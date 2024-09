Un peu d’histoire

Comment fonctionne Smart Summon ?

Actually Smart Summon is 🔥🔥 https://t.co/ybSzYP2MtS — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024

Sécurité et responsabilités

Actually Smart Summon full release notes pic.twitter.com/6GNGxmaJ4h — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) September 3, 2024

Attachez votre ceinture pour le voyage de votre vie, sauf que, surprise ! Vous n'êtes pas dans la voiture. L'ASS (Actually Smart Summon) permet à votre véhicule de venir à vous ou de se rendre à l'endroit de votre choix, tout seul. C'est un peu comme de la magie, mais avec plus de technologie et moins d'agitation.



De plus, Dumb Summon vous permet d'avancer ou de reculer votre Tesla à l'aide de commandes simples, directement dans votre application mobile.



Pour l'utiliser, ouvrez votre application Tesla, cliquez sur l'onglet Summon et vous obtiendrez un flux en direct des caméras de votre voiture pour guider votre supervision.

VIENS À MOI : Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour que votre Tesla vienne à vous.

VA VERS LA CIBLE : Définissez l'endroit où vous souhaitez que votre Tesla se rende, puis appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour l'envoyer sur son chemin.

Vous pouvez interrompre votre voyage à tout moment en relâchant le bouton. Consultez votre manuel du propriétaire pour plus de détails.



ASS et Dumb Summon ne doivent être utilisés que dans les parkings ou les allées. Gardez toujours un œil sur votre voiture et son environnement. Restez vigilant, en particulier à proximité de ce qui est rapide et furieux (personnes, vélos et autres voitures). Vous êtes toujours responsable de votre véhicule, alors surveillez-le pendant qu'il roule et arrêtez-le si nécessaire.

Analyse critique de “Actually Smart Summon”

En 2019, Tesla avait introduit la fonctionnalité “Smart Summon”, permettant aux propriétaires de déplacer leur véhicule vers leur emplacement ou un lieu de leur choix via l’application mobile Tesla. Smart Summon s'appuie sur la précédente fonction "Summon" de Tesla, qui était utilisée par les propriétaires pour déplacer leur voiture de manière autonome sur quelques mètres dans leur allée ou dans des situations de stationnement étroites. Avec cette version, les propriétaires étaient en mesure de faire appel à leurs véhicules Tesla à partir d'une distance plus grande, et les voitures étaient supposer s'orienter dans des environnements de stationnement plus complexes.Cependant, cette fonctionnalité a rencontré de nombreux problèmes, notamment des collisions avec des obstacles et d’autres véhicules. En effet, plusieurs utilisateurs victimes de collisions ont publié des extraits de vidéos montrant leurs mésaventures sur Twitter.Un propriétaire de Tesla a tweeté au sujet de « dommages au pare-chocs avant », tandis qu'un autre a affirmé que sa Model 3 « a heurté le côté d'un garage ». La vidéo d'une quasi-collision avec un SUV roulant à vive allure a donné au propriétaire l'impression que son test de Smart Summon « ne s'est pas très bien passé ». Une autre Tesla a été filmée par des piétons et des personnes dans d'autres voitures, semblant confuse alors qu'elle essayait de se frayer un chemin dans un parking Walmart.Un utilisateur a même montré une collision de sa Tesla en mode Smart Summon avec un jet privé.« Smart Summon est conçu pour permettre à votre voiture de se rendre jusqu'à vous (en utilisant le GPS de votre téléphone comme destination cible) ou à un endroit de votre choix, en manœuvrant autour et en s'arrêtant pour les objets si nécessaire. Tout comme Summon, Smart Summon n'est destiné qu'à être utilisé dans les parkings privés et les entrées de garage », a déclaré à l'époque Tesla à propos de Smart Summon.Elon Musk, PDG de Tesla, avait alors promis une version améliorée à plusieurs reprises, mais elle a toujours subi des retards. En 2022, il a déclaré qu'elle arriverait avant la fin du mois de septembre et qu'elle s'appellerait désormais « actually smart summon » :Plus récemment, Musk a déclaré qu'elle arriverait plutôt en avril, mais cette date limite est également passée. Le mois dernier, la mise à jour de l'application Tesla contenait des indications sur l'arrivée de cette fonctionnalité.« Actually Smart Summon » permet aux utilisateurs de commander à leur véhicule Tesla de venir à leur emplacement ou de se déplacer vers un endroit spécifique. Les utilisateurs doivent ouvrir l'application Tesla et naviguer jusqu'à l'onglet Summon pour l'utiliser. Ils trouveront deux options : « Viens à moi » et « Va à la cible ». Les deux options sont explicites : la première permet aux utilisateurs d'appeler leur Tesla à l'endroit où ils se trouvent, tandis que la seconde leur permet de définir une destination et d'ordonner à leur Tesla de s'y rendre.La principale amélioration de « Actually Smart Summon » par rapport à Smart Summon est le passage de l'utilisation de capteurs à ultrasons pour la navigation à Tesla Vision. En outre, les utilisateurs recevront un flux en direct de la caméra de leur véhicule lorsqu'ils utiliseront « Actually Smart Summon », ce qui est particulièrement utile lorsqu'il n'y a pas de ligne de vue dégagée vers leur véhicule.Tesla recommande d’utiliser cette fonctionnalité uniquement dans les parkings et les allées privées. Bien que le véhicule puisse se déplacer de manière autonome, la responsabilité de la surveillance reste entre les mains du propriétaire ; l'entreprise a clairement indiqué dans les notes de mise à jour que le propriétaire serait toujours responsable de son véhicule en cas de problème lors de l'utilisation de « Actually Smart Summon ».. En cas de problème, il suffit de relâcher le bouton dans l’application pour arrêter le véhiculeCela dit, « Actually Smart Summon » n'est actuellement disponible que pour les véhicules Tesla équipés du Hardware 4 et sera bientôt étendu aux véhicules équipés du Hardware 3.En plus de « Actually Smart Summon », Tesla a également lancé « Dumb Summon », qui permet aux utilisateurs de déplacer leur véhicule Tesla vers l'avant ou vers l'arrière via l'application mobile Tesla. Cette fonction sera utile lors des manœuvres de stationnement, lorsque les utilisateurs souhaitent que leur véhicule Tesla se gare à un endroit précis.Avec la nouvelle mise à jour logicielle 2024.27.20, Tesla a écrit dans les notes de mise à jour :Tesla indique également qu'elle souhaite intégrer HomeLink et myQ, qui contrôlent les portes de garage. Le constructeur automobile souhaite également augmenter la distance qu'il peut parcourir sans conducteur et supprimer la nécessité de maintenir le bouton enfoncé.Bien que la fonctionnalité “Actually Smart Summon” de Tesla représente une avancée technologique impressionnante, elle n’est pas sans ses défis et ses controverses.L’un des principaux points de critique concerne la fiabilité de la fonctionnalité. Les versions précédentes de “Smart Summon” ont été marquées par des incidents où les véhicules ont heurté des obstacles ou se sont retrouvés dans des situations dangereuses. Bien que Tesla affirme que “Actually Smart Summon” est une amélioration significative, il reste à voir si cette nouvelle version peut réellement éviter ces problèmes de manière cohérente. La dépendance exclusive au système Tesla Vision, sans les capteurs ultrasoniques, pourrait également poser des défis dans des environnements complexes ou mal éclairés.La question de la responsabilité en cas d’accident est un autre point de préoccupation majeur. Tesla stipule que la surveillance du véhicule reste la responsabilité du propriétaire, même lorsque “Actually Smart Summon” est activé. Cela soulève des questions sur la responsabilité légale en cas de collision ou de dommages. Les propriétaires de Tesla pourraient se retrouver dans des situations délicates où ils doivent prouver qu’ils ont utilisé la fonctionnalité de manière appropriée.L’introduction de fonctionnalités de conduite autonome comme “Actually Smart Summon” met en lumière la nécessité d’une réglementation claire et adaptée. Les lois actuelles sur la conduite autonome varient considérablement d’un pays à l’autre, et même d’un état à l’autre. Cette disparité réglementaire pourrait ralentir l’adoption de telles technologies et créer des zones grises légales pour les utilisateurs et les fabricants.L’utilisation de caméras pour la diffusion en direct du trajet du véhicule soulève également des questions éthiques et de vie privée. Bien que cette fonctionnalité puisse améliorer la sécurité en permettant aux utilisateurs de surveiller leur véhicule, elle pourrait également être perçue comme une intrusion dans la vie privée. Les données collectées par Tesla sur les trajets et les environnements des utilisateurs pourraient être utilisées à des fins de surveillance ou de marketing, ce qui suscite des préoccupations légitimes.Enfin, l’impact de “Actually Smart Summon” sur le marché des véhicules autonomes mérite une attention particulière. Si Tesla parvient à surmonter les défis techniques et réglementaires, cette fonctionnalité pourrait donner à l’entreprise un avantage concurrentiel significatif. Cependant, cela pourrait également inciter d’autres constructeurs à accélérer leurs propres développements, intensifiant ainsi la concurrence dans un marché déjà très compétitif.Source : Elon MuskQuelles sont vos premières impressions sur la fonctionnalité “Actually Smart Summon” ? Pensez-vous qu’elle répond aux attentes des utilisateurs ?Avez-vous déjà utilisé une fonctionnalité de conduite autonome ? Si oui, quelles ont été vos expériences ?Quels sont, selon vous, les principaux défis que Tesla doit encore surmonter pour améliorer cette technologie ?Pensez-vous que les fonctionnalités comme “Actually Smart Summon” peuvent réellement améliorer la sécurité et la commodité des conducteurs ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Seriez-vous prêt à utiliser cette fonctionnalité dans votre vie quotidienne ? Pourquoi ou pourquoi pas ?