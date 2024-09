Le sous-marin Titan s'appuyait sur un système de navigation rudimentaire

Le sous-marin était piloté par une manette de jeu à 30 dollars

Le Titan a été piloté à l'aide d'une manette de jeu vidéo Logitech produite en série (normalement utilisée avec une PlayStation ou une Xbox) plutôt que d'une manette conçue sur mesure pour la conception et le fonctionnement du Titan. En outre, la manette fonctionnait par Bluetooth, et non par câblage.



Le Titan n'avait également qu'"un seul bouton" (pour l'alimentation) dans sa chambre principale - le reste de ses commandes (pour les lumières, le ballast, etc.) et de ses jauges (pour la profondeur, le niveau d'oxygène, etc.) étaient des écrans tactiles.



Rush a déclaré que "le Titan était aux autres submersibles ce que l'iPhone était au BlackBerry". Cependant, comme pour l'iPhone, aucun des contrôleurs, des commandes ou des jauges ne pouvait fonctionner sans une source d'énergie constante et un signal sans fil.



Une audition organisée par la commission d'enquête maritime des garde-côtes américains sur les circonstances de l'implosion du Titan a permis de révéler de nouvelles informations sur la façon dont OceanGate exploitait son submersible. Lors de l'audition, Antonella Wilby, ancienne employée d'OceanGate, a expliqué aux autorités que « le Titan s'appuyait sur un système de navigation incroyablement alambiqué ». Antonella Wilby a déclaré que le système était « absolument idiot », expliquant qu'elle avait fait part à OceanGate de ses préoccupations concernant cette pratique, mais l'entreprise a préféré la renvoyer.Le système de positionnement acoustique à ligne de base ultra-courte (ultra-short baseline - USBL) du Titan, semblable à un GPS, génère des données sur la vitesse, la profondeur et la position d'un sous-marin à l'aide de pings sonores. Ces informations sont généralement chargées automatiquement dans un logiciel de cartographie afin de suivre la position d'un sous-marin. Toutefois, OceanGate n'a pas mis en place un système automatisé à bord du Titan.Au lieu de cela, Antonella Wilby a déclaré que pour le Titan, les données de coordonnées ont été transcrites à la main dans un carnet, puis saisies dans Excel avant de charger la feuille de calcul dans un logiciel de cartographie pour suivre la position du sous-marin sur une carte de l'épave du Titanic dessinée à la main. L'équipe d'OcéanGate a essayé d'effectuer ces mises à jour au moins toutes les cinq minutes, mais il s'agissait d'un processus manuel lent.« Il y avait des retards parce qu'il y avait ce processus manuel qui consistait d'abord à écrire les coordonnées (latitude et longitude), puis à les saisir. Nous essayions de le faire toutes les cinq minutes, mais c'était beaucoup à faire », a déclaré Antonella Wilby. Mais encore, l'équipe d'OcéanGate devait suivre ce processus manuel lent tout en communiquant avec le sous-marin contrôlé par la manette de jeu à 30 dollars au moyen de courts messages textuels.Lorsque Antonella Wilby a recommandé à OceanGate d'utiliser un logiciel standard pour traiter les données ping et tracer automatiquement la télémétrie du sous-marin, « la réponse a été que l'entreprise voulait développer un système interne, mais qu'elle n'avait pas assez de temps ». Elle a précisé qu'après avoir soulevé des inquiétudes par rapport à la sécurité du Titan, OceanGate l'a renvoyée parce qu'elle n'était pas orientée vers « la recherche de solutions ».Antonella Wilby a ajouté qu'après la plongée 80 en 2022, une forte explosion a été entendue pendant la remontée du Titan et que le bruit était suffisamment fort pour être entendu depuis la surface. Ce témoignage fait écho à celui de l'ancien directeur scientifique d'OceanGate, Steven Ross. Selon lui, le bruit était dû à un déplacement de la coque de pression dans son berceau en plastique, bien que Wilby pense que les dégâts n'étaient pas si importants.Le Titan était un submersible touristique exploité par OceanGate. Il a disparu le 18 juin 2023 lors d'une expédition d'exploration du site de l'épave du Titanic, après avoir perdu le contact avec le navire de recherche Polar Prince, environ 1 heure et 45 minutes après le début de la plongée. Le Titan ne refera plus jamais surface. Les enquêtes ont conclu qu'il a implosé. Dans la foulée, les rapports vont révéler des détails inquiétants sur la conception du submersible.Rapidement, les informations ont révélé que le Titan n'était pas loin d'un bric-à-brac. L'un des détails qui avaient attiré le plus l'attention était celui concernant le pilotage de l'embarcation : il était assuré par une manette de jeu sans fil Logitech F710 datant de 2010 et qui coûte 30 $. Cinq personnes se trouvaient à bord du Titan lors du drame, dont l'explorateur français des grands fonds Paul-Henri Louis Emile Nargeolet et le PDG d'OceanGate, Stockton Rush.Plus d'un an après l'accident, la succession de l'explorateur français a décidé de poursuivre en justice OceanGate et tous ses partenaires. Les défendeurs comprennent OceanGate, la succession de Stockton Rush et plusieurs entreprises qui ont participé à la construction du Titan. La plainte reprend toutes les principales critiques formulées à l'encontre du submersible. Elle pointe du doigt "les systèmes électroniques sans fil, modernes et branchés du Titan".L'utilisation d'une manette de jeu vidéo n'était donc pas en soi une décision insensée. Les militaires du monde entier utilisent couramment des manettes de jeu et des modèles inspirés des manettes de jeu pour diriger des drones, des chars d'assaut et d'autres véhicules. Selon plusieurs sources, la marine américaine aurait commencé à utiliser des manettes de jeu (en particulier des contrôleurs Xbox) pour faire fonctionner certaines parties de ses sous-marins.Selon Steven Ross, six jours avant l'implosion du sous-marin Titan, le pilote du sous-marin et cofondateur de la société, Stockton Rush, a fait s'écraser le Titan contre la cloison d'un mécanisme de lancement alors qu'il tentait de refaire surface après la plongée 87. L'incident aurait été causé par un dysfonctionnement d'un réservoir de ballast, qui a inversé le sous-marin, provoquant la « culbute » d'autres passagers. Personne n'a été blessé au cours de l'incident.Steven Ross a toutefois déclaré qu'il ne savait pas si une inspection du Titan avait été effectuée par la suite. Selon certains critiques, la manette de jeu était le cadet de leurs soucis. Ils refusent l'idée selon lequel le contrôleur ait joué un rôle dans l'implosion du submersible. La plainte de la succession de l'explorateur français a été déposée en août 2024 et allègue une mort injustifiée. Elle réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts.L'action en justice attaque également l'équipe d'ingénieurs qui a conçu et intégré tous les systèmes électroniques dans le Titan. Selon la plainte, l'équipe était composée principalement de diplômés actuels ou récents de l'université de l'État de Washington qui n'avaient pratiquement aucune expérience du monde réel et aucune exposition préalable à l'industrie de la plongée en eaux profondes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du système de navigation rudimentaire qui équipait le submersible Titan ?Selon vous, que risque OceanGate à la suite des révélations sur les irrégularités dans la conception du Titan ?