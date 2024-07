Accord de plaidoyer : Boeing a accepté de plaider coupable d’une conspiration de fraude liée aux crashs des 737 Max. En vertu de cet accord, l’entreprise versera une amende de 243,6 millions de dollars et un tiers indépendant supervisera sa conformité pendant trois ans.

Surveillance accrue : Un moniteur de conformité sera installé chez Boeing pour veiller à ce que l’entreprise respecte les règles établies.

Investissements dans la sécurité : Boeing devra investir au moins 455 millions de dollars dans des programmes de conformité et de sécurité.

Rencontre avec les familles des victimes : Le conseil d’administration de Boeing devra rencontrer les familles des victimes des crashs.

Boeing a accepté de plaider coupable de fraude criminelle liée aux accidents mortels du 737 Max

Une condamnation pénale pourrait compromettre le statut de Boeing en tant qu'entrepreneur fédéral, selon certains experts juridiques

« Lorsque les gens commenceront à aller en prison, c'est là que vous verrez un changement »



Mort tragique d'un lanceur d'alerte de Boeing

Un accord loin de trouver un écho favorable auprès des familles

Problèmes Techniques du Boeing 737 MAX

Voici les points clés :L'accord n'est pas encore définitif et les familles des victimes des accidents de MAX en 2018 et 2019 ont exprimé leur intention de s'opposer à cet accord. Les familles ont demandé à pouvoir déposer leur opposition auprès du tribunal, selon un document déposé au tribunal de district des États-Unis à Fort Worth, au Texas. Selon le document déposé par le ministère de la Justice dimanche soir, les parties « procèdent rapidement à la documentation et à la mémorisation des termes et des accords dans un accord de plaidoyer écrit et prévoient de déposer l'accord auprès de la Cour au plus tard le 19 juillet 2024 ».Une décision qui fait du géant américain de l'aérospatiale un criminel mais lui permet d'éviter un procès tout en essayant de tourner la page des crises de sécurité et de fabrication.En vertu de cet accord, Boeing devrait s'acquitter d'une amende pouvant atteindre 487,2 millions de dollars, bien que le ministère de la justice ait recommandé au tribunal de créditer Boeing de la moitié de la somme qu'il avait payée dans le cadre d'un accord précédent, ce qui se traduirait par une amende de 243,6 millions de dollars. L'accord nécessite l'approbation d'un juge fédéral pour entrer en vigueur.Le plaidoyer annoncé dimanche n'aborde pas cette question, laissant à chaque agence gouvernementale le soin d'exclure ou non Boeing.L'armée de l'air a invoqué un « intérêt national impérieux » pour permettre à Boeing de continuer à concourir pour des contrats après que l'entreprise a payé une amende de 615 millions de dollars en 2006 pour régler des accusations criminelles et civiles, notamment celle d'avoir utilisé des informations volées à un rival pour remporter un contrat de lancement spatial.La société emploie 170 000 personnes et 32 % de son chiffre d'affaires provenait l'année dernière de contrats avec le gouvernement américain. Il s'agit pour l'essentiel de travaux de défense, notamment de ventes militaires organisées par Washington pour d'autres pays.Selon John Coffee, professeur de droit à Columbia et directeur du centre de gouvernance d'entreprise de l'université, les agences disposent souvent d'un pouvoir discrétionnaire pour permettre aux entreprises condamnées pour crime de rester éligibles aux contrats gouvernementaux.Un contrôleur de conformité indépendant sera également mis en place pour surveiller le respect des règles chez Boeing pendant trois ans, au cours d'une période probatoire. Boeing devra également investir au moins 455 millions de dollars dans des programmes de conformité et de sécurité, selon un document déposé au tribunal.Boeing a également accepté que son conseil d'administration rencontre les membres des familles des victimes de l'accident.Les proches des victimes des crashs d'Indonésie et d'Éthiopie ont réclamé un procès pénal qui pourrait mettre en lumière ce que savaient les employés de Boeing pour tromper la FAA. Ils souhaitaient également que le ministère de la justice poursuive les hauts responsables de Boeing, et pas seulement l'entreprise. Pour mémoire, dans le cadre d'un procès, le pénal va servir à sanctionner l'auteur d'un accident par exemple (la prison peut être une sanction), et le civil va permettre d'indemniser une victime.« Boeing a payé des amendes à de nombreuses reprises, mais cela ne semble rien changer », a déclaré Ike Riffel, de Redding, en Californie, dont les fils Melvin et Bennett sont morts dans l'accident de l'avion d'Ethiopian Airlines. « Lorsque les gens commenceront à aller en prison, c'est là que vous verrez un changement ».Lors d'une récente audition au Sénat, le PDG de Boeing, David Calhoun, a défendu le bilan de sécurité de l'entreprise après s'être retourné et s'être excusé auprès des parents des victimes du crash de Max, assis dans les rangées derrière lui, « pour le chagrin que nous avons causé ».Quelques heures avant l'audition, la sous-commission d'enquête du Sénat a publié un rapport de 204 pages contenant de nouvelles allégations d'un lanceur d'alerte qui a déclaré s'être inquiété de la présence de pièces défectueuses dans les 737. Ce lanceur d'alerte est le dernier d'une série d'employés et d'anciens employés de Boeing qui ont soulevé des problèmes de sécurité au sein de l'entreprise et qui affirment avoir subi des représailles en conséquence.Le ministère de la justice a dévoilé l'accord dimanche dernier, plusieurs mois après que les procureurs américains ont déclaré que le géant de l'aérospatiale avait violé un accord de 2021 qui le protégeait des poursuites judiciaires pendant trois ans. L'offre de plaidoyer a forcé Boeing à décider entre un plaidoyer de culpabilité et les conditions qui y sont attachées, ou un procès, juste au moment où l'entreprise cherchait à prendre un tournant dans ses crises de fabrication et de sécurité, à choisir un nouveau PDG et à acquérir son fabricant de fuselage, Spirit AeroSystems.« Nous pouvons confirmer que nous sommes parvenus à un accord de principe sur les termes d'une résolution avec le ministère de la Justice, sous réserve de la mémorisation et de l'approbation des termes spécifiques », a déclaré Boeing dans un communiqué après le dépôt du dossier au tribunal.En mai, le ministère de la justice a déclaré que Boeing avait enfreint l'accord de 2021. Dans le cadre de cet accord, Boeing a accepté de payer 2,5 milliards de dollars, dont une amende pénale de 243,6 millions de dollars, des compensations aux compagnies aériennes et un fonds de 500 millions de dollars pour les membres des familles des victimes.L'accord de 2021 devait expirer deux jours après l'explosion d'un panneau de porte sur un 737 Max 9 presque neuf, exploité par Alaska Airlines, le 5 janvier. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés graves, l'accident a créé une nouvelle crise de sécurité pour Boeing. Un rapport préliminaire du National Transportation Safety Board a révélé que les boulons clés qui maintiennent le panneau de porte en place n'étaient pas fixés à l'avion.Les États-Unis accusent Boeing d'avoir conspiré pour frauder le gouvernement en trompant les régulateurs sur l'inclusion d'un système de contrôle de vol sur le Max qui a ensuite été impliqué dans les deux crashs - un vol de Lion Air en octobre 2018 et un vol d'Ethiopian Airlines en mars 2019. Les 346 personnes à bord de ces vols ont été tuées.Le 30 juin, les procureurs américains ont annoncé aux familles des victimes de l'accident qu'ils prévoyaient de demander à Boeing de plaider coupable, un plan que les avocats des familles ont qualifié de « marché de dupes ».Paul Cassell, avocat des familles des victimes, a déclaré qu'il avait l'intention de demander au juge fédéral chargé de l'affaire de rejeter l'accord et « d'organiser un procès public, afin que tous les faits entourant l'affaire soient exposés devant un jury, dans le cadre d'une procédure équitable et ouverte ».Le 737 MAX a été conçu avec un nouveau système appelé MCAS, destiné à améliorer les caractéristiques de vol. Cependant, ce système a été au cœur des problèmes. Le MCAS ajuste automatiquement l’assiette de l’avion en fonction des données des capteurs d’incidence. Lorsque ces capteurs fournissent des informations erronées, le MCAS peut entraîner des mouvements brusques du nez de l’avion, mettant en danger la stabilité en vol.Les deux crashs du 737 MAX ont été causés par des capteurs d’incidence défectueux. Ces capteurs mesurent l’angle d’attaque de l’avion par rapport à l’air. En cas de mauvaise lecture, le MCAS peut être activé de manière inappropriée, poussant le nez de l’avion vers le bas. Les pilotes n’avaient pas été correctement informés de l’existence du MCAS, ce qui a compliqué la situation.La formation des pilotes sur le 737 MAX a également été critiquée. Les pilotes n’avaient pas été spécifiquement formés sur le MCAS, ce qui a entraîné une méconnaissance de son fonctionnement et de ses effets. Après les crashs, Boeing a mis à jour la formation pour inclure des informations sur le MCAS.La réaction de Boeing et de la FAA face à ces problèmes a été scrutée. Certains ont accusé Boeing de privilégier les intérêts commerciaux au détriment de la sécurité. La FAA a également été critiquée pour son processus d’approbation initial du 737 MAX.Source : BoeingResponsabilité de l’entreprise : Pensez-vous que Boeing assume pleinement sa responsabilité dans les accidents des 737 Max ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Rôle des régulateurs : Quel rôle les organismes de régulation de l’aviation ont-ils joué dans cette affaire ? Devraient-ils être plus stricts dans leurs évaluations des nouveaux avions ?Impact sur la confiance du public : Croyez-vous que ces incidents ont nui à la confiance du public envers Boeing et l’industrie aéronautique en général ? Comment l’entreprise peut-elle regagner cette confiance ?Conséquences financières : Comment pensez-vous que l’amende de 243,6 millions de dollars affectera les finances de Boeing ? Est-ce une sanction suffisante ?Sécurité vs. rentabilité : L’affaire des 737 Max soulève des questions sur l’équilibre entre la sécurité des passagers et la rentabilité des entreprises. Quelles mesures devraient être prises pour garantir que la sécurité prime toujours ?