Une cascade de technologies dont les conducteurs n'en veulent pas dans leurs véhicules

Les nouvelles technologies basées sur l'IA, comme la climatisation intelligente, ont rapidement gagné en popularité auprès des propriétaires qui les ont utilisées, mais les technologies de reconnaissance telles que la reconnaissance faciale, le lecteur d'empreintes digitales et les commandes gestuelles intérieures perdent de leur popularité, car elles tentent en vain de résoudre un problème dont les propriétaires ignoraient l'existence.



Par exemple, non seulement les propriétaires disent que les commandes gestuelles intérieures peuvent être problématiques (43,4 problèmes pour 100 véhicules), mais 21 % de ces propriétaires disent aussi que cette technologie manque de fonctionnalité, selon les questions de diagnostic nouvellement ajoutées dans l'étude de cette année.



Ces indicateurs de performance, y compris le manque d'utilité perçue, font que cette technologie est considérée comme une valeur perdue pour tout constructeur automobile qui a investi des millions de dollars pour la mettre sur le marché.



Les systèmes semi-automatisés de conduite n'impressionnent pas les conducteurs

Les conducteurs préfèrent toujours les technologies pratiques

Les propriétaires ne voient pas l'intérêt des écrans passagers

Tesla est peut-être en train de perdre son avance technologique

Les boutons physiques jugés plus performants que les écrans d'infodivertissement

La technologie a complètement pris d'assaut l'habitacle des voitures modernes au cours de la dernière décennie. Les constructeurs automobiles se livrent à une véritable frénésie technologique, équipant les nouveaux véhicules de toutes sortes de gadgets et de fonctions technologiques, certains destinés à vous faciliter la vie et d'autres à rendre votre voyage plus sûr. Dans la plupart des cas, un grand écran tactile d'infodivertissement permet la gestion centralisée de fonctions des véhicules modernes. Mais les conducteurs de véhicules veulent-ils vraiment tout cela ? La nouvelle enquête réalisée par JD Power suggère que non.L'enquête Tech Experience de JD Power mesure les problèmes rencontrés et l'expérience de l'utilisateur avec les technologies avancées lors de leur entrée sur le marché. Le cabinet suggère que l'intégration de technologies avancées dans les voitures doit résoudre des problèmes réels, et trop de technologie ne permet tout simplement pas d'y parvenir. La plupart des clients n'apprécient pas la technologie dans les voitures, à moins qu'ils n'y voient un avantage clair pour eux.L'enquête a évalué l'expérience de plus de 81 000 conducteurs en matière de "technologies automobiles avancées" dans les modèles de véhicules commercialisés cette année, après 90 jours de possession. Selon le rapport, il y a un certain nombre de fonctions technologiques que les clients aiment utiliser parce qu'ils pensent qu'elles répondent à leurs besoins, mais en même temps, il y en a beaucoup qui ne sont pas utilisées très souvent ou qui sont continuellement ennuyeuses.« L'étude de cette année montre clairement que les propriétaires trouvent certaines technologies peu utiles et/ou continuellement ennuyeuses », a déclaré Kathleen Rizk, directrice principale de l'analyse comparative de l'expérience utilisateur et de la technologie chez JD Power. L'enquête révèle que les conducteurs remettent en cause l'utilité d'un certain nombre de technologies introduites ces dernières années par les constructeurs, notamment les écrans pour passagers.JD Power a constaté que les systèmes qui automatisent partiellement une tâche de conduite (même les systèmes mains libres les plus avancés) ont une faible utilité perçue, une constatation qui concorde avec les données publiées le mois dernier par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), qui a révélé que l'automatisation partielle ne rendait pas les voitures plus sûres pour les conducteurs. Par exemple, les conducteurs n'aiment pas les systèmes de conduite mains libres comme le Super Cruise de General Motors et le BlueCruise de Ford. Pourtant, ces deux systèmes sont supposés être les meilleurs dans leur catégorie.Cependant, JD Power indique que les automobilistes ne les jugent pas nécessaires parce qu'ils ne résolvent pas les problèmes connus. Il semblerait que les gens préfèrent conduire eux-mêmes sur l'autoroute. Voici quelques-unes des principales conclusions de l'étude 2024 :Malgré la disponibilité croissante des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de nombreux propriétaires de voitures restent indifférents à leur valeur. La plupart des propriétaires apprécient les fonctions qui répondent directement à des préoccupations spécifiques, telles que les angles morts visuels en marche arrière. Cependant, d'autres fonctions ADAS ne sont souvent pas à la hauteur, les propriétaires se sentant capables d'effectuer les tâches sans elles.Ceci est particulièrement évident pour l'assistance active à la conduite, la version mains libres se classant parmi les technologies ADAS les moins bien notées avec un faible score d'utilité perçue (7,61 sur une échelle de 10 points). La version mains libres, plus avancée, de cette technologie ne modifie pas de manière significative l'expérience de l'utilisateur, comme l'indique un score d'utilité de 7,98, qui peut être attribué au fait que la fonction ne résout pas un problème connu.Les constructeurs élargissent leur offre de véhicules équipés d'un écran d'affichage pour les passagers, bien que cette fonction soit considérée comme « non nécessaire » par les propriétaires de véhicules. Cette technologie est jugée négativement par de nombreux propriétaires de véhicules qui évoquent des problèmes d'utilisation. Selon le cabinet d'études, cette technologie serait peut-être mieux perçue si le siège du passager avant était utilisé plus fréquemment.Mais seulement 10 % des véhicules transportent quotidiennement des passagers sur le siège avant. En outre, l'étude révèle que l'ajout d'un deuxième écran rend plus complexe le processus de livraison du véhicule, car il est difficile pour les concessionnaires d'apprendre aux nouveaux propriétaires à utiliser l'écran d'infodivertissement principal, sans parler d'un deuxième écran. Des études antérieures ont révélé que les écrans peuvent distraire les conducteurs au volant.Historiquement, les propriétaires de Tesla ont été enthousiastes face à la technologie de la marque et ont donné de bonnes notes à ses véhicules, négligeant souvent les problèmes de qualité. Mais à mesure que sa clientèle s'élargit au-delà des premiers adeptes de la technologie, cette tendance s'estompe . L'étude révèle en effet une baisse de la satisfaction à l'égard de certaines technologies problématiques telles que la surveillance directe du conducteur (score de 7,65).Une étude publiée en août 2022 a révélé les risques liés à la suppression progressive des boutons physiques dans les voitures modernes au profit d'écrans tactiles. Selon l'étude, cette approche pose de nombreuses préoccupations en matière de sécurité. Le rapport allègue que les écrans d'infodivertissement dans les nouvelles voitures sont moins performants que les boutons physiques. Plus précisément, il indique que les écrans tactiles n'offrent pas les mêmes niveaux de sécurité que les boutons physiques et qu'ils sont susceptibles d'obliger les conducteurs à détourner le regard de la route pendant une longue durée.Bien que de nombreux écrans d'infodivertissement des voitures conservent des commandes physiques, un nombre croissant d'entre eux ne le font pas. On craint que les grands écrans ne soient une source de distraction et que, sans la réponse tactile d'un bouton physique pour garantir aux utilisateurs qu'ils ont sélectionnés la bonne option, les conducteurs soient enclins à détourner le regard de la route pour les utiliser. Ce qui constitue risque pour la sécurité des conducteurs.Certains constructeurs automobiles s'opposent toutefois à cette tendance. Hyundai a déclaré qu'il gardera les boutons physiques dans ses voitures, estimant que les commandes à écran tactile sont dangereuses pour le conducteur. L'année dernière, Volkswagen est revenu sur sa décision de passer au tout tactile pour le contrôle des opérations à l’intérieur de ses véhicules. En d’autres termes, le constructeur est de retour aux racines avec des boutons à disposition des conducteurs.De nombreux propriétaires de véhicules Tesla se plaignent des choix de conception de l'entreprise, notamment le design très minimaliste qui intègre de plus en plus de fonctions à l'écran tactile. Certains propriétaires de voitures Tesla exaspérés trafiquent leurs voitures pour ajouter un panneau de boutons physiques permettant d'accéder plus rapidement et plus facilement à certaines fonctions essentielles de la voiture. De nombreux gadgets de ce type sont vendus sur Internet.En outre, l'étude a révélé que l'affirmation des constructeurs automobiles selon laquelle plusieurs fonctions peuvent désormais être activées par la voix n'est pas totalement vraie. Les systèmes de commande vocale ne seraient pas toujours faciles à utiliser et ne fonctionneraient pas comme annoncé. Pendant ce temps, le marché des véhicules électriques continue d'évoluer et certains constructeurs envisagent des véhicules autonomes sans volant, rétroviseurs ou pédales.Sir Jony Ive, l'homme crédité de la conception de l'interface tactile du premier iPhone, a déclaré que les écrans tactiles des véhicules modernes souffrent d'un manque de retour d'information et ont un caractère distrayant. Ainsi, Jony Ive souhaite plus d'interaction physique dans les véhicules au lieu des commandes tactiles. Selon lui, les écrans tactiles modernes d'infodivertissement ne peuvent tout simplement pas égaler la sensation tactile des boutons physiques.Source : JD Power Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'enquête de JD Power ?Selon vous, les technologies embarquées dans les voitures modernes sont-elles toutes nécessaires ?Quelles sont les technologies que vous jugez utiles dans les véhicules modernes ? Pourquoi ?Pourquoi les constructeurs s'obstinent à supprimer les boutons physiques malgré les plaintes des conducteurs et les risques liés à cette approche ?