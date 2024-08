Elon Musk veut donner aux gens des superpouvoirs à l'aide de sa puce cérébrale

Envoyé par Elon Musk Envoyé par

Si les neurones sont endommagés dans la moelle épinière ou dans le cou, comme c'est le cas pour nos deux premiers patients, la première chose à faire est évidemment de réparer les dommages fondamentaux causés aux neurones dans la moelle épinière, le cou ou le cerveau lui-même.



Notre deuxième produit s'appelle Blindsight, et vise à permettre aux personnes complètement aveugles, qui ont perdu leurs deux yeux ou leur nerf optique, ou qui ne peuvent tout simplement pas voir, d'être capables de voir en déclenchant directement les neurones dans le cortex visuel.



Si des milliers de personnes l'utilisent depuis des années et que le risque est minime, on peut alors envisager de dire « OK, visons l'augmentation ». Nous ne cherchons donc pas seulement à donner aux gens un débit de données de communication équivalent à celui des humains normaux.



Nous voulons donner aux tétraplégiques, ou à ceux qui ont perdu toute connexion entre le cerveau et le corps, un débit de communication supérieur à celui des humains normaux. Pendant que nous y sommes, pourquoi pas ? « Donnons aux gens des superpouvoirs ».



Les préoccupations éthiques et d'ordre sécuritaire liées à l'augmentation humaine

les neuroprothèses : les ICO peuvent être utilisées pour contrôler des prothèses avancées ou même restaurer le mouvement chez des personnes paralysées en comblant le fossé entre le cerveau et les muscles affectés ;



amélioration cognitive : les ICO peuvent potentiellement améliorer les capacités cognitives en permettant l'assimilation directe d'informations dans le cerveau, en accélérant l'apprentissage et en élargissant les connaissances humaines ;



réalité virtuelle et augmentée : les ICO peuvent révolutionner les expériences de réalité virtuelle et augmentée en permettant aux utilisateurs de contrôler les environnements numériques par la pensée, créant ainsi des expériences plus immersives.

Vie privée et surveillance

collecte et stockage des données : les dispositifs d'augmentation, en particulier ceux qui sont reliés au cerveau ou à d'autres systèmes vitaux, peuvent collecter de grandes quantités de données personnelles. Le stockage et la gestion de ces données soulèvent des inquiétudes quant au risque d'utilisation abusive, d'accès non autorisé, voire de violation des données, ce qui pourrait compromettre la vie privée d'une personne ;



suivi et surveillance : l'intégration de capacités de suivi et de contrôle dans les dispositifs d'augmentation peut permettre de surveiller les mouvements, les activités et même les pensées des individus. Ce potentiel de surveillance pourrait conduire à une atteinte significative à l'autonomie et à la liberté personnelles, nécessitant des garanties juridiques et réglementaires solides pour protéger les droits à la vie privée ;



manipulation et contrôle : les technologies d'augmentation avancées peuvent avoir la capacité d'influencer ou de manipuler le comportement, les émotions ou les processus cognitifs des individus. La possibilité d'un contrôle non autorisé de ces dispositifs soulève des questions éthiques concernant la protection de l'autonomie individuelle et le risque d'exploitation ou de coercition ;



etc.

Considérations éthiques

disparité socio-économique : les obstacles financiers à l'accès aux technologies d'augmentation peuvent renforcer les clivages socio-économiques existants, les individus les plus riches pouvant s'offrir des améliorations offrant des avantages cognitifs ou physiques ;



emploi et éducation : il est possible que les employeurs et les établissements d'enseignement donnent la priorité aux personnes augmentées par rapport à leurs homologues non augmentés, compte tenu des avantages potentiels en matière de productivité et de performance. Cela pourrait conduire à un cycle dans lequel seuls ceux qui peuvent se permettre des améliorations ont accès aux meilleures opportunités, ce qui exacerberait encore les inégalités existantes ;



soins de santé : l'intégration des technologies d'augmentation humaine dans les systèmes de soins de santé soulève des questions sur la répartition équitable des ressources et la hiérarchisation des traitements. Les améliorations devraient-elles être couvertes par les systèmes de santé publics ou seront-elles réservées à ceux qui peuvent se les offrir par des moyens privés ?



etc.

Conclusion

Elon Musk a participé au dernier épisode du podcast du chercheur en informatique Lex Fridman. Lors de l'entretien entre les deux hommes, Musk a fait de nombreuses déclarations audacieuses et s'attend à ce que des centaines de millions de personnes soient équipées des implants cérébraux de Neuralink au cours des deux prochaines décennies. Il a déclaré que l'un de ses principaux objectifs est d'augmenter d'une manière ou d'une autre "le taux de sortie des humains", c'est-à-dire la vitesse à laquelle le cerveau humain envoie des signaux à la puce de Neuralink. Il n'a pas donné plus de précision lors de l'entretien.Mais il estime qu'il est possible d'atteindre "trois, peut-être six, peut-être plus d'ordres de grandeur". Musk suggère que cela ouvrirait la voie vers l'amélioration significative des capacités humaines et ajoute qu'une personne équipée d'une puce Neuralink sera bientôt plus performante qu'un joueur professionnel : « nous sommes convaincus que d'ici un an ou deux, une personne équipée d'un implant Neuralink sera capable d'être plus performante qu'un joueur professionnel. Parce que le temps de réaction sera plus rapide ». Ce calendrier semble audacieux à en juger par les résultats mitigés de Neuralink.Les déclarations de Musk ont suscité des réactions mitigées. L'augmentation de la vitesse ou du temps de réaction peut-elle faire d'un individu un meilleur joueur ? Musk semble le penser, mais selon certains critiques, il simplifie à l'extrême les aspects cognitifs du jeu professionnel. Pour certains critiques, cela fait penser à la phrase suivante : « installez ce client de triche pour devenir un joueur professionnel dès aujourd'hui ». Ces affirmations peuvent sembler séduisantes.L'implant de Neuralink est un produit qui présente un grand potentiel médical et des avantages pour certaines personnes. À l'heure actuelle, Neuralink se concentre sur l'aspect médical et plus particulièrement sur ce qu'elle peut faire pour les neurones endommagés, en vue de guérir certaines maladies que la médecine actuelle ne peut pas soigner. Musk affirme que Neuralink maîtrisera la technologie à un point où il sera à l'avenir capable de donner aux gens des superpouvoirs.Neuralink a implanté sa première puce cérébrale de la taille d'un quart de pouce dans son premier patient humain, Noland Arbaugh, 30 ans, en janvier dernier. Arbaugh est resté paralysé après une blessure à la moelle épinière en 2016 et après avoir reçu la puce, il a déclaré qu'il n'y a pas de mots pour décrire à quel point "cette technologie est extraordinaire". Cependant, un mois après l'intervention, il aurait perdu une partie de ses capacités après que certains fils de l'implant se soient détachés dans son cerveau. L'implant d'Arbaugh, baptisé "Neuralink N1", comportait 64 fils et 85 % des fils se seraient rétractés.Lors de l'interview avec le Wall Streel Journal en mai, Arbaugh a déclaré que Neuralink a résolu le problème et que son implant fonctionne mieux qu'avant. Dans une mise à jour publiée en mai, Neuralink indique qu'il a finalement déterminé que le dysfonctionnement avait réduit le taux de bits par seconde (BPS) de la puce, une mesure de la vitesse et de la précision des performances du dispositif cérébral. Malgré ces couacs, Arbaugh ne regrette pas d'avoir participé à l'expérience.Lors de l'entretien, Musk a annoncé que Neuralink a implanté avec succès une puce cérébrale à un deuxième patient testé. Le milliardaire a révélé que le patient souffrait d'une lésion de la moelle épinière similaire à celle du premier patient, paralysé à la suite d'un accident de plongée. Musk a indiqué que 400 des électrodes de l'implant placées sur le cerveau du second patient fonctionnaient. Sur son site Web, Neuralink indique que son implant utilise 1 024 électrodes.La notion autrefois fantaisiste de l'augmentation humaine tend à franchir les limites de la science-fiction et devenir une réalité. Cela pourrait révolutionner la médecine, le sport, l'armée... Mais la fusion de l'homme et de la machine présente à la fois des possibilités exaltantes et de profonds dilemmes éthiques et divers. À en croire Musk, l'humanité se rapproche très rapidement d'un point où les gens seront plus que favorables à l'idée de bénéficier d'une augmentation. Musk imagine un avenir dans lequel les implants cérébraux de Neuralink vont permettre aux porteurs de rivaliser avec une superintelligence artificielle.À la question de savoir si cela va changer l'expérience humaine, Musk répond : « oui, nous serions quelque chose de différent. Une sorte de cyborg futuriste... Ce n'est pas très loin, mais dans 10 à 15 ans, ce genre de choses ». Les interfaces cerveau-ordinateur (ICO) sont une technologie en plein essor qui permet une communication directe entre le cerveau humain et les systèmes informatiques. Les ICO ont le potentiel de modifier fondamentalement nos interactions avec la technologie et ont des applications dans divers domaines. Les principales applications potentielles de cette technologie sont les suivantes :Cependant, malgré les possibilités passionnantes qu'il offre, le développement des interfaces cerveau-ordinateur soulève des questions éthiques complexes, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée, l'autonomie et le risque d'utilisation abusive. Le potentiel d'accès non autorisé aux pensées des individus et la capacité de manipuler l'activité cérébrale soulèvent des questions sur la protection des droits à la vie privée dans un monde de plus en plus connecté.En outre, le potentiel d'amélioration cognitive soulève des questions sur l'équité, l'élargissement potentiel des disparités socio-économiques et l'impact sur l'identité individuelle. À mesure que les ICO progressent, il est essentiel de relever ces défis éthiques et d'établir des lignes directrices pour garantir l'avancement et l'application responsables de cette technologie. Les préoccupations les plus pressantes concernant l'augmentation humaine sont :L'augmentation humaine semble une frontière vers laquelle l'humanité se rapproche rapidement. Il sera essentiel de répondre aux préoccupations éthiques liées à la protection de la vie privée et à la surveillance dans le contexte de l'augmentation des capacités humaines pour garantir un développement et un déploiement responsables de ces technologies. Bien qu'elles soient encore à leurs balbutiements, la question suscite un grand dans la communauté.Compte tenu des conséquences potentielles d'un accès inégal aux technologies d'augmentation humaine, il est essentiel d'examiner attentivement les implications éthiques et d'élaborer des politiques qui favorisent une distribution équitable et minimisent le risque d'enraciner davantage les divisions sociales.Quel est votre avis sur le sujet ?Elon Musk affirme qu'une personne équipée de sa puce cérébrale sera bientôt plus performante qu'un joueur professionnel. Que pensez-vous de cette déclaration ?Que pensez-vous des déclarations d'Elon Musk sur l'augmentation des capacités humaines ?Que pensez-vous des avantages et des inconvénients liés à l'augmentation humaine ? Les avantages l'emportent-ils sur les inconvénients ?Pensez-vous que l'augmentation humaine devrait être interdite ?