Les promesses de la Boring Company

Les défis techniques du FSD dans les tunnels

Complexité des algorithmes : Les algorithmes de conduite autonome doivent être extrêmement précis pour naviguer dans des espaces confinés comme les tunnels.

Limitations des capteurs : Les capteurs de Tesla, principalement basés sur des caméras, peuvent avoir des difficultés à fonctionner correctement dans des environnements souterrains.

Manque de données : Les tunnels sont des environnements uniques et les données nécessaires pour entraîner les algorithmes de FSD peuvent être insuffisantes.

Conclusion

Les capacités de conduite autonome sont un élément central du prix stratosphérique de l'action de Tesla, le PDG Elon Musk répétant sans cesse aux investisseurs qu'elles font la différence entre « valoir beaucoup d'argent ou ne rien valoir du tout ». Mais les performances réelles sur la route sont loin d'être à la hauteur des affirmations de Musk, le dernier point de données provenant d'une autre entreprise de Musk, la Boring Company, et de ses tunnels sous Las Vegas.La Boring Company est peut-être l'activité secondaire la plus étrange d'Elon Musk. Qu'il s'agisse d'un désir d'éviter les embouteillages pour se rendre à SpaceX ou d'un plan insidieux pour saper les projets ferroviaires, les résultats pour les tunnels de la taille d'un égout ont été à peu près ce à quoi on s'attendait : Les projets de tunnels entre Washington DC et Baltimore, sous l'autoroute I-405 à Los Angeles et entre Chicago et son principal aéroport restent des chimères.Pour l'instant, il n'existe qu'une boucle de 3 kilomètres avec trois stations desservant le Las Vegas Convention Center, même si le système souterrain pourrait être étendu à 110 km au total.La Boring Company a été fondée avec l’objectif de réduire les embouteillages en construisant des réseaux de tunnels souterrains. Ces tunnels devaient être parcourus par des véhicules Tesla autonomes, offrant une solution rapide et efficace pour le transport urbain. Le projet phare de la Boring Company, le Loop de Las Vegas, est un réseau de tunnels reliant différents points de la ville.Pourtant, le système de conduite autonome de Tesla ne fonctionne toujours pas dans ces tunnels à sens unique de The Boring Company sous Las Vegas, alors qu'il y travaille depuis des années.Mais la conduite autonome des véhicules Tesla sur les routes publiques est-elle pour bientôt ?Les fans de Tesla aiment souvent dire que Tesla est le leader de la conduite autonome parce que, bien qu'il n'ait pas de service de covoiturage autonome commercialement disponible comme Waymo, il ne s'appuie pas sur la géo-clôture et la cartographie comme Waymo. Ils affirment que si Tesla voulait le faire, elle le pourrait, mais elle préfère se concentrer sur un système autonome qui pourrait conduire n'importe où, n'importe quand, sans cartographie.Cependant, on peut douter qu'elle puisse le faire si elle le voulait, car elle ne l'a toujours pas fait sur un projet beaucoup plus simple que les opérations de Waymo à Pheonix et dans d'autres villes : les tunnels sous Las Vegas. Le Las Vegas Convention Center Loop est le premier projet de boucle à grande échelle de The Boring Company actuellement utilisé à des fins commerciales.La start-up d'Elon Musk spécialisée dans la construction de tunnels a achevé ce projet de 50 millions de dollars en un peu plus d'un an.Un système de Loop de la Boring Company consiste en des tunnels dans lesquels des véhicules électriques Tesla circulent à grande vitesse entre des stations pour transporter des personnes à l'intérieur d'une ville. La Boring Company a déclaré qu'elle travaillait avec Tesla pour utiliser son système de conduite autonome à l'intérieur de ces tunnels, ce qui permettrait de se débarrasser des conducteurs actuels et de réduire le coût d'exploitation.Cependant, deux ans et plusieurs autres tunnels reliés à la boucle plus tard, The Boring Company utilise toujours des conducteurs dans les tunnels.Steve Hill, président et directeur général de la Convention de Las Vegas, a déclaré au Review-Journal de Las Vegas que l'objectif était d'utiliser « un outil d'aide à la conduite » dans le Loop d'ici la fin de l'année : « J'espère que nous pourrons commencer à utiliser légèrement un outil d'aide à la conduite d'ici la fin de l'année ».Il n'y a pas de calendrier pour une « autonomie complète », c'est-à-dire sans conducteur. Actuellement, seules les trois stations du centre de congrès et une station de l'hôtel Resorts World sont en service. Une autre station reliant le réseau à l'hôtel Encore devrait ouvrir prochainement.Il est légitime de se demander comment le logiciel pourrait être prêt à être commercialisé à grande échelle sous forme de service d'abonnement, pour les conducteurs dont les trajets quotidiens impliquent des facteurs extérieurs incontrôlés, s'il ne peut même pas gérer un tunnel - la situation la plus contrôlable que l'on puisse imaginer ? Tesla a déjà renoncé à affirmer que ses anciennes voitures étaient prêtes pour la FSD, mais il est désormais difficile de soutenir que même ses voitures actuelles peuvent réellement se conduire toutes seules. Si Tesla ne fait pas confiance à ce logiciel sur un circuit fermé, pourquoi le conducteur devrait lui faire confiance dans la rue ?Malgré les promesses, le système de conduite autonome de Tesla, connu sous le nom de Full Self-Driving (FSD), n’a pas réussi à s’adapter aux conditions spécifiques des tunnels de la Boring Company. Les tunnels présentent un environnement contrôlé avec un éclairage constant, une absence de trafic et de piétons, et des itinéraires fixes. Pourtant, le FSD de Tesla continue de rencontrer des problèmesPlusieurs facteurs peuvent expliquer ces échecs :Ces défis posent des questions importantes sur la viabilité des systèmes de conduite autonome dans des environnements spécifiques. Si Tesla ne parvient pas à faire fonctionner son FSD dans les tunnels de la Boring Company, cela pourrait ralentir l’adoption de ces technologies dans d’autres contextes urbains.Le projet de la Boring Company reste prometteur, mais les difficultés rencontrées avec le FSD de Tesla montrent que même les technologies les plus avancées peuvent rencontrer des obstacles imprévus. Il sera intéressant de voir comment Elon Musk et ses équipes surmonteront ces défis dans les années à venir.Source : Steve Hill, Président et PDG du Las Vegas Convention Impact environnemental : Pensez-vous que la construction de tunnels souterrains pourrait avoir des impacts environnementaux négatifs ? Si oui, lesquels ?Sécurité : Quels sont, selon vous, les principaux défis en matière de sécurité pour les véhicules autonomes dans des tunnels ?Alternatives : Quelles autres solutions envisagez-vous pour résoudre les problèmes de congestion urbaine, en dehors des tunnels souterrains ?Technologie et confiance : Avez-vous confiance dans les technologies de conduite autonome pour assurer votre sécurité dans des environnements confinés comme les tunnels ?Investissements publics : Les gouvernements devraient-ils investir dans des projets de tunnels souterrains pour améliorer les infrastructures de transport urbain ?Évolution technologique : Comment pensez-vous que les technologies de conduite autonome évolueront dans les prochaines années pour surmonter les défis actuels ?Expérience utilisateur : Seriez-vous prêt à utiliser un service de transport souterrain autonome ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comparaison internationale : Connaissez-vous d’autres pays ou villes qui ont mis en place des solutions similaires ? Quels ont été les résultats ?