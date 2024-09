Robot Cafe, considéré comme le premier du genre à Nairobi et en Afrique de l'Est, où trois robots glissent parmi les serveurs humains pour servir de la nourriture aux clients

En 2020, un restaurant aux Pays-Bas a introduit de nouveaux robots serveurs comme moyen de réduire les contacts interhumains dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Leurs tâches comprendront l'accueil des clients, le service des boissons et des plats et le retour des verres et de la vaisselle usagés. Pour leur donner une apparence un peu plus humaine, les robots portent des écharpes en mousseline autour de leur cou.Récemment au Kenya, les robots serveurs font parler d'eux. Des enfants s'esclaffent tandis que des jeunes font clignoter leurs smartphones pour filmer des robots transportant des assiettes de plats fraîchement préparés sur leurs plateaux intégrés afin de les livrer aux clients dans un restaurant très fréquenté de la capitale kenyane.Il s'agit du Robot Cafe, considéré comme le premier du genre à Nairobi et en Afrique de l'Est, où trois robots glissent parmi les serveurs humains pour servir de la nourriture à des clients médusés.Nairobi possède une industrie technologique dynamique, avec de nombreuses startups et innovations en activité, et s'est positionnée comme un centre technologique dans la région de l'Afrique de l'Est, portant le surnom de "".Les robots préprogrammés de Robot Cafe ont été acquis pour le divertissement. Le propriétaire du café, Mohammed Abbas, explique qu'il a fait l'expérience du service robotisé dans des pays asiatiques et européens et qu'il a décidé d'investir dans ce type de service. "", explique-t-il, mais il ajoute que l'investissement a porté ses fruits, car le restaurant est "" qui viennent expérimenter le service robotisé.Un client, Packson Chege, prend une assiette de frites sur le plateau du robot tandis que son ami filme l'expérience à l'autre bout de la table. "", a-t-il déclaré.Les trois robots, nommés Claire, R24 et Nadia, ne sont pas programmés pour avoir une conversation complète avec les clients, mais ils peuvent dire : "" et les clients doivent alors appuyer sur un bouton de sortie après avoir pris leur nourriture sur le plateau. Ils sont commandés par les serveurs au moyen d'une application sur un iPad.Les serveurs humains restent importants dans le fonctionnement du café, car ils prennent les commandes des clients qui n'utilisent pas l'option de commande en ligne. Les serveurs placent ensuite les plats sur le plateau du robot lorsqu'ils sont prêts et livrent les boissons en personne. Cette technologie devrait perturber la main-d'œuvre de demain dans le monde entier, et en particulier en Afrique, où la population est jeune et où l'âge médian est de 19 ans.Mais le gérant du café affirme que les robots ne remplacent pas les serveurs humains car ils ne peuvent pas offrir tous les services. "", a déclaré John Kariuki. "Edith Ojwang, experte du secteur de l'hôtellerie, a déclaré qu'il y avait de la place pour la coexistence de la robotique et du service humain dans le secteur. "", a-t-elle déclaré.Quel est votre avis sur le sujet ?