La guerre russo-ukrainienne en cours a débuté en février 2014. À la suite de la révolution de la dignité en Ukraine, la Russie a occupé et annexé la Crimée à l'Ukraine et a soutenu les séparatistes pro-russes qui combattaient l'armée ukrainienne dans la guerre du Donbas. Les huit premières années de conflit ont également été marquées par des incidents navals, une cyberguerre et des tensions politiques accrues. En février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine et a commencé à occuper une plus grande partie du pays.», a déclaré Oleksandr Kamyshin, ministre ukrainien des industries stratégiques. «», a-t-il ajouté.Les systèmes terrestres seraient utilisés pour l'évacuation médicale, la logistique, le déminage et l'exploitation minière, ainsi que pour d'autres tâches de combat, a déclaré M. Kamyshin.Alors que l'Ukraine cherche à utiliser des armes de plus en plus sophistiquées pour contrer la Russie, elle doit d'abord trouver les investissements nécessaires pour accélérer la production, a ajouté M. Kamyshin.M. Kamyshin, qui s'exprimait à l'occasion de l'ouverture du bureau américain du conglomérat de défense public Ukrainian Defense Industry, a déclaré qu'il cherchait à obtenir 10 à 15 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans l'industrie de l'armement ukrainienne.En mai, le département d'État américain a annoncé une subvention de 2 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont une partie ira à l'industrie ukrainienne. Cet investissement est utile, a déclaré M. Kamyshin, soulignant que le pays avait reçu une aide similaire de la part du Danemark.Selon M. Kamyishin, cet argent pourrait permettre à l'Ukraine d'améliorer considérablement sa capacité industrielle en matière de défense. Par exemple, si un producteur peut actuellement fabriquer des dizaines de drones, avec un financement suffisant, il pourrait passer à des centaines, a-t-il déclaré. «», a-t-il ajouté.Le conglomérat de l'industrie de la défense ukrainienne travaille déjà avec un certain nombre d'entreprises américaines sur une production conjointe, selon une présentation faite au bureau du groupe.Les diapositives de la présentation citent un certain nombre d'entreprises impliquées dans des projets actuels ou potentiels. Northop Grumman est cité comme travaillant à la production conjointe de munitions et au "développement d'une usine de produits chimiques spéciaux". Day et Zimmerman sont également cités comme partenaires pour la production conjointe de munitions, tandis que D&M Holdings est cité comme collaborant à la production de charges propulsives et d'amorces.Parmi les autres partenaires figurent Leonardo, qui travaille sur "l'intégration de la technologie laser dans les systèmes ukrainiens de défense aérienne", et Amentum, qui travaille sur une entreprise commune et l'entretien de véhicules blindés.M. Kamyshin a refusé de répondre aux questions concernant la capacité de production de 155 millions d'euros de l'Ukraine, qu'elle soit actuelle ou prévue. Il a toutefois indiqué que le manque d'investissements et d'énergie limitait la production. Les attaques russes constituent également un problème, a déclaré M. Kamyshin, la Russie lançant environ deux attaques par semaine contre les producteurs ukrainiens de matériel de défense.Les efforts déployés par l'Ukraine pour produire davantage de drones sur son territoire ont porté leurs fruits, a ajouté M. Kamyshin. L'Ukraine peut désormais fabriquer des millions de drones FPV, des dizaines de milliers de drones de moyenne portée et des milliers de drones de frappe à longue portée.Il s'agit maintenant d'affiner la production de drones, a ajouté M. Kamyshin. «», a-t-il déclaré, ajoutant que les Ukrainiens utilisaient l'intelligence artificielle pour le ciblage et qu'ils augmenteraient probablement leur utilisation de l'IA au cours des 12 prochains mois.La décision de l'Ukraine de produire davantage d'armes sur son territoire s'inscrit dans un contexte de résultats mitigés de la part de ses alliés en ce qui concerne l'augmentation de la production de munitions. Alors que les États-Unis sont en passe de produire 1,2 million d'obus de 155 mm par an à partir de l'été prochain, la capacité de l'UE s'élève à environ 500 000 obus par an.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la stratégie adoptée par l'Ukraine est crédible ou pertinente ?