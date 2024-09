Rumors are circulating that Kamala Harris was wearing audio earrings and being fed lines.



Isn't this against the debate rules?

Les boucles d'oreilles audio Nova H1

Il est presque certain que ce n'est pas ce que portait Harris

Bonjour à tous, il est étrange que je sois redirigée vers Icebachsolution et que je trouve exactement les boucles d'oreilles Nova sous Produits !!! Est-ce que c'est de la fraude ???

... il n'y aura probablement plus rien à venir. L'entreprise a été dissoute, les brevets ont été vendus et nous n'avons malheureusement rien reçu. Une expérience de plus et certainement le premier et le dernier objet que j'ai financé sur Kickstarter. Les anciens directeurs avaient un bon salaire à nos frais. Les informations sur Kickstarter étaient loin d'être exactes. Si j'avais su, je n'aurais certainement pas participé.

La dernière mise à jour date maintenant d'un trimestre. Soyez gentils et dites-nous ce qu'il en est aujourd'hui.











Il s'agit des boucles d'oreilles audio Nova H1 que Harris aurait portées selon les théoriciens du complot. Notez l'anneau unique et épais

Icebach Sound Solutions, l'entreprise qui est désormais derrière les Nova H1, surfe sur le buzz

Conclusion

Les théoriciens du complot accusent Harris d'avoir porté une oreillette - plutôt que des boucles d'oreilles - pendant le débat.Les utilisateurs des réseaux sociaux ont accusé Harris de porter une paire de boucles d'oreilles audio intelligentes conçues par la start-up allemande NOVA pour fonctionner comme des écouteurs sans fil tout en ayant l'air de bijoux élégants. De nombreuses personnes ont émis l'hypothèse que Harris aurait pu utiliser ces boucles d'oreilles pour recevoir une aide extérieure pendant le débat. La seule similitude évidente entre les boucles d'oreilles et les boucles d'oreilles audio est qu'elles comportent toutes deux une perle.On a déjà vu Harris porter des boucles d'oreilles en or et en perles en public, mais elles n'ont pas suscité les mêmes théories à l'époque. De plus, en 2021, Harris a déclaré qu'elle préférait utiliser des écouteurs filaires, car elle estimait que les écouteurs Bluetooth posaient un « risque de sécurité », selon Newsweek, mais cela n'a pas mis fin aux spéculations.Un utilisateur de X a posé la question suivante : « Des rumeurs circulent selon lesquelles Kamala Harris portait des boucles d'oreilles audio et recevait des répliques. N'est-ce pas contraire aux règles du débat ? » D'autres utilisateurs ont également réagi, alimentant la théorie selon laquelle les boucles d'oreilles étaient des écouteurs utilisés pour obtenir un avantage déloyal.Un compte sur X d'Elon Musk, The Maverick Approach, qui prétend être une « source d'information alternative », a mené les conspirations.L'un des messages de ce compte se lit comme suit : « TU ES FOUTU ! »« Je me suis dit qu'on lui donnait ce qu'elle devait dire pendant le débat et mon intuition s'est avérée juste.« Nova est le premier et le seul écouteur sans fil au monde.« Rien n'est ce qu'il semble être. »Les boucles d'oreilles audio Nova H1 ont été annoncées l'année dernière dans le cadre d'une campagne Kickstarter. Elles comportent de véritables perles qui cachent une paire de haut-parleurs sans fil, qui transmettent le son vers le haut et dans vos oreilles.Selon Nova, cette technologie ajoute « une couche de son » à votre environnement, vous permettant d'entendre ce qui se passe autour de vous tout en profitant de votre son, à l'instar des LinkBuds de Sony ou des écouteurs à conduction osseuse d'Aftershokz. Cela signifie qu'ils n'ont pas de propriétés d'atténuation du bruit, ce qui pourrait s'avérer utile pour les athlètes qui veulent rester conscients de leur environnement, ainsi que pour toute autre personne qui ne veut pas tout ignorer.Bien que les haut-parleurs restent à l'extérieur de votre oreille, Nova affirme que sa technologie de son directionnel permet d'éviter que d'autres personnes n'entendent ce que vous écoutez. Les boucles d'oreilles audio offrent jusqu'à 3,5 heures de lecture de musique ou 2,5 heures de conversation en utilisant les quatre microphones intégrés. L'étui de chargement fourni, qui ressemble à s'y méprendre à un élégant étui à boucles d'oreilles, permet jusqu'à trois charges complètes, soit environ 14 heures d'écoute au total. Les boucles d'oreilles comportent également un bouton intégré qui permet de contrôler la lecture audio et les appels téléphoniques.Outre les grosses perles sur les boucles d'oreilles de Harris et les boucles d'oreilles Nova H1 Audio, il existe des différences visuelles évidentes. Les boucles d'oreilles Nova H1 Audio comportent un anneau beaucoup plus épais, tandis que les boucles d'oreilles de Harris comportent très clairement deux boucles fines qui s'enroulent autour de ses lobes d'oreilles. Harris semble porter des boucles d'oreilles en perles des mers du Sud de Tiffany, comme l'a précédemment identifié le site What Kamala Wore. Susan Kelley, la journaliste à l'origine du blog de suivi de style, a confirmé que Harris avait été aperçue portant ces mêmes boucles d'oreilles Tiffany depuis des mois.Une indication qui est d'ailleurs portée à plusieurs messages qui prétendent que Harris portait des boucles d'oreilles Nova H1 Audio.D'ailleurs, plusieurs utilisateurs ont rapidement démenti ces affirmations, soulignant que les boucles d'oreilles que portait Harris provenaient de Tiffany & Co. et non de Nova H1.« Oui, c'est indéniablement une femme noire qui travaille deux fois plus et qui excelle. Au lieu de reconnaître sa brillance, vous remettez en question ses boucles d'oreilles ? C'est l'état d'esprit qui alimente les affirmations sans fondement, les mensonges éhontés et la facilité à se laisser influencer, tout comme celle qu'ils suivent. - Miaou #KamalaHarris #Boucles d'oreilles »« Kamala Harris ne portait pas de boucles d'oreilles pendant le débat, mais des perles Tiffany & Co d'une valeur de 800 dollars. Au lieu de chercher des complots, pourquoi ne pas souligner que la plupart des Américains tueraient pour avoir 800 dollars dans leurs économies, et non sur leurs oreilles, et qu'elle est déconnectée de la réalité de ce point de vue ».On ne sait pas non plus si les boucles d'oreilles audio Nova H1 sont arrivées entre les mains des donateurs. Certaines personnes ayant participé à la campagne Kickstarter de l'année dernière l'ont qualifiée « d'arnaque » et ont demandé si elles pourraient un jour récupérer leur argent. Les boucles d'oreilles ne sont pas non plus en vente sur le site web de l'entreprise.Amusée par cette attention inattendue, Icebach Sound Solutions a publié un communiqué ironique par l'intermédiaire de son directeur général, Malte Iversen. « Nous ne pouvons pas confirmer si Mme Harris portait nos boucles d'oreilles audio Nova H1 », a déclaré Iversen au magazine technologique Tom's Guide, ajoutant : « La ressemblance est troublante, bien que notre produit n'ait pas été spécialement conçu pour les débats présidentiels. Mais il fonctionnerait très bien dans un tel contexte ! »Et les plaisanteries ne s'arrêtent pas là : « Pour égaliser les chances, nous travaillons sur une version masculine, que nous prévoyons d'offrir à la campagne de Trump. Mais le choix de la couleur est délicat : l'orange ne fait pas bon ménage avec grand-chose ! »L'entreprise a mis à jour sa page d'accueil avec un graphique de l'élection présidentielle de 2024 et une légende indiquant qu'une « édition spéciale » des boucles d'oreilles pour les débats présidentiels (sans doute la seule édition, puisqu'on ne peut rien commander d'autre) sera bientôt « disponible pour tout le monde ».C'est loin d'être la première fois que des républicains et des théoriciens du complot de droite diffusent des affirmations sur le port d'oreillettes par des démocrates. En 2016, Hillary Clinton a été accusée de porter un fil lors de sa prestation au débat présidentiel, et Trump a poussé des affirmations similaires contre le président Joe Biden en 2020. Si Harris portait des oreillettes, elle aurait probablement trouvé une solution un peu plus élégante - mais là encore, rien n'indique qu'elle l'ait fait.Cette théorie du complot illustre une fois de plus comment des informations erronées peuvent se propager rapidement et influencer l’opinion publique. Elle soulève également des questions sur la crédibilité des sources d’information et la responsabilité des médias sociaux dans la diffusion de fake news. En fin de compte, cette affaire de boucles d’oreilles audio montre l’importance de vérifier les faits avant de croire et de partager des informations. Elle rappelle également que, dans le climat politique actuel, même les détails les plus insignifiants peuvent être transformés en armes de désinformation.Sources : Icebach Sound Quelle est votre réaction face à la rapidité avec laquelle les théories du complot se propagent sur les réseaux sociaux ?Pensez-vous que les plateformes de médias sociaux devraient avoir des politiques plus strictes pour contrôler la désinformation ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Comment pouvons-nous encourager une culture de vérification des faits parmi les utilisateurs des réseaux sociaux ?Quel rôle les médias traditionnels devraient-ils jouer dans la lutte contre les fake news et les théories du complot ?Avez-vous déjà été influencé par une fake news ? Comment avez-vous découvert la vérité ?Quels sont les impacts potentiels des théories du complot sur la confiance du public dans les institutions politiques ?Comment les figures publiques peuvent-elles se protéger contre les fausses accusations et les théories du complot ?Pensez-vous que la technologie, comme les boucles d’oreilles audio ou les deepfake IA, pourrait être utilisée d'une meilleure manière dans des contextes politiques ?Quels sont les défis posés par l’utilisation de technologies avancées dans la vie publique ?Comment pouvons-nous, en tant que société, mieux éduquer les gens sur la désinformation et les théories du complot ?