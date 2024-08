Une conférence sur la robotique transformée en événement de cosplay suscite des réactions mitigées

L'industrie chinoise de la robotique fait face à de nombreux défis malgré les investissements colossaux

Quelques inconvénients des robots humanoïdes

coûts élevés : le développement et la fabrication de robots humanoïdes font appel à des technologies de pointe et à une ingénierie complexe, ce qui entraîne des coûts de production élevés. Ce facteur de coût peut limiter leur accessibilité et leur praticité en vue d'une adoption à grande échelle ;

: le développement et la fabrication de robots humanoïdes font appel à des technologies de pointe et à une ingénierie complexe, ce qui entraîne des coûts de production élevés. Ce facteur de coût peut limiter leur accessibilité et leur praticité en vue d'une adoption à grande échelle ; dilemmes éthiques : la progression des robots humanoïdes soulève des questions éthiques sur leur rôle dans la société. Les discussions portent notamment sur les droits des robots, le risque de déplacement d'emplois et la frontière ténue entre les interactions entre l'homme et la machine ;

: la progression des robots humanoïdes soulève des questions éthiques sur leur rôle dans la société. Les discussions portent notamment sur les droits des robots, le risque de déplacement d'emplois et la frontière ténue entre les interactions entre l'homme et la machine ; l'effet "vallée de l'étrange" : le phénomène de la "vallée de l'étrange" fait référence à la gêne ressentie par les gens lorsqu'un robot a l'apparence et le comportement d'un être humain, mais qu'il n'est pas à la hauteur sur certains points. Cet effet peut entraver les interactions homme-robot et leur acceptation ;

: le phénomène de la "vallée de l'étrange" fait référence à la gêne ressentie par les gens lorsqu'un robot a l'apparence et le comportement d'un être humain, mais qu'il n'est pas à la hauteur sur certains points. Cet effet peut entraver les interactions homme-robot et leur acceptation ; limites techniques : malgré les progrès réalisés, les robots humanoïdes sont toujours confrontés à des limites techniques. Leurs mouvements peuvent ne pas être aussi fluides que ceux des humains, et leur capacité à percevoir et à comprendre le monde peut être limitée, ce qui a un impact sur leur fonctionnalité globale ;

: malgré les progrès réalisés, les robots humanoïdes sont toujours confrontés à des limites techniques. Leurs mouvements peuvent ne pas être aussi fluides que ceux des humains, et leur capacité à percevoir et à comprendre le monde peut être limitée, ce qui a un impact sur leur fonctionnalité globale ; sécurité et protection de la vie privée : avec des fonctions telles que la reconnaissance faciale et le traitement des données, les robots humanoïdes peuvent poser des problèmes de protection de la vie privée. S'ils ne sont pas correctement protégés, les informations personnelles peuvent être utilisées à mauvais escient ou faire l'objet d'une violation.

De nombreuses entreprises sont impliquées dans la course aux robots humanoïdes à usage général

L'édition 2024 de la conférence mondiale des robots (World Robot Conference 2024) s'est tenue la semaine dernière à Pékin, en Chine. Plus de 27 modèles différents de robots humanoïdes ont été dévoilés lors de l'événement, des robots de livraison aux robots cuisiniers. Cet événement de cinq jours visait à présenter les dernières avancées en matière de robotique et aurait attiré plus de 169 exposants présentant plus de 600 produits innovants. Cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour dépasser ses rivaux occidentaux tels que Tesla et dominer le secteur des robots humanoïdes.Une vidéo de la conférence partagée sur Internet a particulièrement retenu l'attention. La vidéo, partagée par l'utilisateur de X « Game of X » (ou froggyups), qui compte 24 000 abonnés, dont Elon Musk, montre une femme que l'on voit marcher et bouger à la manière d'un robot tout en secouant la tête ; les mouvements ne sont pas du tout naturels. Derrière la femme, on peut voir l'enseigne Ex-Robot, un fabricant chinois de robots humanoïdes bioniques.La question se pose donc. Ces femmes sont-elles réellement des robots humanoïdes ou posent-elles comme tels ? Les commentateurs de l'article se sont interrogés sur la crédibilité de la vidéo, beaucoup se demandant si les femmes de la vidéo étaient de véritables robots. Un utilisateur a demandé si les femmes au premier plan étaient vraies ou fausses, et « froggyups » a répondu au commentaire en affirmant que ces « robots » sont des femmes déguisées.Les images tournées en coulisses confirment que les femmes sont bien des actrices humaines qui ne font qu'imiter des robots. En revanche, les "femmes" à l'arrière-plan sont des animatroniques conçues par Ex-Robot. Plusieurs indices permettent de penser qu'elles ne sont pas de vraies femmes. Leurs mouvements sont apparemment programmés, car elles se balancent constamment d'avant en arrière et clignotent de manière peu naturelle et peu fréquente.Une autre vidéo mise en ligne par Open China montre le processus long et détaillé nécessaire pour transformer ces femmes en robots. Les mannequins présentés sont en train d'être maquillés par des artistes qui les transforment avec soin en robots humanoïdes. Les femmes portent des perruques et des lentilles de contact pour donner l'impression qu'elles sont des poupées. L'idée a suscité des réactions mitigées au regard des commentaires publiés sur toile.« Il s'agit d'actrices humaines, c'est donc comme un défilé de mode montrant des vêtements et du maquillage », a écrit un utilisateur de X. « La prochaine fois que nous verrons un "robot", je vais lui demander son profil LinkedIn juste pour être sûr », a ironisé un autre utilisateur. Mais un autre commentateur de X s'est montré moins souple sur la question : « il est évident qu'il s'agit de vrais humains et non de robots. Qu'est-ce qui ne va pas en Chine ? ».Ils sont nombreux à avoir critiqué l'initiative. « Toute cette histoire de robot et de faux robot est assez étrange pour moi. Je ne sais pas non plus pourquoi les développeurs de robots en Chine pensent que l'objectif est de ressembler le plus possible à un humain. Ce sont des robots. Il ne me semble pas que leur meilleure structure soit une copie du corps humain. Il faut construire des structures adaptées à leur fonction », a écrit un autre internaute.Comme souligné plus haut, cet événement annuel s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Chine pour prendre de l'avance sur ses rivaux occidentaux et dominer le secteur des robots humanoïdes. Ces efforts ont également reçu le soutien du gouvernement chinois, un comité dirigé par le président Xi Jinping ayant récemment élaboré une politique visant à créer de « nouvelles forces productives » dans le domaine de la technologie. En outre, des rapports indiquent que les investissements dans l'industrie chinoise de la robotique ont dépassé les 100 milliards de yuans au cours des dix dernières années.Mais certains dirigeants de l'industrie chinoise de la robotique avertissent que l'industrie doit encore relever de nombreux défis liés à la chaîne d'approvisionnement et améliorer la fiabilité de ses produits. Yi Gang, fondateur de Ti5 Robot, une entreprise basée à Shanghai et spécialisée dans les articulations intégrées, explique à ce propos : « l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement doit encore résoudre les problèmes liés à la fiabilité des produits ».Il a déclaré qu'en raison des taux de défauts, son entreprise ne peut fabriquer des produits que dans des volumes allant jusqu'à 1 000 unités. « L'engrenage harmonique, qui fait référence aux machines jouant un rôle clé dans le contrôle des mouvements, est un problème majeur », a-t-il ajouté. Mais la Chine reste le premier marché mondial pour les robots industriels, la technologie changeant le visage des industries manufacturière, automobile agricole, etc.Conçus pour ressembler à l'homme et imiter ses actions, ces robots ont suscité beaucoup d'attention et de débats. Et alors que nous nous dirigeons vers un avenir de plus en plus automatisé, il est essentiel de comprendre les avantages et les inconvénients qui accompagnent l'intégration des robots humanoïdes dans nos vies.Ces inconvénients ne sont pas spécifiques à l'industrie chinoise de la robotique. Les concurrents occidentaux font face aux mêmes défis. Dans certains cas, les choses changent grâce à l'IA générative et, plus précisément, aux grands modèles de langage (LLM) et aux modèles d'IA multimodaux qui peuvent rapidement analyser des entrées vidéo et audio en direct et y répondre par des sons et des mouvements semblables à ceux de l'homme.En somme, les robots humanoïdes présentent un mélange de promesses et de défis. Leur polyvalence, leur potentiel de transformation des industries et leur capacité d'interaction humaine en font des créations révolutionnaires. Toutefois, les implications éthiques, sociales et techniques qu'ils soulèvent exigent un examen attentif. En outre, la question de l'accessibilité financière des robots humanoïdes se pose, notamment pour la classe populaire et la classe moyenne.Il est essentiel de trouver un équilibre entre les avantages des robots humanoïdes et leurs limites, et de répondre aux préoccupations qui en découlent pour orienter l'automatisation vers un avenir qui profitera à la fois aux humains et aux machines. Alors que l'industrie continue à innover, il est important de se rappeler que la véritable valeur de la technologie réside dans sa capacité à apporter des applications à forte valeur ajoutée et à améliorer l'expérience humaine.Outre Figure AI et Tesla, d'autres entreprises sont lancées dans la course aux robots humanoïdes à usage général. Nvidia a présenté de nouvelles améliorations pour l'entraînement de l'IA qui guide les robots humanoïdes dans le cadre de son projet GR00T, en utilisant des casques Apple Vision Pro portés par des téléopérateurs humains pour guider les robots dans des mouvements corrects. Le projet a suscité un fort enthousiasme, mais aussi quelques critiques.Boston Dynamics, pionnier de la robotique humanoïde, a présenté en avant-première une version actualisée de son robot humanoïde Atlas, dont les actionneurs hydrauliques sont remplacés par des moteurs électriques, ce qui devrait permettre d'obtenir un robot moins cher, plus silencieux, plus fiable et plus robuste. D'autres acteurs comme Agility Robotics , Apptronik et Sanctuary AI travaillent également sur des robots humanoïdes avec des cas d'utilisation similaires.Figure AI, Agility Robotics, Apptronik et Sanctuary AI ont annoncé des projets pilotes avec des constructeurs automobiles. Le robot humanoïde Optimus de Tesla travaillera également dans les usines d'assemblage de voitures du constructeur. En outre, le constructeur automobile sud-coréen Hyundai, propriétaire de Boston Dynamics, a pour objectif d'intégrer des humanoïdes dans ses propres usines.Quel est votre avis sur le sujet ?