Alexa est présente dans des millions de foyers, mais Amazon perd des milliards à cause de sa stratégie visant à fixer des prix bas pour les appareils intelligents comme l'Echo, le Kindle ou les Fire TV Stick

Selon des documents internes obtenus par le WSJ, l'activité appareils d'Amazon, qui comprend l'Echo et le Kindle, a perdu plus de 25 milliards de dollars entre 2017 et 2021. Cela signifie que le modèle de revenus classique consistant à vendre des rasoirs à bas prix et à faire des bénéfices sur les lames de remplacement a échoué, souligne le WSJ.En fait, contrairement aux attentes selon lesquelles les utilisateurs utiliseraient Alexa pour faire une tonne d'achats sur Amazon, les recherches ont montré que la plupart des utilisateurs d'Echo n'utilisent que les fonctions gratuites comme vérifier la météo et régler les alarmes, ce que les employés d'Amazon ont qualifié d'« énorme échec ».La raison pour laquelle Amazon a continué à enregistrer des pertes énormes serait que l'entreprise dissimulait ses pertes en utilisant une mesure appelée « downstream impact (DSI) », qui détermine la valeur d'un produit ou d'un service en fonction de ce que les clients qui achètent des produits sur Amazon paieront ensuite au sein de l'écosystème d'Amazon.Le DSI fonctionne certainement pour certains produits : les utilisateurs de Kindle sont plus susceptibles d'acheter des livres électroniques sur leur Kindle, et la publicité sur Amazon Fire TV rapporte certainement des revenus à Amazon. Il s'avère également que la plupart des personnes qui achètent la sonnette Ring, la caméra intelligente d'Amazon, souscrivent également un abonnement de sécurité. Mais avec l'Echo, l'idée du DSI s'est complètement effondrée, selon des initiés.L'échec de l'enceinte intelligente a été l'une des plus grandes erreurs de calcul du fondateur Jeff Bezos. En 2021, le PDG Andy Jassy, qui a succédé à Bezos à la tête d'Amazon, tente de remettre l'entreprise sur les rails, et une version payante d'Alexa devrait être lancée dès juillet 2024.Mais des personnes familières avec l'effort de commercialisation d'Alexa disent que même certains des ingénieurs travaillant sur le projet craignent que le projet ne fonctionne pas.« À l'époque, on ne lançait pas un produit sans prévoir la manière dont on allait le monétiser », a déclaré au WSJ un dirigeant de longue date de l'industrie des appareils. « Il suffisait d'introduire l'appareil dans les foyers pour réussir. L'idée était d'innover et de gagner de l'argent plus tard ».The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous la stratégie d'Amazon crédible ou pertinente ?