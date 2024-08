Figure AI relance la course aux robots humanoïdes à usage général avec Figure 02

conversation vocale : Figure 02 est capable d'établir des conversations vocales avec des humains grâce à des micros et des haut-parleurs embarqués connectés à des modèles d'IA personnalisés formés en partenariat avec l'OpenAI ;

: Figure 02 est capable d'établir des conversations vocales avec des humains grâce à des micros et des haut-parleurs embarqués connectés à des modèles d'IA personnalisés formés en partenariat avec l'OpenAI ; VLM embarqué : Figure 02 dispose d'un modèle de langage de vision embarqué qui permet un raisonnement visuel rapide et de bon sens à partir des caméras du robot ;

: Figure 02 dispose d'un modèle de langage de vision embarqué qui permet un raisonnement visuel rapide et de bon sens à partir des caméras du robot ; batterie : une batterie personnalisée de 2,25 kWh dans le torse du robot fournit plus de 50 % d'énergie pour maximiser l'autonomie du robot ;

: une batterie personnalisée de 2,25 kWh dans le torse du robot fournit plus de 50 % d'énergie pour maximiser l'autonomie du robot ; câblage intégré : le câblage intégré pour l'alimentation et la communication informatique permet de dissimuler les fils, d'améliorer la fiabilité et de réduire l'encombrement ;

: le câblage intégré pour l'alimentation et la communication informatique permet de dissimuler les fils, d'améliorer la fiabilité et de réduire l'encombrement ; caméras : Figure 02 perçoit et comprend le monde physique grâce à son système de vision piloté par l'IA et alimenté par 6 caméras RVB embarquées ;

: Figure 02 perçoit et comprend le monde physique grâce à son système de vision piloté par l'IA et alimenté par 6 caméras RVB embarquées ; mains de 4e génération : les dernières mains à l'échelle humaine sont dotées de 16 degrés de liberté et d'une force équivalente à celle d'un être humain, ce qui permet d'effectuer un large éventail de tâches semblables à celles d'un être humain ;

: les dernières mains à l'échelle humaine sont dotées de 16 degrés de liberté et d'une force équivalente à celle d'un être humain, ce qui permet d'effectuer un large éventail de tâches semblables à celles d'un être humain ; CPU/GPU : par rapport à la génération précédente, Figure 02 dispose de trois fois plus de capacités de calcul et d'inférence d'IA embarquées. Cela permet d'effectuer des tâches d'IA dans le monde réel de manière totalement autonome.

Figure 02 is the most advanced humanoid robot on the planet — Brett Adcock (@adcock_brett) August 2, 2024

Les humanoïdes sont encore à leurs débuts et de nombreux défis restent à relever

Quelques avantages des robots humanoïdes

polyvalence des tâches : l'un des principaux avantages des robots humanoïdes est leur capacité à effectuer un large éventail de tâches. Des opérations industrielles complexes aux tâches ménagères, leur mobilité et leur dextérité semblables à celles des humains leur permettent de naviguer et d'interagir dans divers environnements ;

: l'un des principaux avantages des robots humanoïdes est leur capacité à effectuer un large éventail de tâches. Des opérations industrielles complexes aux tâches ménagères, leur mobilité et leur dextérité semblables à celles des humains leur permettent de naviguer et d'interagir dans divers environnements ; interaction humaine : les robots humanoïdes sont conçus en mettant l'accent sur l'interaction humaine. Ils possèdent des fonctions telles que la reconnaissance faciale, la synthèse vocale et le traitement du langage naturel, ce qui leur permet d'engager des conversations et de comprendre les émotions humaines ;

: les robots humanoïdes sont conçus en mettant l'accent sur l'interaction humaine. Ils possèdent des fonctions telles que la reconnaissance faciale, la synthèse vocale et le traitement du langage naturel, ce qui leur permet d'engager des conversations et de comprendre les émotions humaines ; assistance aux personnes âgées et handicapées : comme le prédisent Elon Musk, PDG de Tesla, et d'autres acteurs du secteur robotique, ces robots ont le potentiel de révolutionner le secteur des soins. Les robots humanoïdes peuvent tenir compagnie aux personnes âgées, les aider dans leurs activités quotidiennes et même offrir un soutien physique aux personnes à mobilité réduite ;

: comme le prédisent Elon Musk, PDG de Tesla, et d'autres acteurs du secteur robotique, ces robots ont le potentiel de révolutionner le secteur des soins. Les robots humanoïdes peuvent tenir compagnie aux personnes âgées, les aider dans leurs activités quotidiennes et même offrir un soutien physique aux personnes à mobilité réduite ; efficacité dans les environnements dangereux : les robots humanoïdes peuvent être déployés dans des situations jugées dangereuses pour l'homme, telles que les missions de recherche et de sauvetage lors de catastrophes naturelles ou la manipulation de matières dangereuses en milieu industriel ;

: les robots humanoïdes peuvent être déployés dans des situations jugées dangereuses pour l'homme, telles que les missions de recherche et de sauvetage lors de catastrophes naturelles ou la manipulation de matières dangereuses en milieu industriel ; amélioration de l'apprentissage et de la formation : dans des domaines tels que la médecine et l'éducation, les robots humanoïdes peuvent servir d'outils efficaces à des fins de formation. Ils peuvent simuler des scénarios, permettant aux apprenants de pratiquer et d'affiner leurs compétences dans un environnement contrôlé.

Quelques inconvénients des robots humanoïdes

coûts élevés : le développement et la fabrication de robots humanoïdes font appel à des technologies de pointe et à une ingénierie complexe, ce qui entraîne des coûts de production élevés. Ce facteur de coût peut limiter leur accessibilité et leur praticité en vue d'une adoption à grande échelle ;

: le développement et la fabrication de robots humanoïdes font appel à des technologies de pointe et à une ingénierie complexe, ce qui entraîne des coûts de production élevés. Ce facteur de coût peut limiter leur accessibilité et leur praticité en vue d'une adoption à grande échelle ; dilemmes éthiques : la progression des robots humanoïdes soulève des questions éthiques sur leur rôle dans la société. Les discussions portent notamment sur les droits des robots, le risque de déplacement d'emplois et la frontière ténue entre les interactions entre l'homme et la machine ;

: la progression des robots humanoïdes soulève des questions éthiques sur leur rôle dans la société. Les discussions portent notamment sur les droits des robots, le risque de déplacement d'emplois et la frontière ténue entre les interactions entre l'homme et la machine ; l'effet "vallée de l'étrange" : le phénomène de la "vallée de l'étrange" fait référence à la gêne ressentie par les gens lorsqu'un robot a l'apparence et le comportement d'un être humain, mais qu'il n'est pas à la hauteur sur certains points. Cet effet peut entraver les interactions homme-robot et leur acceptation ;

: le phénomène de la "vallée de l'étrange" fait référence à la gêne ressentie par les gens lorsqu'un robot a l'apparence et le comportement d'un être humain, mais qu'il n'est pas à la hauteur sur certains points. Cet effet peut entraver les interactions homme-robot et leur acceptation ; limites techniques : malgré les progrès réalisés, les robots humanoïdes sont toujours confrontés à des limites techniques. Leurs mouvements peuvent ne pas être aussi fluides que ceux des humains, et leur capacité à percevoir et à comprendre le monde peut être limitée, ce qui a un impact sur leur fonctionnalité globale ;

: malgré les progrès réalisés, les robots humanoïdes sont toujours confrontés à des limites techniques. Leurs mouvements peuvent ne pas être aussi fluides que ceux des humains, et leur capacité à percevoir et à comprendre le monde peut être limitée, ce qui a un impact sur leur fonctionnalité globale ; sécurité et protection de la vie privée : avec des fonctions telles que la reconnaissance faciale et le traitement des données, les robots humanoïdes peuvent poser des problèmes de protection de la vie privée. S'ils ne sont pas correctement protégés, les informations personnelles peuvent être utilisées à mauvais escient ou faire l'objet d'une violation.

Plusieurs entreprises participent à la course aux robots humanoïdes à usage général

Elon Musk says he expects there to be 10 billion humanoid robots, which will be so profound that it will mark a fundamental milestone in civilization pic.twitter.com/1OELtSPFoU — Tsarathustra (@tsarnick) July 29, 2024

La première vidéo de présentation de Figure 02 est similaire à celles que nous avons vues pour d'autres robots humanoïdes, faisant écho à des vidéos de produits électroniques grand public, plutôt qu'à une démonstration brute du robot en action. Une nouvelle vidéo publiée mardi montre la démarche lente du robot, jambes fléchies, dans ce qui semble être la zone de démonstration construite au milieu des bureaux de Figure AI . Deux autres robots apparaissent à l'arrière-plan, transportant des cartons. Dans un communiqué, Figure AI indique avoir apporté de nombreuses améliorations au robot, avec une refonte complète.La vidéo promotionnelle révèle des articulations d'épaule avec un couple de 50 Nm et une amplitude de mouvement de 148 degrés, 150 Nm au genou et 135 degrés, et 150 Nm à la hanche avec une amplitude de 195 degrés. Le nouvel humanoïde a été doté de la dernière itération de mains robotisées à l'échelle humaine, permettant "un large éventail de tâches semblables à celles de l'homme" grâce à 16 degrés de liberté et à une force équivalente à celle de l'homme.Le communiqué de Figure AI indique : « les meilleures équipes d'ingénieurs et de concepteurs de Figure ont procédé à une refonte complète du matériel et des logiciels pour réaliser Figure 02. Des avancées techniques ont été réalisées sur des technologies critiques telles que l'IA, la vision par ordinateur, les batteries, l'électronique, les capteurs et les actionneurs ». Selon l'entreprise, les principales caractéristiques de son robot humanoïde de nouvelle génération sont :Le cofondateur de Figure AI, Brett Adcock, a également indiqué sur son compte personnel X que Figure 02 est le robot humanoïde le plus avancé de la planète. Figure 01 était équipé de GPT-4V, un modèle de vision développé par OpenAI. Figure AI n'a pas précisé le modèle de vision qui équipe la nouvelle génération du robot. Figure 02 a récemment testé ces nouvelles capacités chez BMW Manufacturing, où il a procédé à la collecte de données d'IA et à la formation à des cas d'utilisation.Outre le partenariat de Figure AI avec BMW Manufacturing, la société a annoncé plusieurs réalisations importantes depuis sa fondation en 2022, notamment une récente levée de fonds de série B de 675 millions de dollars et un accord de collaboration avec OpenAI. Figure AI vise à créer des robots qui amélioreront la productivité et l'efficacité, mais aussi la qualité de vie des humains. Selon lui, les capacités avancées de Figure 02 rapprochent l'entreprise de la réalisation de cette vision.Selon certains analystes, Figure 02 est peut-être un peu trop sinistre pour un robot humanoïde destiné à travailler avec des humains, mais le design industriel est impressionnant et l'emballage est excellent, avec la grande majorité du câblage intégré dans la carapace du robot et des matériaux flexibles couvrant les articulations qui sont généralement laissées nues. En outre, il y a de nombreuses questions concernant l'avenir de ces robots et leurs prix sur le marché.Les robots humanoïdes représentent une fusion captivante d'attributs humains et d'ingénierie de pointe. Ces humanoïdes, conçus pour ressembler à l'homme et imiter ses actions, ont suscité beaucoup d'attention et de débats. Alors que nous nous dirigeons vers un avenir de plus en plus automatisé, il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients qui accompagnent l'intégration des robots humanoïdes dans nos vies. En outre, leurs débuts en tant que produits commerciaux ont été lents et entachés par des conceptions coûteuses confinées principalement à des environnements de recherche et des usines.Mais les choses changent grâce à l'IA générative et, plus précisément, aux grands modèles de langage (LLM) et aux modèles d'IA multimodaux qui peuvent rapidement analyser des entrées vidéo et audio en direct et y répondre par des sons et des mouvements semblables à ceux de l'homme.Adcock a déclaré au début de l'année que les robots humanoïdes deviendront des "biens essentiels" dans un avenir proche. Il estime que cette évolution permettra à chacun de posséder son propre robot. Selon l'entrepreneur américain, ce sera un peu comme posséder une voiture ou un téléphone aujourd'hui. Mais il n'est pas le seul à penser de cette manière.Elon Musk a déclaré qu'il existe un marché de plus de 10 milliards de robots humanoïdes sur Terre (plus d'un pour chaque personne) et qu'il espérait placer son entreprise Tesla dans une bonne position sur ce marché. Tesla construit aussi un robot humanoïde appelé Optimus (Tesla Bot). Mais pour l'heure, il reste de nombreux défis à relever et les entreprises doivent faire face à des coûts de R&D élevés.En somme, les robots humanoïdes présentent un mélange de promesses et de défis. Leur polyvalence, leur potentiel de transformation des industries et leur capacité d'interaction humaine en font des créations révolutionnaires. Toutefois, les implications éthiques, sociales et techniques qu'ils soulèvent exigent un examen attentif. En outre, la question de l'accessibilité financière des robots humanoïdes se pose, notamment pour la classe populaire et la classe moyenne.Il est essentiel de trouver un équilibre entre les avantages des robots humanoïdes et leurs limites, et de répondre aux préoccupations qui en découlent pour orienter l'automatisation vers un avenir qui profitera à la fois aux humains et aux machines. Alors que l'industrie technologique continue à innover, il est essentiel de se rappeler que la véritable valeur de la technologie réside dans sa capacité à apporter des applications à forte valeur ajoutée et à améliorer l'expérience humaine.Outre Figure AI et Tesla, de nombreuses autres entreprises sont lancées dans la course aux robots humanoïdes à usage général. Nvidia a récemment présenté de nouvelles améliorations pour l'entraînement de l'IA qui guide les robots humanoïdes dans le cadre de son projet GR00T, en utilisant des casques Apple Vision Pro portés par des téléopérateurs humains pour guider les robots dans des mouvements corrects. Le projet a suscité un fort enthousiasme, mais aussi quelques critiques.Avant cela, Boston Dynamics, pionnier de la robotique humanoïde, a présenté en avant-première une version actualisée de son robot humanoïde Atlas, dont les actionneurs hydrauliques sont remplacés par des moteurs électriques, ce qui devrait permettre d'obtenir un robot moins cher, plus silencieux, plus fiable et plus robuste. D'autres acteurs comme Agility Robotics , Apptronik et Sanctuary AI travaillent également sur des robots humanoïdes avec des cas d'utilisation similaires.Comme Figure AI avec BMW Manufacturing, Agility Robotics, Apptronik et Sanctuary AI ont annoncé des projets pilotes similaires avec des constructeurs automobiles. Travailler sur des véhicules Tesla a été une priorité pour Optimus avant même qu'il ne s'agisse d'Optimus, et Hyundai, propriétaire de Boston Dynamics, a pour objectif d'intégrer des humanoïdes dans ses propres usines. Il n'y a pas un calendrier relatif à un déploiement plus large de Figure 02 ni pour celui des autres robots concurrents.Figure AI a toutefois fait allusion à un avenir plus large en dehors de l'entrepôt et de l'usine. « Le robot de Figure associe la dextérité de la forme humaine à une IA avancée pour effectuer un large éventail de tâches dans des applications commerciales et, dans un avenir proche, à la maison », écrit l'entreprise.Sources : Figure AI ( 1 2 ), communiqué de presse Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des caractéristiques du robot humanoïde Figure 02 ?Quelle lecture faites-vous des avantages et inconvénients des robots humanoïdes ?L'industrie est-elle en mesure de résoudre tous les défis liés aux robots humanoïdes ?Quel est votre avis sur les préoccupations relatives à l'accessibilité financière des robots humanoïdes ?Ces robots seront-ils capables de prodiguer des soins aux humains comme le prétendent Elon Musk et ses rivaux ?