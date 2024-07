l'ISA informative ou consultative : elle donne au conducteur un retour d'information par le biais d'un signal visuel ou sonore. Un système d'alerte de vitesse est une version informative de l'ISA ; il est capable d'informer le conducteur des limites de vitesse en vigueur et des excès de vitesse ;



l'ISA de soutien ou d'avertissement : elle augmente la pression sur la pédale d'accélérateur. Il est possible de passer outre le système de soutien en appuyant plus fort sur l'accélérateur ;



l'ISA d'intervention ou obligatoire : elle empêche tout excès de vitesse, par exemple en réduisant l'injection de carburant ou en exigeant un "kick-down" (rétrogradage) de la part du conducteur s'il souhaite dépasser la limite.

Envoyé par Critique Envoyé par

C'est un exemple de législation qui impose des technologies fantaisistes qui n'existent pas. On pourrait penser que quelque chose d'aussi simple qu'un limiteur de vitesse devrait être très facile à mettre en œuvre, et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Regardez n'importe quelle critique d'une voiture équipée de cette technologie et chaque critique se plaindra que ce n'est pas la présence du système qui est le problème, mais le fait qu'il se trompe constamment dans la lecture de la limite de vitesse.



Soit en lisant les mauvais panneaux (des rues parallèles ou des panneaux qui ont été vandalisés et déplacés dans le mauvais sens, ou littéralement en lisant la vitesse de manière incorrecte), soit en se trompant de vitesse GPS, soit en se plaçant sur un chemin privé, en se mettant par défaut à 32 km/h et en vous bipant alors que vous conduisez dans votre propre allée.



En général, personnellement, je pense qu'il s'agit d'une bonne chose potentielle, mais la mise en œuvre est universellement défectueuse, à travers chaque marque, chaque modèle. Maintenant, l'argument de vente est de savoir si la voiture dispose d'un bouton de raccourci sur le tableau de bord pour désactiver ce système.



L'assistance intelligente à la vitesse (Intelligent Speed Assist - ISA) est un système qui informe, avertit et dissuade le conducteur de dépasser la limite de vitesse sur une route donnée. La limite de vitesse du véhicule est réglée automatiquement en fonction des limites de vitesse indiquées sur la route. Le GPS associé à des cartes numériques de limitation de vitesse permet au système ISA d'actualiser en permanence la limitation de vitesse du véhicule en fonction de la limitation de vitesse sur la route. Les experts espèrent que cela aide les conducteurs à respecter les limites de vitesse et à réduire le nombre d'accidents.La technologie a été introduite dans les nouveaux modèles de véhicules à partir de 2022, de sorte qu'un grand nombre de voitures neuves en sont déjà équipées. Le fait qu'un ordinateur puisse ralentir automatiquement une voiture en fonction des limitations de vitesse affichées n'était donc plus vraiment une question de faisabilité technique depuis un certain temps, mais l'imposer sur toutes les voitures a été une question de volonté politique. Le mandat de la Commission européenne entré en vigueur le 1er juillet 2024 rend la technologie obligatoire dans les nouveaux véhicules destinés à la vente sur le marché européen.La Commission a déclaré dans un communiqué : « l'objectif est de protéger les Européens contre les accidents de la route, la mauvaise qualité de l'air et le changement climatique, de leur offrir de nouvelles solutions de mobilité adaptées à l'évolution de leurs besoins et de défendre la compétitivité de l'industrie européenne ». Selon la Commission, la technologie ISA doit travailler avec le conducteur et ne pas limiter sa capacité à agir à tout moment pendant la conduite. Le conducteur est toujours aux commandes et peut facilement passer outre le système ISA. Il existe trois différents types de systèmes ISA, à savoir :Le conducteur serait en mesure d'intervenir et de neutraliser la technologie. En vertu de la législation européenne, le conducteur peut désactiver l'ISA lorsqu'il est confronté à de fausses alertes ou à un retour d'information inapproprié en raison de conditions météorologiques défavorables, de marquages routiers temporairement contradictoires dans les zones de construction, ou encore de panneaux de signalisation trompeurs, défectueux ou manquants. Selon la Commission, en général, 40 à 60 % des conducteurs dépassent la limite de vitesse autorisée, mais le système ISA semble étrangement très facile à ignorer.« Même dans le cas de la fonction de contrôle de la vitesse, où la vitesse de la voiture est automatiquement réduite, le système peut être neutralisé en douceur par le conducteur en appuyant un peu plus fort sur la pédale d'accélérateur », ajoute la Commission européenne. Si ces systèmes sont si faciles à ignorer, la principale question est de savoir s'ils auront un effet mesurable sur le taux d'accidents de la route liés aux excès de vitesse ou s'ils deviendront un autre système qu'il sera facile d'ignorer, à l'instar des fenêtres publicitaires. En outre, certains critiques pensent que l'ISA pourrait distraire les conducteurs.Ils estiment que les faux positifs de la technologie pourraient distraire le conducteur, qui pourrait commettre des erreurs et entraîner un accident. Par exemple, la technologie de reconnaissance des panneaux de signalisation équipant les nouvelles voitures vendues en Australie a souvent été critiquée pour sa mauvaise interprétation des panneaux de zones à vitesse variable (telles que les zones de limitation scolaire à durée limitée), ainsi que pour sa mauvaise lecture des panneaux de limitation de vitesse situés sur les voies de desserte. Les critiques craignent que l'ISA soit également sujet à ces nombreux problèmes.D'autres critiques y voient une mesure de surveillance intrusive qui deviendra de plus en plus restrictive avec le temps, qui pourrait éventuellement être associée à la technologie V2X (vehicle-to-everything) pour créer des zones délimitées géographiquement où les conducteurs n'auraient plus aucun moyen de contourner les limiteurs de vitesse installés dans leur voiture. Les mesures qui suivront pourraient être encore plus restrictives, celle-ci n'étant que le premier pas vers une technologie de surveillance embarquée. (La V2X permet aux véhicules de communiquer entre eux, avec l'infrastructure routière et le cloud.)Aux États-Unis, le souvenir de la limitation de vitesse à 88 km/h introduite en 1973 et des réactions qu'elle a suscitées est encore relativement frais, même si certaines méthodes de contrôle de la vitesse basées sur la surveillance, telles que les caméras, ne sont pas devenues aussi omniprésentes dans le pays qu'elles le sont en Europe. L'une des craintes à plus long terme aux États-Unis est que la surveillance de la vitesse par GPS ne finisse par être associée aux polices d'assurance automobile à plus grande échelle, ce qui rendrait les voitures dépourvues de ces technologies beaucoup plus chères à assurer, voire impossible.Le mois dernier, les États-Unis ont approuvé une réglementation qui exigera l'installation d'un système automatisé de freinage d'urgence dans toutes les nouvelles voitures à partir de 2029. La réglementation ne changera pas grand-chose dans la pratique, puisque la plupart des voitures neuves vendues dans le pays en 2024 en sont déjà équipées. Cependant, comme dans le cas de la nouvelle réglementation de l'UE, elle pourrait marquer le début d'un effort des autorités visant à inciter l'industrie automobile à améliorer la technologie, qui peut être très incohérente et ne pas être à la hauteur des annonces publicitaires.Des partisans de la réglementation de l'UE craignent que les méthodes visant à imposer un plus grand respect de la limitation de vitesse soient trop minimes pour être efficaces. L'utilisation de limiteurs de vitesse obligatoires sur toutes les nouvelles voitures a été approuvée par le Parlement européen en 2019, et ils entrent maintenant en vigueur.Source : Commission européenne ( 1 Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'assistance intelligente à la vitesse ?Pensez-vous avoir besoin de cette technologie dans votre voiture ? Pourquoi ?Cette technologie peut-elle vraiment aider à réduire les accidents de circulation ?Que pensez-vous des critiques selon lesquelles les systèmes peuvent distraire les conducteurs ?La réglementation de l'UE peut-elle contraindre l'industrie à rendre la technologie ISA plus cohérente et plus fiable ?