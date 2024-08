Le robot humanoïde Unitree G1 est prêt à passer à la production de masse : Pensez-vous avoir envie de payer à 16 000 dollars pour avoir un robot dansant ?

Le développement d'humanoïdes par la société chinoise de robotique Unitree se poursuit à un rythme soutenu. L'entreprise avait présenté son agent humanoïde G1 : proposé à un prix de départ de 16 000 dollars et beaucoup plus complet que le H1 qui l'a précédé. G1 a été doté d'un casque et d'un visage éclairé, ainsi que de mains robotisées semblables à celles d'un humain pour les exercices au sol et de pinces à trois doigts pour montrer ses compétences à la maison et sur le lieu de travail. Il est également capable de prendre des coups, se remettant bien des coups de pied et de poing brutaux d'une personne.Récemment, Unitree vient de dévoiler une version prête pour la production de masse de son robot humanoïde G1. Jusqu'en décembre de l'année dernière, le développement de robots chez Unitree était essentiellement axé sur la production de robots quadrupèdes tels que le Go2 et le B2. Et lorsque le premier humanoïde bipède a fait ses débuts en vidéo, la concurrence de Tesla, Figure, Boston Dynamics et Sanctuary AI était déjà rude. Mais G1 est un modèle beaucoup moins cher et plus performant. Il ressemble moins à une plate-forme de développement qu'à un appareil destiné à la production - et il semble désormais prêt à faire le grand saut.Selon Unitree, les quelques mois qui se sont écoulés depuis sa révélation en mai ont permis aux ingénieurs de peaufiner le robot polyvalent pour qu'il réponde aux exigences de la production de masse, notamment en modifiant son apparence et en améliorant ses performances. La vidéo le démontre en montrant les mouvements de saut, de torsion, de sautillement et de danse du G1, ainsi que sa capacité à monter des escaliers jonchés de débris et à ajuster sa démarche en temps réel, à franchir des obstacles de différentes hauteurs dans la foulée et à se lancer dans un jogging. On le voit même refuser catégoriquement de tomber face à un assaut apparemment vicieux de l'un des membres de l'équipe de développement.Un rapide récapitulatif des spécifications fournies ne révèle aucune amélioration évidente, bien que l'environnement d'apprentissage par renforcement simulé ait donné lieu à de nouvelles astuces et à une amélioration des performances. Le modèle G1 est donc un humanoïde qui mesure 1,32 m de haut et peut se replier à 690 x 450 x 300 mm (27 x 17,7 x 11,8 in) si un opérateur souhaite le prendre et le ranger dans un placard - bien qu'il soit assez lourd avec ses 35 kg (77 lb).Sa face cerclée de LED est équipée d'un LiDAR 3D et d'une caméra de profondeur RealSense. Il est équipé d'un microphone antibruit pour les commandes vocales et d'un haut-parleur stéréo de 5 W pour les réponses. Tout le câblage est acheminé en interne pour des lignes épurées et un fonctionnement sans accroc. Une batterie de 9 000 mAh à dégagement rapide est incluse pour une durée d'utilisation d'environ 2 heures par charge. Les articulations offrent 23 degrés de liberté au total et l'humanoïde peut se déplacer à une vitesse maximale de 2 m/s (4,5 mph).Pensez-vous que son prix est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur cette annonce ?