Gestion intelligente de la charge de travail : Le système sur puce (SoC) d'Intel basé sur l'IA sert de cerveau au véhicule, en gérant dynamiquement les ressources et en optimisant les performances.

Le SoC Intel Power Management maximise l'efficacité des onduleurs, des chargeurs et des convertisseurs, optimisant ainsi la durée de vie de la batterie et les performances. Consolidation de la charge de travail : Les contrôleurs de zone définis par logiciel d'Intel rationalisent l'architecture électrique, simplifient la complexité et augmentent l'efficacité globale.

Les véhicules apprennent les styles de conduite individuels, en optimisant la puissance délivrée pour une efficacité maximale.

Les voitures réagissent intelligemment à l'environnement de conduite, en ajustant les estimations d'autonomie et en émettant des avertissements basés sur des données en temps réel telles que la température et le terrain.

Les systèmes s'adaptent de manière proactive sur la base des modèles appris et des besoins en temps réel, améliorant ainsi la fonctionnalité globale.

Outre les avantages en termes de puissance de traitement et d'économies de poids, les véhicules définis par logiciel sont plus faciles à mettre à jour en direct, une caractéristique indispensable depuis que Tesla a changé ce paradigme. Karma et Intel affirment que leur architecture devrait également présenter d'autres avantages en termes d'efficacité. Ils donnent l'exemple d'un contrôle de sécurité qui reste actif même lorsque le véhicule est éteint ; ils déplacent ce contrôle vers un dispositif de faible puissance en utilisant des « concepts d'orchestration d'application de centre de données ».Intel apporte également son SoC de gestion de l'énergie pour tirer le meilleur parti des onduleurs, des convertisseurs DC-DC, des chargeurs et, comme on peut s'y attendre, les contrôleurs de domaine utilisent également le silicium d'Intel, apparemment avec une certaine forme d'intelligence artificielle. La première voiture de Karma à utiliser l'architecture de véhicule définie par logiciel sera la Kayeva, une deux-portes de 300 000 $ développant 1 000 ch (745 kW), qui devrait arriver dans deux ans, c'est à dire en 2026. Mais Intel et Karma veulent offrir l'architecture à d'autres acteurs de l'industrie. « Pour les Tier 1 et les OEM qui ne sont pas tout à fait prêts à passer de l'ancienne à la nouvelle façon de faire, Karma Automotive jouera le rôle d'allié, en les aidant à faire cette transition », a déclaré le président de Karma, Marques McCammon.Dans une démarche audacieuse qui marque un tournant majeur dans le développement automobile, Karma Automotive, le premier et unique constructeur automobile de luxe de Californie, a annoncé la mise en place de la vaste collaboration avec Intel, intégrant les solutions Intel Automotive dans l'ensemble de sa plate-forme automobile. Karma, qui fabrique à la fois des véhicules électriques à autonomie étendue (E-REV) et une nouvelle gamme de véhicules entièrement électriques (EV), aborde l'avenir de front en adoptant l'approche « véhicule complet » d'Intel - en tirant parti de la puissance du calcul centralisé, de la gestion intelligente de l'énergie et de la distribution de la charge de travail.« Pour Karma, la stratégie globale d'Intel en matière de véhicules est plus qu'une voie d'amélioration ; elle représente un changement de paradigme. L'engagement de Karma à créer des expériences inoubliables - où l'innovation rencontre l'art et la performance se mêle au luxe - démontre comment partir d'une page blanche, combinée à une approche visionnaire et au bon partenaire technologique, peut redéfinir un véhicule défini par logiciel », a déclaré Jack Weast, Intel Fellow, vice-président et directeur général d'Intel Automotive.L'industrie automobile se trouve à un moment charnière. Le passage d'une architecture de véhicule traditionnelle à une architecture entièrement électrique et définie par logiciel est crucial, mais s'accompagne également de défis en matière de rentabilité, d'efficacité énergétique et d'évolutivité. Karma, qui s'est affranchie des contraintes des systèmes existants, a saisi cette opportunité et s'est associée à Intel pour redéfinir la transition vers une véritable architecture définie par logiciel.En plus de réaliser le plein potentiel d'une architecture de véhicule définie par logiciel (SDVA) dans l'ensemble du portefeuille Karma, en commençant par le super coupé Karma Kaveya en 2026, dans le cadre de la collaboration avec Intel, Karma prévoit de publier des normes ouvertes pour la SDVA afin d'améliorer l'industrie dans son ensemble. La société proposera également une solution SDVA interentreprises aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) et aux fournisseurs de niveau 1.Le président de Karma Automotive, Marques McCammon, a déclaré : « Ensemble, nous exploitons la puissance combinée des prouesses technologiques d'Intel et de l'expertise de Karma en matière de véhicules de luxe pour codévelopper une architecture révolutionnaire de véhicules définis par logiciel. Il ne s'agit pas seulement de réaliser le plein potentiel de Karma, mais de créer un modèle pour l'ensemble de l'industrie. Nous ne nous contentons pas de construire des véhicules exceptionnels, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère d'innovation automobile et offrons une feuille de route à ceux qui sont prêts à franchir le pas. »Le partenariat de Karma avec Intel va au-delà de la simple intégration de composants. Le partenariat de Karma avec Intel va au-delà de la simple intégration de composants. Karma exploite la technologie d'Intel dans trois domaines transformateurs :L'approche holistique de Karma offre des avantages que des solutions isolées ne peuvent atteindre. La collaboration avec Intel ouvre la voie à un avenir où :Le portefeuille évolutif d'Intel rend cette approche innovante applicable à toutes les catégories de véhicules. Ce partenariat est l'illustration d'une nouvelle étape dans l'industrie, établissant une norme pour l'avenir de la conception et de la technologie automobiles.