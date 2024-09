Les statistiques montrent que les véhicules Waymo sont impliqués dans moins d’un accident avec blessure pour chaque million de kilomètres parcourus

We’re building a safer future one ride at a time, and I’m thrilled to share that we've just surpassed 100k paid trips per week! Congratulations to the entire @Waymo team on this incredible milestone, and thank you to our riders who make this journey possible. pic.twitter.com/hAlid7jVIK — Tekedra N Mawakana (@TechTekedra) August 20, 2024

Nature des accidents

À San Francisco, un Waymo et un gros camion approchaient d'une intersection dans des directions opposées lorsqu'un vélo derrière le camion a soudainement tourné à gauche devant le Waymo. Waymo affirme que le camion a empêché le véhicule Waymo de voir le vélo jusqu'à la dernière seconde. Le Waymo a freiné mais n'a pas pu s'arrêter à temps. Le service d'incendie de San Francisco a déclaré aux médias locaux que le cycliste ne souffrait que de blessures mineures et qu'il avait pu quitter les lieux par ses propres moyens.

À Phoenix, un Waymo circulait sur la voie de droite. Une rangée de voitures arrêtées se trouvait sur la voie de gauche. Alors que Waymo s'approchait d'une intersection, une voiture venant de la direction opposée a tourné à gauche par un trou dans la rangée de voitures arrêtées. Là encore, Waymo affirme que la rangée de voitures arrêtées l'a empêché de voir la voiture qui tournait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Un passager du véhicule qui tournait a signalé des blessures légères.

Les limites de la conduite automatisée intégrée à nos routes

Un vendredi soir de novembre dernier, la police a poursuivi une berline argentée sur le pont de la baie de San Francisco. Le véhicule en fuite est entré dans San Francisco et a foncé dans les rues bondées de la ville. À l'intersection de la 11rue et de la rue Folsom, il a heurté l'avant de deux autres véhicules, s'est déporté sur un trottoir et a percuté deux piétons.Selon un article paru dans la presse locale, les deux piétons ont été transportés à l'hôpital, l'un d'entre eux souffrant de blessures graves. Le conducteur de la berline argentée a été blessé, de même qu'un passager de l'un des autres véhicules.Personne n'a été blessé dans la troisième voiture, un robotaxi Waymo sans conducteur. Waymo a tout de même dû signaler l'accident aux agences gouvernementales. Il s'agit de l'un des 20 accidents avec blessés signalés par Waymo jusqu'au mois de juin. Et c'est le seul accident que Waymo a classé comme ayant causé une blessure grave.La semaine dernière, Waymo a publié un nouveau site web pour aider le public à mettre ces statistiques en perspective. Waymo estime que des conducteurs typiques à San Francisco et Phoenix - les deux plus grands marchés de Waymo - auraient causé 64 accidents sur ces 22 millions de kilomètres. Les véhicules Waymo sont donc impliqués dans des accidents corporels moins d'un tiers du temps, par kilomètre, que les véhicules conduits par des humains.Waymo revendique une amélioration encore plus spectaculaire pour les accidents suffisamment graves pour déclencher un airbag. Les Waymos sans conducteur n'ont connu que cinq accidents de ce type, et Waymo estime que les conducteurs humains typiques de Phoenix et de San Francisco auraient connu 31 accidents avec airbag sur 22 millions de kilomètres. Cela signifie que les Waymos sans conducteur sont six fois moins susceptibles que les conducteurs humains de subir ce type d'accident.Ces nouvelles données arrivent à un moment crucial pour Waymo, qui développe rapidement son service de robotaxi. Il y a un an, Waymo proposait 10 000 trajets par semaine. Le mois dernier, Waymo a annoncé qu'il effectuait 100 000 trajets par semaine. Nous pouvons nous attendre à une croissance encore plus importante dans les mois à venir.Il importe donc vraiment de savoir si Waymo rend les routes plus sûres ou plus dangereuses. Et tout porte à croire jusqu'à présent qu'il les rend plus sûres.Ce n'est pas seulement le petit nombre d'accidents que subissent les véhicules Waymo, c'est aussi la nature de ces accidents. Sur les 23 accidents les plus graves de Waymo, 16 impliquaient un conducteur humain qui emboutissait un Waymo. Dans trois autres cas, un conducteur humain a grillé un feu rouge avant de percuter un Waymo. Il n'y a eu aucun accident grave dans lequel un Waymo a grillé un feu rouge, a percuté une autre voiture par l'arrière ou a eu un autre comportement clairement incorrect.Au total, Waymo a signalé près de 200 accidents jusqu'en juin 2024, ce qui représente environ un accident tous les 110 000 kilomètres. Selon Waymo, 43 % des accidents survenus à San Francisco et Phoenix avaient un delta-V inférieur à 1 mph (environ 1,6 km par heure), en d'autres termes, il s'agissait d'accrochages très mineurs.Mais concentrons-nous sur les 23 accidents les plus graves : ceux qui ont causé des blessures, entraîné le déploiement d'un airbag, ou les deux. Il est bon de se concentrer sur ces accidents, non seulement parce qu'ils causent le plus de dégâts, mais aussi parce que les conducteurs humains sont plus susceptibles de signaler ce type d'accidents, ce qui facilite la comparaison entre le logiciel de Waymo et les conducteurs humains.La plupart de ces accidents - 16 au total - impliquaient qu'une autre voiture percute par l'arrière un Waymo. Certains ont été assez graves : trois ont déclenché des déploiements d'airbags et un a causé une blessure « modérée ». Un véhicule a percuté la Waymo une deuxième fois alors qu'elle fuyait les lieux, ce qui a incité Waymo à poursuivre le conducteur en justice.Il y a eu deux accidents dans lesquels un autre véhicule a tourné à gauche en travers de la trajectoire d'un véhicule Waymo :Il est concevable que Waymo soit en faute dans ces deux derniers cas - il est impossible de le dire sans plus de détails. Il est également possible que le freinage erratique de Waymo ait contribué à quelques-uns de ces accidents par l'arrière.Néanmoins, selon le rapport, les collisions les plus graves impliquant Waymo sont souvent dues à des comportements imprudents de la part des conducteurs humains. Outre les collisions arrière, trois autres incidents graves ont été causés par des véhicules humains franchissant des feux rouges avant de percuter un Waymo. Aucun des accidents graves n’a été attribué à une faute des véhicules Waymo, tels que le franchissement de feux rouges ou des collisions arrière.Malgré les avancées technologiques impressionnantes des véhicules autonomes comme ceux de Waymo, plusieurs critiques subsistent quant à leur intégration sur nos routes.L’une des principales critiques concerne la dépendance croissante à la technologie. Les véhicules autonomes reposent sur des systèmes complexes de capteurs, de caméras et d’intelligence artificielle pour naviguer et prendre des décisions en temps réel. Cependant, ces systèmes ne sont pas infaillibles. Des pannes techniques ou des erreurs de programmation peuvent entraîner des accidents graves. De plus, la cybersécurité est une préoccupation majeure, car les véhicules autonomes pourraient être vulnérables aux cyberattaques, mettant en danger la sécurité des passagers et des autres usagers de la route.La question de la responsabilité en cas d’accident impliquant un véhicule autonome reste floue. Actuellement, la plupart des accidents graves impliquant des véhicules Waymo sont causés par des conducteurs humains. Cependant, dans les rares cas où un véhicule autonome serait en faute, déterminer la responsabilité légale peut être complexe. Les fabricants, les développeurs de logiciels et même les passagers pourraient être impliqués dans des litiges juridiques prolongés.L’adoption généralisée des véhicules autonomes pourrait avoir des répercussions sociales et économiques significatives. Les emplois liés à la conduite, tels que les chauffeurs de taxi, les camionneurs et les livreurs, pourraient disparaître, entraînant une perte de revenus pour des millions de personnes. De plus, l’impact sur les infrastructures urbaines et les habitudes de déplacement pourrait nécessiter des investissements massifs et des réformes politiques.Les véhicules autonomes doivent être programmés pour prendre des décisions en situation d’urgence, ce qui soulève des questions éthiques complexes. Par exemple, comment un véhicule autonome devrait-il réagir dans une situation où il doit choisir entre deux actions potentiellement dangereuses ? Les algorithmes de décision doivent-ils privilégier la sécurité des passagers ou celle des piétons ? Ces dilemmes éthiques nécessitent une réflexion approfondie et des discussions sociétales pour établir des normes acceptables.En conclusion, bien que les véhicules autonomes offrent des avantages potentiels en termes de sécurité et d’efficacité, il est crucial de considérer les défis et les implications critiques associés à leur déploiement. Une approche équilibrée et réfléchie est nécessaire pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques.Source : Waymo Safety Impact Quelle lecture faites-vous des statistiques présentées par Waymo ? Les trouvez-vous crédibles ou motivées par le besoin de présenter ses véhicules comme étant plus sûrs pour encourager les courses payantes ? Pourquoi ?Selon vous, comment les lois devraient-elles évoluer pour tenir compte des véhicules autonomes et des responsabilités des conducteurs humains en cas d’accident ?Pensez-vous que les véhicules autonomes devraient être programmés pour prendre des décisions en cas de situations d’urgence ? Si oui, comment ces décisions devraient-elles être déterminées ?Quel impact pensez-vous que l’adoption généralisée des véhicules autonomes aura sur les emplois liés à la conduite, comme les chauffeurs de taxi et les camionneurs ?Quelles mesures pourraient être mises en place pour augmenter la confiance du public dans les véhicules autonomes ?Quels investissements en infrastructure sont nécessaires pour soutenir l’intégration des véhicules autonomes dans nos villes ?Comment les entreprises comme Waymo devraient-elles gérer les données collectées par les véhicules autonomes pour protéger la vie privée des utilisateurs ?