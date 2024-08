Un véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV), également connu sous le nom de drone de combat, drone de chasse ou drone de champ de bataille, est un véhicule aérien sans pilote (UAV) utilisé pour le renseignement, la surveillance, l'acquisition de cibles et la reconnaissance, et qui transporte des munitions d'aéronef telles que des missiles, des missiles guidés antichars et/ou des bombes dans des points d'appui pour les frappes de drones. Ces drones sont généralement contrôlés par l'homme en temps réel, avec des niveaux d'autonomie variables. Les UCAV sont utilisés pour la reconnaissance, l'attaque de cibles et le retour à la base, contrairement aux drones kamikazes qui ne sont conçus que pour exploser à l'impact, ou aux drones de surveillance qui ne servent qu'à recueillir des renseignements.Le drone est trop petit pour une quelconque charge utile. Toutefois, il serait destiné à la reconnaissance discrète. Le drone biomimétique est censé ressembler à un bruant arboricole d'Eurasie et l'armée chinoise a déclaré qu'il pouvait voler sans être repéré par les radars de l'ennemi.L'idée des drones-oiseaux est également expérimentée aux États-Unis. Il s'agit toutefois d'un "drone oiseau zombie", qui sert plutôt à des fins de recherche. Il a été rapporté que des scientifiques ont utilisé des parties du corps synthétique fusionnées avec de vraies têtes et plumes de faisan pour créer des oiseaux robotisés.Selon les chercheurs, le faisan zombie a été conçu à l'origine pour mieux observer la nature de près, mais il pourrait être utilisé par l'armée américaine.Un programme similaire a été proposé pendant la guerre froide. La Central Intelligence Agency (CIA) américaine aurait lancé l'idée de drones à propulsion nucléaire déguisés en oiseaux pour espionner les Russes. L'idée n'a cependant jamais abouti.Une autre entreprise chinoise a également dévoilé un poisson robotisé pour une éventuelle surveillance sous-marine en 2021.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de l'armée chinoise crédible ou pertinente ?