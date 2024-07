Elon Musk s'attend à ce que le mode Full Self Driving fonctionne « sans supervision humaine » d'ici la fin de l'année

Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

La présentation du robotaxi reportée « afin d'apporter des modifications pour améliorer le véhicule »

Les actionnaires de Tesla votent à nouveau en faveur du plan de rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk

Le bénéfice net de Tesla au deuxième trimestre a chuté de 45 % par rapport à l'année précédente, les ventes mondiales de véhicules électriques de l'entreprise ayant chuté malgré les réductions de prix et les financements à faible taux d'intérêt. La société d'Austin, au Texas, a déclaré mardi qu'elle avait réalisé un bénéfice de 1,48 milliard de dollars d'avril à juin, soit moins que les 2,7 milliards de dollars réalisés au cours de la même période en 2023. Il s'agit de la deuxième baisse trimestrielle consécutive du bénéfice net de Tesla.Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 2 % pour atteindre 25,5 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 24,54 milliards de dollars, selon FactSet. En excluant les éléments non récurrents, Tesla a gagné 52 cents par action, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 61 cents.Les actions de Tesla ont chuté d'environ 8 % dans les échanges après la cloche de clôture de mardi. Les actions avaient chuté de plus de 40 % au début de l'année, mais elles ont depuis récupéré la majeure partie de leurs pertes.Au début du mois, Tesla a déclaré avoir vendu 443 956 véhicules d'avril à juin, soit une baisse de 4,8 % par rapport aux 466 140 véhicules vendus au cours de la même période de l'année précédente. Bien que les ventes aient été meilleures que les 436 000 attendues par les analystes, elles restent un signe de l'affaiblissement de la demande pour la gamme de produits vieillissante de l'entreprise.Rappelons qu'au premier trimestre de 2024, Tesla a produit 433 371 véhicules mais n’en a vendu que 386 810, laissant un excédent de plus de 46 000 voitures, plus du double de ce qu'il était un an auparavant et son plus grand déséquilibre à ce jour.Aussi, au premier semestre, Tesla a vendu environ 831 000 véhicules dans le monde. Elon Musk avait promis d’atteindre les 1,8 million d’unités sur l’ensemble de l’année. Cet objectif semble aujourd’hui quasiment inatteignable. Dans une note destinée aux investisseurs, la direction a déclaré que Tesla se trouvait actuellement « entre deux grandes vagues de croissance ».La marge bénéficiaire brute de l'entreprise, très surveillée, c'est-à-dire le pourcentage du chiffre d'affaires qu'elle conserve après déduction des dépenses, a de nouveau baissé pour atteindre 18 %. Il y a un an, elle était de 18,2 % et avait atteint un sommet de 29,1 % au premier trimestre 2022.Tesla a déclaré avoir enregistré un chiffre d'affaires trimestriel record « malgré un environnement opérationnel difficile ». L'activité de stockage d'énergie de l'entreprise a enregistré un peu plus de 3 milliards de dollars de recettes, soit le double de la même période de l'année dernière.Le PDG Elon Musk, qui a tenté de présenter Tesla comme une entreprise spécialisée dans les véhicules autonomes, la robotique et l'intelligence artificielle, a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique que le système « Full Self Driving » de l'entreprise devrait pouvoir fonctionner sans supervision humaine d'ici la fin de l'année, même s'il a reconnu que ses prévisions « ont été trop optimistes par le passé ».À l'heure actuelle, le système « Full Self Driving » est testé sur la voie publique par certains propriétaires de Tesla. L'entreprise précise qu'elle ne peut pas se conduire toute seule et que des conducteurs humains doivent être prêts à intervenir à tout moment.En avril, il en a remis une couche : Elon Musk a assuré que Tesla lèverait le rideau sur un robotaxi cet été, une annonce diffusée alors que l'adoption des véhicules à conduite autonome se heurtait à des problèmes de sécurité. Le patron milliardaire du constructeur de voitures électriques n'a pas donné de détails, se contentant de préciser dans son message sur X que le « dévoilement du robotaxi Tesla » aura lieu le 8 août. Les actions de Tesla ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges après bourse à la suite de ce message, après avoir terminé la journée en baisse.Musk se vante depuis longtemps des travaux réalisés par Tesla sur ses systèmes permettant aux voitures électriques de se conduire elles-mêmes. Les modèles Tesla équipés du système FSD (Full Self-Driving) « seront surhumains à un point tel qu'il semblera étrange à l'avenir que des humains aient conduit des voitures, même en étant épuisés et ivres », a-t-il déclaré dans un message publié sur X en mars. Musk a également déclaré que les propriétaires de véhicules Tesla dotés d'une FSD pourront faire en sorte que leur voiture serve de robotaxis, au lieu de rester garée sans rien faire.Depuis de nombreuses années, Musk affirme que le système permettra à une flotte de robotaxis de générer des revenus pour l'entreprise et les propriétaires de Tesla, en utilisant les véhicules électriques lorsqu'ils auraient été garés. Depuis la mise en vente, fin 2015, du matériel « Full Self Driving », Musk vante les mérites des véhicules autopilotés en tant que catalyseur de croissance pour Tesla.Cependant, dans des documents d'enquête, l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a déclaré avoir constaté 75 accidents et un décès impliquant le système « Full Self Driving ». Il n'est pas certain que le système soit en cause.Musk a expliqué aux analystes qu'il avait reporté au 10 octobre la présentation du robotaxi prévue en août afin d'apporter des modifications pour améliorer le véhicule. Il a également indiqué que Tesla présenterait « quelques autres choses » lors de cet événement.Musk a déclaré qu'il s'attendait à ce que Tesla commence la production limitée du robot humanoïde Optimus au début de l'année prochaine, pour l'usage de Tesla. Le robot travaille déjà dans une usine. En 2026, la production augmentera davantage pour envoyer des robots à des clients extérieurs, a-t-il déclaré.Au cours du trimestre, les recettes de Tesla provenant des crédits réglementaires achetés par d'autres constructeurs automobiles qui ne peuvent pas atteindre les objectifs gouvernementaux en matière d'émissions ont atteint 890 millions de dollars pour le trimestre, soit le double du montant de Tesla pour la plupart des trimestres précédents.L'entreprise a déclaré 622 millions de dollars de dépenses de « restructuration et autres » pour le trimestre, au cours duquel elle a licencié plus de 10 % de sa main-d'œuvre.Dans une note aux investisseurs, Tesla a déclaré qu'elle se trouvait entre deux grandes vagues de croissance, la prochaine étant due aux progrès réalisés dans le domaine des véhicules autonomes et des nouveaux modèles. Mais l'entreprise a réitéré sa mise en garde sur le fait que la croissance de ses ventes « pourrait être notablement inférieure au taux de croissance atteint en 2023. »L'entreprise a déclaré que les projets de nouveaux véhicules, y compris des modèles plus abordables, sont en bonne voie pour que la production commence au cours du premier semestre de l'année prochaine. Tesla a laissé entendre qu'un modèle plus petit coûterait environ 25 000 dollars. Les modèles seront construits en utilisant certains aspects des véhicules actuels et d'autres de la prochaine génération.L'entreprise a déclaré que les prix de vente moyens de ses modèles S, X, 3 et Y ont tous baissé en raison des réductions de prix et des offres de financement. Elle a également indiqué que le Cybertruck est devenu le pick-up électrique le plus vendu aux États-Unis au cours du trimestre.Les actionnaires ont une fois de plus exprimé leur confiance en Elon Musk, le visionnaire à la tête de l’entreprise, en approuvant son plan de rémunération colossal Cette approbation souligne le soutien dont bénéficie Musk de la part des investisseurs individuels de Tesla, dont beaucoup sont de fervents admirateurs du milliardaire mercurien. La proposition a été adoptée malgré l'opposition de certains grands investisseurs institutionnels et de cabinets de conseil ainsi que les controverses et les défis juridiques qui l’entourent.Les votes en faveur de l'attribution des options d'achat d'actions de Musk pour 2018 (qui pourraient lui permettre de toucher jusqu'à 56 milliards de dollars, soit la plus grosse rémunération de PDG de l'histoire) ne garantissent pas qu'il les obtiendra. La juge du Delaware qui a décidé de l'annuler doit encore rendre sa décision finale. L'avis qu'elle a rendu en janvier à l'issue du procès est le fruit d'une bataille juridique qui a duré des années. Richard Tornetta, actionnaire de Tesla, a intenté une action en justice en 2019 pour annuler l'accord de rémunération de Musk, affirmant à l'époque que ce dernier était un PDG à temps partiel qui recevait une somme d'argent injuste sans que le conseil d'administration ait exigé qu'il se concentre entièrement sur Tesla.Cette action en justice et les preuves présentées lors du procès ont conduit la juge, la chancelière Kathaleen McCormick, à annuler l'accord de rémunération, estimant qu'il était injuste. L'avenir de Tesla : Pensez-vous que la baisse des bénéfices de Tesla au deuxième trimestre est un signe de difficultés à venir pour l'entreprise, ou est-ce simplement une fluctuation normale dans l'industrie automobile ?Impact des réductions de prix : Les réductions de prix ont-elles eu un impact positif sur les ventes de Tesla ? Ou est-ce que cela a nui à la perception de la qualité de la marque ?Full Self Driving : Elon Musk affirme que le système "Full Self Driving" sera capable de fonctionner sans supervision humaine d'ici la fin de l'année. Êtes-vous enthousiaste à l'idée d'une telle avancée technologique, ou craignez-vous les implications pour la sécurité routière ? D'ailleurs, ces propos vous semblent-ils réalistes ?Stockage d’énergie : Le succès du secteur du stockage d’énergie de Tesla est-il sous-estimé ? Comment cela pourrait-il influencer l’avenir de l’entreprise ?Impact sur l’emploi : La baisse des ventes de Tesla pourrait-elle avoir un impact sur l’emploi dans l’industrie automobile ? Quelles sont les implications pour les travailleurs et les communautés locales ?