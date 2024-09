SpaceX prévoit de lancer environ cinq Starship sans équipage vers Mars dans deux ans.



Si tous ces vaisseaux atterrissent en toute sécurité, des missions avec équipage seront possibles dans quatre ans. Si nous rencontrons des difficultés, les missions avec équipage seront reportées de deux ans.



Il n'est possible de se rendre de la Terre à Mars que tous les deux ans, lorsque les planètes sont alignées. Cela augmente la difficulté de la tâche, mais permet également d'immuniser Mars contre de nombreux événements catastrophiques sur Terre.



Quelle que soit la réussite de l'atterrissage, SpaceX augmentera de manière exponentielle le nombre de vaisseaux spatiaux se rendant sur Mars à chaque occasion de transit. Nous voulons permettre à tous ceux qui veulent voyager dans l'espace d'aller sur Mars ! Cela signifie que vous, votre famille ou vos amis - tous ceux qui rêvent d'une grande aventure.



À terme, des milliers de Starship se rendront sur Mars et ce sera un spectacle glorieux à voir ! Pouvez-vous l'imaginer ? Ouah !



La question existentielle fondamentale est de savoir si l'humanité deviendra durablement multiplanétaire avant que quelque chose ne se produise sur Terre pour l'en empêcher, par exemple une guerre nucléaire, un supervirus ou un effondrement de la population qui affaiblirait la civilisation au point qu'elle perde la capacité d'envoyer des vaisseaux de ravitaillement sur Mars.



L'une de mes plus grandes préoccupations actuelles est que le programme Starship est étouffé par une montagne de bureaucratie gouvernementale qui s'accroît chaque année. Cette paperasserie étouffante affecte tous les grands projets américains, ce qui explique pourquoi, par exemple, la Californie a dépensé ~7 milliards de dollars et plusieurs années pour le train à grande vitesse, mais n'a qu'une section de béton de 1600 pieds à montrer pour cela !



Bien que j'aie de nombreuses inquiétudes au sujet d'un éventuel régime Kamala, je suis absolument convaincu que la bureaucratie qui étouffe actuellement l'Amérique ne fera que croître sous une administration du Parti démocrate. Cela détruirait le programme Mars et condamnerait l'humanité.



En 2021, Elon Musk avait prévenu dans une interview que « beaucoup de gens vont probablement mourir » au début de l'exploration de Mars, alors que son entreprise met au point les détails du voyage vers la planète rouge. Lors de cet interview, M. Musk a insisté sur le fait que ce sera également « une aventure glorieuse et une expérience incroyable ».Au début du mois de septembre 2024, M. Musk avait déclaré que les premiers Starship vers Mars seraient lancés dans deux ans « lorsque la prochaine fenêtre de transfert Terre-Mars s'ouvrira. »Dimanche, le PDG a déclaré que le calendrier de la première mission avec équipage dépendrait du succès des vols sans équipage. Si ces derniers atterrissent en toute sécurité, les missions avec équipage seront lancées dans quatre ans. Toutefois, en cas de difficultés, les missions avec équipage seront reportées de deux ans, a précisé M. Musk.Musk, connu pour fournir des délais changeants sur l'état de préparation de Starship, a déclaré plus tôt cette année que le premier vaisseau sans équipage à atterrir sur Mars serait dans cinq ans, et les premières personnes dans sept ans.En juin, une fusée Starship a survécu à un retour enflammé et hypersonique de l'espace et a réalisé une démonstration d'atterrissage révolutionnaire dans l'océan Indien, achevant une mission d'essai complète autour du globe au quatrième essai de la fusée.Musk compte sur Starship pour réaliser son objectif de produire un grand vaisseau spatial polyvalent de nouvelle génération capable d'envoyer des personnes et du fret sur la Lune dans le courant de la décennie et, à terme, de se rendre sur Mars.En début d'année, la NASA a reporté à septembre 2026 la mission Artemis 3 et son premier alunissage en équipage depuis un demi-siècle à l'aide du Starship de SpaceX. Elle était auparavant prévue pour la fin de l'année 2025, a déclaré la NASA.Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a annulé en juin une mission privée autour de la lune qu'il avait payée et qui devait utiliser le Starship de SpaceX, invoquant des incertitudes de calendrier dans le développement de la fusée.Le contenu du message d'Elon Musk sur X est présenté ci-dessous :Alors que le PDG de SpaceX prévoit toujours d'établir une colonie d'environ un million d'humains sur Mars d'ici 2050, M. Musk est convaincu que la survie de l'espèce humaine passe nécessairement par la colonisation de la planète rouge dans un avenir relativement proche. Il a par ailleurs indiqué que SpaceX accélère les plans de construction de la fusée géante Starship afin d'en construire 100 par an. Cependant, les scientifiques expliquent qu'au-delà d'une fusée géante, le voyage et l'établissement d'une colonie sur la planète rouge posent d'autres défis beaucoup plus complexes et plus difficiles à relever dans un délai aussi court.En outre, lors du lancement de la beta publique du réseau, SpaceX a inséré un détail dans les conditions d’utilisation du service Starlink qui a retenu l’attention de plus d’un et qui a donné lieu à plusieurs commentaires. SpaceX a en effet annoncé que l’entreprise ne reconnaît aucune loi concernant l'exploration de l'espace, en particulier sur Mars , et que les règles seront fixées au moment de l'installation sur Mars.Selon le témoignage de certains experts, M. Musk aurait l’intention d’atteindre Mars en premier pour lutter contre les États ou d’autres entreprises afin d’avoir un droit de veto sur la planète. Musk envisagerait en effet d'arriver le premier sur la planète Mars, ce qui signifie qu'il pourra rapidement établir un fief où il établira ses propres règles selon le principe du “premier arrivé, premier servi”.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les projets de M. Musk sont crédibles ou pertinents ?