capable de gérer des robots humanoïdes d'une capacité d'un milliard d'unités. L'entreprise souligne qu'il existe environ 10 millions d'emplois dangereux ou indésirables rien qu'aux États-Unis. Selon elle, le vieillissement de la population exacerbera davantage les problèmes de dimensionnement de la main-d'œuvre, ce qui entraînera une stagnation de la croissance de l'offre de main-d'œuvre au cours de ce siècle. Cet avis est toutefois controversé.D'après Figure, la poursuite de la croissance exige une augmentation de la productivité, ce qui nécessite davantage d'automatisation. Il sera intéressant de voir comment ces robots humanoïdes se comporteront dans le monde réel. Au début, ils seront probablement lents, encombrants et limités, mais au fur et à mesure que leurs modèles de comportement se développeront, leurs mouvements et le rythme d'acquisition des compétences pourraient s'accélérer.Mais pour conquérir le monde, être fabriqués par millions et commencer à apporter des changements considérables à la société, ils devront prouver qu'ils présentent un avantage économique évident par rapport aux travailleurs actuels. C'est là que les choses commenceront à devenir vraiment intéressantes. Outre les craintes que ces humanoïdes suppriment des millions d'emplois, d'autres s'inquiètent des conséquences dangereuses de la militarisation de ces robots à l'avenir.Fondé en 2022, Figure a rapidement progressé grâce à une équipe talentueuse composée d'anciens employés de géants de la technologie tels que Boston Dynamics, Tesla et Google DeepMind. Leur produit Figure 01 est rapidement passé du concept à la réalité, démontrant des fonctions autonomes de base à la mi-2023. À la fin de l'année, ses capacités d'apprentissage adaptatif ont été affinées et il était prêt à être intégré dans le personnel de BMW à la mi-janvier.Une vidéo intrigante a suivi, montrant Figure 01 en train de faire du café après une session de formation de 10 heures, rendue possible par un système d'IA de bout en bout. Soutenu par un partenariat avec OpenAI, Figure 01 peut apprendre en observant les humains, ce qui lui permet de comprendre et d'exécuter des tâches. Figure est confronté à une forte concurrence, tant aux États-Unis qu'à l'international, avec des acteurs comme le chinois Astribot Source : Figure Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des performances de Figure 01 dans l'usine de BMW ?Sont-elles convaincantes ? Que pensez-vous de la lenteur dans les gestes du robot ?Figure 01 rapproche-t-il l'industrie d'un véritable robot humanoïde polyvalent et autonome ?Les robots humanoïdes sont-ils adaptés au travail dans les chaînes de montage ?