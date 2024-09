Le premier de Neuralink participe activement à l'amélioration de la technologie

I'm in session with the great staff at Neuralink Monday through Friday for roughly four hours each day.

I'm working on using different body parts and movements for left, right, and middle click.

Je travaille également beaucoup sur l'écriture. J'imagine que je tiens un crayon et que j'écris des caractères pour sortir des touches. Je fais aussi beaucoup d'expériences au quotidien pour essayer d'améliorer les choses pour tous ceux qui viendront après moi.



Qu'il s'agisse d'améliorer l'interface utilisateur, l'expérience utilisateur ou simplement les performances générales. Et bien sûr, je me surpasse constamment pour essayer de battre autant de records que possible. Je suis à deux doigts d'en battre deux autres !



Des inquiétudes persistent quant à la fiabilité de la puce cérébrale de Neuralink

Neuralink a implanté sa première puce cérébrale de la taille d'un quart de pouce dans son premier patient humain, Noland Arbaugh, 30 ans, en janvier dernier. Arbaugh est resté paralysé après une blessure à la moelle épinière en 2016 à la suite d'un accident de plongée. Depuis l'implantation, le dispositif lui a conféré des capacités qualifiées de « cyborg », lui permettant de contrôler diverses technologies, notamment de jouer à Mario Kart et aux échecs, en utilisant uniquement sa pensée. Après avoir reçu la puce, Arbaugh a déclaré qu'il n'y avait pas de mots pour décrire à quel point "cette technologie est extraordinaire".« L'opération a été super facile », a-t-il déclaré dans une vidéo qu'il a publiée sur X en mars. Le 29 août, Arbaugh s'est à nouveau exprimé sur X en déclarant : « pendant mon temps libre, Eve (le nom que j'ai donné à mon dispositif Neuralink) et moi avons travaillé pour m'améliorer de différentes manières. Actuellement, j'apprends le français et le japonais environ 3 heures par jour en utilisant différentes ressources ». Il participe aussi à l'amélioration du dispositif.Selon sa publication sur X, Arbaugh passe environ quatre heures par jour dans les locaux de Neuralink, où il effectue diverses tâches à l'aide de son implant. Il s'entraîne notamment à utiliser différentes parties du corps et différents mouvements pour le clic gauche, le clic droit et le clic du milieu. En outre, Arbaugh a également expliqué qu'il se concentre sur l'écriture manuscrite en simulant mentalement la tenue d'un crayon pour produire des frappes sur un écran.Au-delà de son travail à Neuralink, Arbaugh se concentre sur l'amélioration de soi : il apprend les mathématiques, étudie à la Peterson Academy, lit beaucoup et se remet à l'écriture créative. En outre, il espère reprendre ses études, peut-être dans le domaine des neurosciences, et rêve de créer une association caritative, de construire une maison pour ses parents et de devenir un meilleur défenseur de la communauté. Il n'a pas évoqué l'état de sa puce cérébrale.Son message a donné à plusieurs débats dans la communauté, avec des réactions mitigées. « En tant qu'ancien chercheur impliqué dans des essais cliniques, j'ai été incroyablement inspiré par votre parcours jusqu'à présent. Ce que vous avez déjà accompli avec Neuralink, et ce que vous accomplirez sans aucun doute à l'avenir, aura un impact positif sur les futurs bénéficiaires », note un critique. D'autres n'ont pas manqué de souligner les problèmes liés à l'implant Neuralink veut renforcer les capacités humaines et aider à traiter des maladies neurologiques comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et la maladie de Parkinson. La startup vise à créer un lien solide entre l'homme et l'IA. L'objectif est de permettre aux humains de contrôler des appareils comme les téléphones et les ordinateurs simplement par la pensée. De nombreuses autres entreprises participent également à la course aux implants cérébraux.L'année dernière, Neuralink a obtenu des autorités américaines l'autorisation de commencer à tester ses implants cérébraux sur des personnes. Le principal dispositif mis en place par Neuralink s'appelle « Link ». Cet implant est placé à l'intérieur du cerveau par le biais d'une procédure chirurgicale. Noland Arbaugh a reçu sa puce cérébrale en janvier. Cependant, environ un mois après l'intervention, il aurait perdu une partie de ses capacités après que certains fils de l'implant se soient rétractés dans son cerveau. L'implant d'Arbaugh, baptisé "Neuralink N1", comportait 64 fils et 85 % d'entre eux se seraient rétractés Lors d'une interview avec le Wall Streel Journal en mai, il a déclaré que le problème a été résolu et que sa puce fonctionne mieux qu'avant. Dans une mise à jour publié en mai, Neuralink indique qu'il a finalement déterminé que le dysfonctionnement avait réduit le taux de bits par seconde (BPS) de la puce, une mesure de la vitesse et de la précision des performances du dispositif cérébral. Malgré ces couacs, Arbaugh ne regrette pas d'avoir participé à l'expérience.Lors d'une interview le mois dernier, Elon Musk, fondateur de Neuralink, a annoncé que l'entreprise a implanté avec succès une puce cérébrale à un deuxième patient testé. Il a déclaré que le patient souffrait d'une lésion de la moelle épinière similaire à celle du premier patient. Selon Musk, 400 des électrodes de l'implant placées sur le cerveau du second patient fonctionnaient. Sur son site Web, Neuralink indique que son implant utilise 1 024 électrodes.Musk suggère que la technologie de Neuralink ouvrirait la voie vers l'amélioration significative des capacités humaines et a même déclaré qu'une personne équipée d'une puce Neuralink sera bientôt plus performante qu'un joueur professionnel : « nous sommes convaincus que d'ici un an ou deux, une personne équipée d'un implant Neuralink sera capable d'être plus performante qu'un joueur professionnel. Parce que le temps de réaction sera plus rapide ».Ce calendrier semble audacieux à en juger par les résultats mitigés de Neuralink. Malgré l'optimisme de Musk, des inquiétudes persistent quant à la fiabilité de la technologie. Le premier essai sur l'homme n'a connu qu'un succès partiel, plusieurs électrodes ne parvenant pas à transmettre correctement les signaux. Et des complications sont apparues lorsque la puce s'est déplacée de sa position initiale, entraînant le détachement de la plupart des électrodes.En outre, Neuralink fait toujours l'objet d'un examen minutieux en raison de problèmes techniques et d'accusations de cruauté envers les animaux pendant la phase d'essai. Neuralink aurait tué jusqu'à 1 500 animaux en quatre ans et a été poursuivi pour violation potentielle de la législation américaine sur le bien-être des animaux, l'Animal Welfare Act. Selon certains rapports sur le sujet, Musk aurait précipité les tests, ce qui a conduit à des erreurs graves.Le deuxième humain à recevoir la puce cérébrale Neuralink d'Elon Musk l'utilise pour jouer à Counter-Strike 2 et développer des dessins en 3D dans un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO). Selon Neuralink, pour le second patient, « Link est un grand pas en avant sur la voie de la liberté et de l'indépendance ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la puce cérébrale de Neuralink ? La technologie vous séduit-elle ?Quelle lecture faites-vous du parcours du premier patient de Neuralink avec son implant cérébral ?Que pensez-vous des préoccupations liées à la fiabilité de la technologie de Neuralink ?