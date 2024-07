Plus de la moitié des plaintes concernaient Cruise

Les régulateurs disposent de peu de moyens de suivre les problèmes relatifs aux véhicules autonomes au-delà des rapports des citoyens

Réduction des accidents : Les partisans des voitures autonomes soutiennent que ces véhicules élimineront le risque d’erreur humaine, réduisant ainsi le nombre d’accidents impliquant des cyclistes. Les capteurs sophistiqués et les algorithmes de conduite intelligents devraient permettre une meilleure anticipation des mouvements des cyclistes.

Élimination de la rage au volant : Les voitures autonomes ne connaissent pas la frustration ou la colère au volant. Elles ne klaxonnent pas, ne coupent pas la route des cyclistes et ne se laissent pas distraire par leurs téléphones.

Imprévisibilité des véhicules autonomes : Certains cyclistes se sentent utilisés comme cobayes pour des véhicules sans conducteur qui peuvent se comporter de manière imprévisible. Des incidents ont été signalés, tels que des voitures autonomes qui empiètent sur les pistes cyclables ou s’arrêtent brusquement.

Manque de transparence : Les entreprises de voitures autonomes devraient-elles être plus transparentes sur leurs tests et leurs incidents impliquant des cyclistes ? Les données sur les interactions entre les voitures autonomes et les cyclistes devraient-elles être rendues publiques ?

Réglementations spécifiques : Des lois et des règlements spécifiques pourraient être mis en place pour encadrer la conduite des véhicules autonomes à proximité des cyclistes.

Sensibilisation : Des campagnes de sensibilisation pourraient informer les cyclistes et les automobilistes sur la manière de partager la route en toute sécurité.

Dans les rues de San Francisco, où les cyclistes doivent déjà composer avec des automobilistes en colère et des piétons imprévisibles, les voitures autonomes représentent un nouvel obstacle. Ces dernières années, de plus en plus de véhicules autonomes ont envahi la ville, faisant d’elle un laboratoire national pour les entreprises qui testent et améliorent cette technologie. Alors que le nombre de décès de cyclistes augmente - plus de 1 100 sur les routes américaines en 2022, selon les données fédérales les plus récentes - les entreprises de voitures autonomes se présentent comme faisant partie de la solution.Cependant, les cyclistes de la région de la baie, qui ont une expérience directe de cette technologie futuriste, restent méfiants. Dans près de 200 plaintes déposées auprès du Département des véhicules motorisés de Californie depuis 2021, de nombreux cyclistes décrivent des situations dangereuses, notamment des véhicules autonomes qui empiètent sur les pistes cyclables, s’arrêtent brusquement et perturbent la navigation des cyclistes.Par exemple, Reed Martin, un cycliste, a rapporté une expérience alarmante avec un véhicule de la société Cruise en août 2023. Cruise, propriété de General Motors, et Waymo, filiale de la maison mère Google, sont les deux plus grandes entreprises de voitures autonomes et ont lancé des services de taxi pour les clients payants.Reed Martin était heureux de partager la route avec les véhicules autonomes qui parcourent les rues de cette ville dense et vallonnée jusqu'à ce que l'un d'entre eux fonce sur lui l'été dernier alors qu'il traversait un passage piéton à vélo avec sa fille de 5 ans. « Nous avons sauté pour nous écarter, et le véhicule a continué à avancer comme si nous n'étions pas là », a indiqué Martin, 42 ans, dans une plainte déposée auprès du département californien des véhicules à moteur. C'était « effrayant pour notre famille, on avait l'impression qu'il ne nous voyait pas du tout et qu'il n'y avait rien à faire ».De nombreux cyclistes sont optimistes quant à un monde de conducteurs robotisés qui n'éprouveront jamais de rage au volant ou ne seront jamais distraits par leur téléphone. Mais certains n'apprécient pas d'être les cobayes de véhicules sans conducteur qui dévient sur les pistes cyclables, s'arrêtent soudainement et confondent les cyclistes qui tentent de les contourner.Pour mémoire, la rage au volant ou rage routière (en anglais : road rage) est une forme extrême de conduite dangereuse. Les embouteillages, le talonnage, la gêne volontaire des autres conducteurs ou ne pas céder le passage peuvent causer de la frustration et de la colère, ce qui peut entraîner des réactions violentes chez certains conducteursCruise, propriété de General Motors, et Waymo, propriété d'Alphabet, la société mère de Google, sont les deux plus grandes entreprises de voitures auto-conduites et ont lancé des services de type taxi pour les clients payants. Plusieurs acteurs plus petits, dont Zoox, propriété d'Amazon, effectuent également des tests à San Francisco et dans d'autres villes.Cruise et Waymo affirment qu'ils donnent la priorité à la sécurité des cyclistes et que le bilan de sécurité de leurs véhicules est meilleur que celui des voitures conduites par des humains.Pourtant, Cruise n'est plus autorisé à circuler en Californie après qu'une de ses voitures s'est retournée et a entraîné un piéton qui avait été projeté sur sa trajectoire par un conducteur humain. Waymo, Cruise et Zoox font l'objet d'une enquête de la part de l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) en raison de défauts potentiels liés à des dizaines d'accidents, signe d'une surveillance accrue alors que l'industrie naissante prévoit de s'étendre à l'échelle nationale.Sur les quelque 200 plaintes du DMV californien analysées par le Post, environ 60 % concernaient des véhicules Cruise ; le reste concernait principalement Waymo. Environ un tiers d'entre elles décrivent une conduite erratique ou imprudente, tandis qu'un autre tiers documente des quasi-accidents avec des piétons. Le reste concerne des rapports de voitures autonomes bloquant la circulation et désobéissant aux marquages routiers ou aux feux de signalisation.« La voiture conduisait de manière erratique et au moins deux fois la limite de vitesse dans une rue résidentielle. J'ai failli être percuté alors que je faisais du vélo », indique une plainte concernant une interaction avec un véhicule Waymo en mars 2022. L'auteur n'a pas communiqué son nom au DMV.Seules 17 plaintes concernaient des cyclistes ou des perturbations des voies cyclables. Mais les entretiens avec les cyclistes suggèrent que les plaintes du DMV ne représentent qu'une fraction des interactions négatives des cyclistes avec les véhicules autonomes. Et bien que la plupart des plaintes décrivent des incidents relativement mineurs, elles soulèvent des questions sur les vantardises des entreprises selon lesquelles les voitures sont plus sûres que les conducteurs humains, a déclaré Christopher White, directeur exécutif de la San Francisco Bike Coalition.Les voitures autonomes pourraient un jour rendre les routes plus sûres, a déclaré White, « mais nous ne voyons pas encore la technologie tenir toutes ses promesses... Les entreprises parlent d'une alternative beaucoup plus sûre à la conduite humaine. Si c'est la promesse qu'elles font, alors elles doivent la tenir ».Bien que la Californie soit le principal terrain d'essai du pays pour les véhicules autonomes, les régulateurs de l'État ont peu de moyens de suivre les problèmes au-delà des rapports des citoyens - et de nombreuses interactions ne sont pas signalées. Les fonctionnaires doivent donc s'appuyer en grande partie sur les données déclarées par les entreprises, qui peuvent être peu détaillées.Les régulateurs californiens ont autorisé Waymo et Cruise à se développer à San Francisco l'été dernier, un moment considéré comme une victoire pour l'industrie et un pas de plus vers une adoption plus large de la technologie. Cruise a commencé à ramener sa flotte sur les routes américaines et Waymo a étendu son service de taxis sans chauffeur en Californie et en Arizona.Ces initiatives exposeront davantage de cyclistes aux voitures autonomes. Martin, le cycliste de San Francisco, dit qu'il a déjà pensé que les véhicules étaient plus prévisibles que les conducteurs humains. Mais l'incident du passage clouté a brisé son « idée utopique » de ce que pourrait être un avenir régi par des voitures robotisées.« Il y a cette sensation bizarre qu'il n'y a rien que vous puissiez faire quand le véhicule arrive droit sur vous », a déclaré Martin. « Vous ne pouvez pas faire sonner votre cloche. Vous ne pouvez pas lui crier dessus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous écarter rapidement du chemin ».De nombreux défenseurs de la sécurité des cyclistes soutiennent la mission des véhicules autonomes, persuadés que la technologie permettra de réduire le nombre de blessés et de morts. Ils n'hésitent pas à souligner le carnage associé aux voitures conduites par l'homme : Il y a eu 2 520 collisions à San Francisco impliquant au moins un cycliste entre 2017 et 2022, selon les données de l'État analysées par le cabinet d'avocats local Walkup, Melodia, Kelly & Schoenberger.Dans ces accidents, 10 cyclistes sont morts et 243 autres ont été gravement blessés, a constaté le cabinet d'avocats.Au niveau national, 1 105 cyclistes ont été tués par des conducteurs en 2022, selon la NHTSA, soit le chiffre le plus élevé jamais enregistré.Gee Kin Chou, un habitant de San Francisco âgé de 73 ans qui « fait du vélo partout », attend avec impatience un avenir où les voitures autonomes seront fiables, d'autant plus qu'il vieillit et qu'un jour il ne pourra plus enfourcher sa bicyclette. Pour lui, les robots sont courtois, prévisibles et constituent un contraste bienvenu avec les conducteurs humains distraits ou ivres. Mais il a aussi vu des voitures autonomes se comporter de manière erratique.Sources : DMV, WPFaites-vous confiance aux voitures autonomes pour partager la route avec les cyclistes ? Vous sentez-vous à l’aise avec l’idée que des véhicules sans conducteur circulent à proximité des pistes cyclables et des cyclistes ?Quels avantages pensez-vous que les voitures autonomes apportent aux cyclistes ? Pensez aux aspects positifs, tels que la réduction des accidents causés par l’erreur humaine ou la possibilité d’une meilleure coordination entre les véhicules et les cyclistes.Quelles sont vos inquiétudes concernant les voitures autonomes en tant que cycliste ? Partagez vos préoccupations spécifiques, comme la fiabilité des capteurs, la capacité des véhicules à anticiper les mouvements des cyclistes, etc.Pensez-vous que les entreprises de voitures autonomes devraient être plus transparentes sur leurs tests et leurs incidents impliquant des cyclistes ? Estimez-vous que les entreprises devraient rendre publiques leurs données sur les interactions avec les cyclistes ?Comment pourrions-nous améliorer la coexistence entre les voitures autonomes et les cyclistes ? Proposez des solutions concrètes, telles que des réglementations spécifiques, des améliorations technologiques ou des campagnes de sensibilisation.