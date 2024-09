Les rappels de véhicules dus aux défaillances logicielles grimpent en flèche

Les principales défaillances logicielles qui entraînent le rappel des véhicules

Les composants logiciels les plus touchés

systèmes électriques : les fréquentes pannes logicielles et les problèmes d'intégration entre les composants électroniques en font le système le plus souvent rappelé ;

: les fréquentes pannes logicielles et les problèmes d'intégration entre les composants électroniques en font le système le plus souvent rappelé ; caméras de recul : rien qu'en 2023, les défaillances logicielles des caméras de recul ont entraîné des rappels concernant plus de 1,3 million de véhicules. Les problèmes proviennent souvent d'une mauvaise intégration avec les systèmes d'infodivertissement, ce qui se traduit par des écrans vides ou qui ne répondent pas ;

: rien qu'en 2023, les défaillances logicielles des caméras de recul ont entraîné des rappels concernant plus de 1,3 million de véhicules. Les problèmes proviennent souvent d'une mauvaise intégration avec les systèmes d'infodivertissement, ce qui se traduit par des écrans vides ou qui ne répondent pas ; unités de contrôle des freins : essentiels pour la sécurité des véhicules, les défauts logiciels des unités de contrôle des freins ont entraîné le rappel de plus de 4,6 millions de véhicules de modèles et d'années différents ;

: essentiels pour la sécurité des véhicules, les défauts logiciels des unités de contrôle des freins ont entraîné le rappel de plus de 4,6 millions de véhicules de modèles et d'années différents ; modules de commande du groupe motopropulseur : essentiels pour la gestion des performances du moteur, ces modules ont fait l'objet de rappels concernant environ 1,7 million de véhicules en raison d'erreurs logicielles ;

: essentiels pour la gestion des performances du moteur, ces modules ont fait l'objet de rappels concernant environ 1,7 million de véhicules en raison d'erreurs logicielles ; modules de contrôle du moteur : des problèmes de logiciel dans ces modules, qui régulent les fonctions du moteur, ont entraîné le rappel d'environ 677 714 véhicules ;

: des problèmes de logiciel dans ces modules, qui régulent les fonctions du moteur, ont entraîné le rappel d'environ 677 714 véhicules ; calculateurs d'injection de carburant : des logiciels défectueux ayant un impact sur la distribution et l'efficacité du carburant ont entraîné le rappel d'environ 437 032 véhicules.

Implications pour les propriétaires de véhicules

Tendances futures de la technologie automobile

Que pensent les experts de cette tendance à la hausse ?

Conclusion

Il fut un temps où le rappel d'un véhicule représentait un véritable casse-tête pour le conducteur, qui devait amener sa voiture chez un concessionnaire et attendre qu'elle soit réparée. La bonne nouvelle ? Cette procédure est de moins en moins nécessaire, car de nombreux correctifs peuvent maintenant être apportés par l'intermédiaire d'une mise à jour automatique lorsqu'un logiciel est défectueux. La mauvaise nouvelle ? Ces rappels sont de plus en plus nombreux. Plus d'un rappel sur cinq concerne maintenant des défaillances logicielles. C'est ce que révèle une récente analyse du cabinet d'avocats DeMayo Law.L'étude s'appuie sur les données de la NTHSA (National Highway Traffic Safety Administration) recueillies au cours d'une décennie de rappels. En 2014, seuls 34 des 277 rappels étaient liés à des correctifs logiciels, le pourcentage oscillant autour de 12 à 13 % jusqu'en 2020. En 2022, les correctifs logiciels représentaient près de 22 % des rappels, soit 76 rappels sur 348. L'année dernière, plus de 23 % des rappels étaient liés à des logiciels, soit 82 rappels sur 356.Les principaux constructeurs à émettre des rappels liés aux logiciels sont Chrysler, qui arrive en tête avec 82 rappels depuis 2014, suivi de Ford avec 66 rappels, et de Mercedes-Benz avec 60. Tesla se classe au 8e rang avec 26 rappels liés à des logiciels. Par exemple, le système d'aide à la conduite Autopilot de Tesla a fait à plusieurs reprises l'objet de rappel. En décembre 2023, un rappel massif dû au système Autopilot concernait plus de 2 millions de véhicules.Selon PwC, les voitures modernes contiennent environ 100 millions de lignes de code, soit bien plus qu'un avion de ligne qui en contient 14 millions ou qu'un avion de chasse qui en contient environ 25 millions. Il n'est donc pas surprenant que les correctifs logiciels représentent aujourd'hui plus de 20 % des rappels de véhicules. Selon les analystes, pour le meilleur ou pour le pire, cela représente un changement significatif dans la manière dont les rappels sont traités.Un porte-parole de DeMayo Law a déclaré : « notre analyse suggère que nous assistons à un changement dans la manière dont les rappels automobiles sont traités. Le nombre croissant de rappels liés à des logiciels, associé à la possibilité de résoudre les problèmes à distance, pourrait révolutionner le processus de rappel tant pour les constructeurs que pour les propriétaires de véhicules ». Mais la question est de savoir si ces correctifs logiciels sont efficaces.Selon l'étude, les systèmes électriques constituent le domaine le plus problématique : il s'agit également du deuxième type de rappel le plus fréquent pour des réparations matérielles et il serait probablement en tête s'il n'y avait pas eu le rappel massif des airbags Takata, qui a touché plus de 100 millions de voitures dans le monde entier. Les autres systèmes affectés vont des caméras de recul et des airbags aux groupes motopropulseurs et à l'éclairage extérieur.Il convient de noter que tous les rappels impliquant une correction logicielle ne visent pas à résoudre un problème logiciel. Prenez le récent rappel du Jaguar I-Pace, qui a été déclenché par des incendies de batterie causés par des cellules de batterie endommagées lors de l'assemblage. La solution de Jaguar ? Une mise à jour logicielle qui fixe une nouvelle limite inférieure à la capacité de stockage de la batterie, l'empêchant ainsi de se recharger complètement à 100 %.La prévalence croissante des correctifs logiciels a transformé le processus de rappel pour les propriétaires de véhicules. De nombreuses voitures modernes sont équipées pour recevoir des mises à jour en direct, ce qui permet aux constructeurs de déployer des correctifs logiciels à distance sans que les propriétaires aient à se rendre chez les concessionnaires. Si ce système est plus pratique et accélère la résolution des problèmes, il pose également de nouveaux défis.En outre, il soulève des préoccupations en matière de sécurité. Certains propriétaires ont signalé que des mises à jour destinées à résoudre des problèmes avaient involontairement provoqué d'autres problèmes, tels que des dysfonctionnements des systèmes d'infodivertissement ou d'autres anomalies électroniques.À mesure que l'industrie évolue vers des véhicules définis par logiciel, la dépendance à l'égard de systèmes logiciels complexes devrait s'accroître. Cette évolution implique l'intégration d'ordinateurs plus puissants et de codes sophistiqués dans les véhicules, ce qui simplifie potentiellement la conception mécanique, mais ajoute des couches de complexité au dépannage des logiciels. Les avis sur le sujet sont mitigés, certains conducteurs étant mécontents.Les constructeurs automobiles pourraient être soumis à une pression accrue pour garantir des tests logiciels rigoureux et des mesures de cybersécurité robustes afin d'éviter les failles qui pourraient entraîner des risques pour la sécurité ou des rappels à grande échelle. Le rappel du système Autopilot de Tesla, qui concerne 2 millions de voitures, fait désormais l'objet d'un examen fédéral. La NHTSA a testé le système mis à jour et a encore des questions.À en croire les constructeurs, les clients voient leurs smartphones et leur console de jeux et veulent que ce type de divertissement soit intégré à leur prochaine voiture. La compétence logicielle est un nouveau champ de bataille entre les constructeurs automobiles mondiaux. Il est donc fort probable que la tendance à corriger les défauts des produits à l'aide de logiciels ne fera que s'intensifier, en particulier avec l'introduction de véhicules définis par logiciel.Cependant, une étude publiée en août 2023 par le cabinet d'études de marché JD Power révèle que l'augmentation de la technologie dans les voitures n'est pas nécessairement souhaitée par les clients et qu'elle n'améliore pas vraiment leur expérience de conduite. Selon le rapport de l'étude, il y a un certain nombre de technologies intégrées dans les véhicules modernes que les clients aiment utiliser, car ils pensent que ces systèmes répondent à leurs besoins.Mais en même temps, l'étude révèle qu'il y a beaucoup de technologies embarquées dans les véhicules modernes qui ne sont pas utilisées très souvent ou qui sont continuellement ennuyeuses. Pour certains conducteurs, les commandes gestuelles intérieures peuvent être problématiques. L'étude de JD Power fait écho à des études antérieures qui ont démontré que les boutons physiques sont plus performants que les écrans tactiles dans les nouvelles voitures.Les experts observent la hausse des rappels dus aux logiciels avec un mélange d'inquiétude et d'optimisme. Il s'agit d'une arme à double tranchant : si les problèmes logiciels peuvent souvent être résolus plus rapidement et à moindre coût que les problèmes matériels (via des mises à jour à distance), elle pose de nouveaux défis. La complexité croissante des logiciels automobiles augmente le risque de menaces de cybersécurité et rend le dépannage plus complexe.Les constructeurs doivent investir davantage dans le développement de logiciels et dans des protocoles de test rigoureux. Les mesures traditionnelles de contrôle de la qualité doivent évoluer pour prendre en compte les nuances de la fiabilité et de la sécurité des logiciels. Cela pourrait impliquer une collaboration plus étroite entre les constructeurs et les entreprises technologiques afin d'exploiter l'expertise en matière d'ingénierie logicielle et de cybersécurité.La multiplication des défaillances logicielles à l'origine de rappels de véhicules est le reflet d'une période de transformation de l'industrie automobile. Alors que les véhicules sont de plus en plus connectés et dépendent de plus en plus de logiciels sophistiqués, les constructeurs, les régulateurs et les consommateurs doivent relever les défis qui en découlent. Si l'augmentation des correctifs logiciels est synonyme d'efficacité et de commodité, elle exige également une vigilance accrue pour que les avancées technologiques se traduisent par des véhicules plus sûrs et plus fiables pour tous les usagers de la route.Source : rapport d'étude du cabinet d'avocats DeMayo LawQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la hausse des rappels de véhicules dus aux défaillances logicielles ?Les véhicules modernes évoluent pour intégrer encore plus de technologies. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, les nouvelles technologies intégrées dans les véhicules modernes sont-elles toutes nécessaires ?