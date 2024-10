Le Mossad israélien aurait convaincu le Hezbollah d'acheter ses bipeurs piégés à l'explosif

Le signal de détonation était un message chiffré nécessitant l'usage des deux mains

Les fabricants présumés des appareils affirment qu'ils enquêtent sur les explosions

Implications technologiques et répercussions économiques et politiques

Le plan a été élaboré en 2022, lorsque le Mossad cherchait de nouveaux moyens d'infiltrer le Hezbollah, dont les communications devenaient de plus en plus sophistiquées. Le Hezbollah dispose d'un réseau de communication interne. Et s'est notamment tourné vers les bipeurs et d'autres dispositifs de communications à faible technologie, dont les talkies-walkies, dans le but d'échapper à la surveillance israélienne des téléphones portables. Ce réseau est considéré comme « l'un des principaux éléments constitutifs de la puissance du Hezbollah ». Mais c'est ce même réseau qui a permis sa décapitation par le Mossad.D'après un nouveau rapport du Washington Post, « le Mossad a tiré parti de la paranoïa du Hezbollah en lui offrant ce qui semblait être des appareils de communication sûrs et intraçables ». Le rapport s'appuie sur des entretiens avec des responsables de la sécurité, des politiciens et des diplomates israéliens, arabes et américains. Il fournit de nouveaux détails sur la planification et la mise en œuvre de cette opération sans précédent dans l'espionnage moderne.Selon le rapport, la première partie du plan, les talkies-walkies piégés, a commencé à être introduite au Liban par le Mossad il y a près de dix ans, en 2015. Les radios mobiles bidirectionnelles contenaient des batteries surdimensionnées, un explosif caché et un système de transmission qui donnait à Israël un accès complet aux communications du Hezbollah. Et pendant neuf ans, les Israéliens se sont contentés d'écouter les communications du Hezbollah.Le Mossad s'était toutefois réservé la possibilité de transformer les talkies-walkies en bombes en cas de crise future. C'est alors qu'une nouvelle opportunité s'est présentée et qu'un nouveau produit a vu le jour : un petit bipeur équipé d'un puissant explosif. Par une ironie qui n'apparaîtra que plusieurs mois plus tard, le Hezbollah finira par payer indirectement les Israéliens pour les minuscules bombes qui tueront ou blesseront un grand nombre de ses agents.Selon le rapport, pour assurer la réussite de son opération, le Mossad a dû dissimuler l'origine des bipeurs. Les appareils ont été étiquetés comme étant fabriqués par la société taïwanaise Gold Apollo et vendus par l'intermédiaire d'une responsable du marketing qui n'avait aucune idée de la véritable intention derrière les ventes. Le Hezbollah avait été trompé avec succès en achetant et en distribuant ce qui était essentiellement des bombes conçues par leur ennemi.L'appareil en question, le bipeur AR924, semblait être l'outil idéal pour une milice comme le Hezbollah. Il était robuste, étanche et doté d'une batterie surdimensionnée pouvant durer des mois sans avoir besoin d'être rechargée. Les bipeurs étaient commercialisés comme étant à l'abri de la traque israélienne, ce qui plaisait beaucoup aux dirigeants du Hezbollah, qui se méfient de la surveillance de leurs communications par les services de renseignement israéliens.Les dirigeants du Hezbollah ont été tellement impressionnés qu'ils en ont acheté 5 000 au début de l'année 2023. Les bipeurs ont été distribués à des combattants de niveau intermédiaire et à du personnel de soutien au Liban et en Syrie. Le 17 septembre 2024, des milliers de ces bipeurs ont explosé simultanément, tuant ou mutilant environ 3 000 officiers du Hezbollah. Selon les rapports, un nombre indéterminé de civils ont également été touchés.L'argumentaire de vente provenait d'une responsable du marketing en qui le Hezbollah avait confiance et qui avait des liens avec Apollo. Cette responsable marketing, une femme dont l'identité et la nationalité n'ont pas été révélées, était une ancienne représentante commerciale de l'entreprise taïwanaise au Moyen-Orient, qui avait créé sa propre entreprise et obtenu une licence pour vendre un gamme de bipeurs portant la marque Apollo, notamment le modèle AR924. Il s'est avéré que la production des appareils était sous-traitée et que la responsable du marketing n'avait aucune connaissance de l'opération du Mossad.Selon le rapport, le contact du Hezbollah ignorait que les bipeurs étaient physiquement assemblés en Israël sous la supervision du Mossad. Dans une prouesse d'ingénierie, « le composant de la bombe était si soigneusement caché dans le bipeur qu'il était virtuellement indétectable, même si l'appareil était démonté ». Les autorités israéliennes pensent que le Hezbollah a effectivement démonté certains des bipeurs et qu'il les a peut-être même radiographiés.Selon le rapport, « le signal qui a fait exploser les milliers de bipeurs du Hezbollah le 17 septembre 2024 était un message chiffré qui obligeait les utilisateurs à tenir les appareils à deux mains, maximisant ainsi les chances de causer des blessures débilitantes ». Une source a expliqué à la publication : « il fallait appuyer sur deux boutons pour lire le message, de sorte que l'explosion risquait de blesser les deux mains, rendant l'utilisateur incapable de combattre ».L'opération aurait été approuvée par le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu après que les responsables du Mossad ont révélé l'existence des bipeurs et talkies-walkies piégés à des élus le 12 septembre 2024. Des milliers d'agents du Hezbollah ont alors reçu ce qui semblait être un message chiffré nécessitant d'appuyer sur deux boutons, ce qui les obligeait à utiliser leurs deux mains pour lire le contenu. Ils ignoraient qu'ils déclenchaient ainsi l'explosion.Le 17 septembre 2024, le signal a été envoyé pour faire exploser les bipeurs et un message en arabe est apparu sur leurs écrans : « vous avez reçu un message chiffré ». Lorsque les agents du Hezbollah ont appuyé sur les deux boutons nécessaires pour lire le message, les bipeurs ont explosé. Moins de 60 secondes plus tard, des milliers d'autres bipeurs ont également explosé, sans que la paire de boutons ait été utilisée. Une seule personne suffisait donc.Le bilan initial a fait état de 11 morts et plus de 2 800 blessés, dont certains étaient dans un état grave. La vague meurtrière d'explosions de bipeurs a surpris les spécialistes en électronique et a donné lieu à un débat intense sur la nature de l'explosion. Bien que de nombreux spécialistes et rapports, ainsi que le Hezbollah, accusent Israël d'être à l'origine de l'explosion des bipeurs, ni le Mossad ni le gouvernement israélien n'a confirmé ou infirmé son implication.Un jour après le chaos provoqué par l'explosion simultanée des bipeurs, le Mossad a déclenché à distance l'explosion des talkies-walkies qui avaient été piégés de la même manière, ajoutant encore au chaos. Cette opération a eu des conséquences dévastatrices pour le Hezbollah, en blessant gravement ses dirigeants et en perturbant ses réseaux de communication. Israël a ensuite mené des frappes aériennes sur les principales infrastructures militaires du Hezbollah.Les images des talkies-walkies explosés montrent des étiquettes portant le nom du groupe japonais ICOM, spécialisé dans les appareils de radiocommunications et de téléphonie, et ressemblent au modèle IC-V82 de la société. ICOM, coté à la Bourse de Tokyo, a déclaré après l'attaque qu'il enquête sur les informations selon lesquelles des appareils radio bidirectionnels portant son logo ont explosé au Liban et qu'il publierait des informations actualisées dès qu'elles seraient disponibles. ICOM, qui affirme fabriquer toutes ses radios au Japon, n'a pas pu de confirmer s'il avait expédié les équipements qui ont explosé.Selon ICOM, le modèle concerné par les explosions n'est plus utilisé depuis 10 ans. En outre, l'entreprise affirme que ses produits destinés aux marchés étrangers sont vendus exclusivement par l'intermédiaire de distributeurs agréés et qu'elle contrôle les exportations conformément à la réglementation japonaise en matière de sécurité et de contrôle du commerce. ICOM a déjà mis en garde contre les versions contrefaites de ses appareils qui circulent sur le marché.Deux sources ont déclaré à Axios le mois dernier que les talkies-walkies ont été achetés par le Hezbollah à peu près en même temps que les bipeurs. Elles ont ajouté que la décision de mener la deuxième attaque était motivée par l'évaluation que l'enquête du Hezbollah sur les explosions des bipeurs mettrait en évidence la faille de sécurité dans les talkies-walkies. Les images des bipeurs explosés montrent des modèles AP924 du groupe taïwanais Gold Apollo.Reuters a rapporté que le président de Gold Apollo a rejeté tout lien avec les bipeurs qui ont explosé au Liban, affirmant que ces derniers n'ont pas été fabriqués par son entreprise à Taïwan. Les bipeurs auraient été fabriqués par une entreprise européenne appelée BAC. Selon le rapport, elle a ensuite apposé la marque de Gold Apollo. La BAC serait le distributeur européen de Gold Apollo et aurait établi une relation avec la société taïwanaise il y a environ trois ans.Au début, la société européenne n'importait que les produits de communication et de radiomessagerie de Gold Apollo. Par la suite, elle a fait part à Gold Apollo de son souhait de fabriquer ses propres bipeurs sous la marque de l'entreprise taïwanaise. Taïwan n'aurait aucune trace de l'envoi de bipeurs Gold Apollo au Liban ou au Moyen-Orient. Gold Apollo aurait expédié environ 260 000 bipeurs de Taïwan entre janvier 2022 et août 2024 vers les États-Unis et l'Australie.Le rapport du Washington Post ne dit pas si le contact de confiance du Hezbollah, la responsable du marketing, a des liens avec la société hongroise BAC. Selon les experts, cette attaque pourrait avoir des répercussions importantes dans plusieurs secteurs où les bipeurs sont utilisés comme moyen de communication.Cette opération soulève des questions importantes sur l’utilisation de la technologie dans les conflits modernes. L’insertion d’explosif dans des dispositifs de communication montre à quel point la guerre technologique peut être avancée et dangereuse. Elle pose également des questions éthiques sur les limites de l’espionnage et des opérations militaires secrètes. Jusqu’où les nations sont-elles prêtes à aller pour atteindre leurs objectifs ? Et quelles sont les conséquences pour les civils innocents pris dans ces conflits ? Des bipeurs piégés auraient pu facilement se retrouver dans des avions et créer des catastrophes.L’utilisation de la technologie pour des attaques secrètes expose les civils à des risques considérables. Dans ce cas, les bipeurs, qui sont des dispositifs de communication couramment utilisés, sont devenus des armes mortelles. Les civils, souvent non informés des dangers potentiels, peuvent être pris au piège dans des conflits qui les dépassent. Selon les experts, il est crucial de réfléchir aux moyens de protéger les populations contre de telles menaces.Pour Taïwan, cette révélation pourrait avoir des répercussions économiques et politiques significatives. L’implication d’une entreprise taïwanaise dans la production des bipeurs utilisés dans cette attaque pourrait nuire à la réputation du pays et affecter ses relations commerciales internationales. De plus, cette affaire pourrait renforcer les tensions entre Taïwan et les pays du Moyen-Orient, compliquant davantage la situation géopolitique de la région.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'opération mise en œuvre par le Mossad pour décapiter le Hezbollah ?Selon vous quelles sont les répercussions potentielles de cette opération ? La fin justifiait-elle les moyens ?