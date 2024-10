Was able to sit in the Cybervan. Very spacious feeling interior and really futuristic inside.



Will be interesting to see when these things actually hit the streets. pic.twitter.com/PXos0SvkW6 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Envoyé par Tesla Envoyé par Outre les véhicules grand public, deux autres types de véhicules électriques sont nécessaires : les poids lourds et les transports urbains à forte densité de passagers. Ces deux types de véhicules en sont aux premiers stades de développement chez Tesla et devraient être dévoilés l'année prochaine. Nous pensons que le Tesla Semi permettra de réduire considérablement le coût du transport de marchandises, tout en améliorant la sécurité et en rendant son utilisation très agréable.



Avec l'avènement de l'autonomie, il sera probablement judicieux de réduire la taille des bus et de transformer le rôle du chauffeur de bus en celui de gestionnaire de flotte. Les embouteillages s'amélioreraient grâce à l'augmentation de la densité spatiale des passagers, en éliminant l'allée centrale et en plaçant des sièges là où il y a actuellement des entrées, et en adaptant l'accélération et le freinage aux autres véhicules, ce qui éviterait l'entrave inertielle à la fluidité du trafic des autobus lourds traditionnels. Il emmènerait également les gens jusqu'à leur destination. Des boutons d'appel fixes aux arrêts de bus existants permettraient de répondre aux besoins des personnes qui n'ont pas de téléphone. Le design est adapté aux fauteuils roulants, aux poussettes et aux vélos.

Une perspective critique du Robovan

La sécurité et la fiabilité de la technologie: Bien que Tesla ait fait des progrès significatifs, la technologie de conduite autonome n'est pas encore infaillible. Les risques liés aux erreurs de détection ou aux pannes techniques pourraient poser des problèmes majeurs, surtout dans un contexte urbain complexe.

L'impact sur l'emploi: L'adoption généralisée des véhicules autonomes pourrait entraîner une diminution des emplois dans le secteur des transports, affectant les chauffeurs de taxi, de camion et les livreurs. Cette transition nécessitera des initiatives pour requalifier les travailleurs et atténuer les impacts économiques négatifs.

La protection des données personnelles: Les véhicules autonomes collectent une grande quantité de données sur les trajets et les habitudes des utilisateurs. La question de la protection de ces données personnelles devient cruciale, et les entreprises devront garantir leur sécurité et leur confidentialité pour éviter les abus.

Les infrastructures urbaines: L'intégration des véhicules autonomes dans les infrastructures existantes pourrait poser des défis logistiques et financiers. Les villes devront investir dans des technologies de communication et de contrôle pour gérer efficacement ces véhicules sur les routes.

Une idée qui n'est pas nouvelle

« Même dans des décennies, vous n'obtiendrez pas de véhicules véritablement autonomes à 100 % »

Tesla a (enfin) dévoilé jeudi son robotaxi tant attendu dans un studio d'Hollywood, mais les fans du constructeur de véhicules électriques devront attendre au moins jusqu'en 2026 avant qu'il ne soit disponible. Le Cybercab, dépourvu de volant et de pédales, doit être commercialisé à moins de 30 000 dollars, rechargeable par induction et « 10 à 20 fois » plus sûr qu'une voiture conduite par un humain, a affirmé Elon Musk.L'événement « We, Robot » avait pour objectif principal de présenter le taxi autonome que Tesla promet depuis plusieurs années. Mais c'est finalement le Robovan, révélé à la dernière minute, qui lui a volé la vedette. « Que se passe-t-il si vous avez besoin d'un véhicule plus grand qu'une Model Y ? », a lancé Elon Musk, avant de laisser entrer le Robovan.Et d'expliquer que « Le Robovan est la solution pour la haute densité », « Si vous voulez emmener une équipe sportive quelque part, ou si vous voulez vraiment réduire le coût des déplacements à, je ne sais pas, 5 à 10 cents par kilomètre, vous pouvez utiliser le Robovan ».Le Robovan intègre des portes vitrées coulissantes, un intérieur spacieux et lumineux, et des sièges qui se font face. Le véhicule ressemble à une sorte de capsule futuriste. Ses roues, dissimulées à l'intérieur de la carrosserie, donnent l'impression que le Robovan flotte légèrement au-dessus du sol. À l'instar du Cybercab, il ne semble pas être équipé d'un volant.Le Robovan est destiné au Tesla Network de l'entreprise, un service de covoiturage autonome pour les voitures autopilotées construites à cet effet, ainsi qu'aux véhicules personnels des clients de Tesla. Cependant, peu de détails concrets ont été révélés concernant les spécificités techniques du Robovan, son prix ou sa date de lancement. D'ailleurs, nous ne savons même pas si cette fourgonnette sera disponible à l'achat pour le grand public.Tesla a déjà fait allusion à une fourgonnette. Dans son Master Plan Part Deux, l'entreprise a déclaré qu'elle développait des « transports urbains à haute densité de passagers » et a également suggéré que des bus autonomes pourraient être déployés :Au début de l'année, Musk a montré une image d'un véhicule camouflé en forme de fourgonnette dans le cadre de la réunion annuelle des actionnaires de l'entreprise.Étant donné le dédain notoire de Musk pour les transports publics, il semblait peu probable qu'il engage des ressources pour quelque chose comme une fourgonnette. Mais dans la partie 3 du plan directeur, l'entreprise mentionne « bus » et « fourgonnettes commerciales/passagers » comme étant « à déterminer ».Cependant, malgré l'enthousiasme que suscite le Robovan, plusieurs questions et préoccupations méritent d'être abordées :Il faut cependant préciser que, d'une manière générale, l'idée d'une fourgonnette autonome n'est pas nouvelle. Cruise, filiale de General Motors spécialisée dans les taxis autonomes, avait déjà présenté un concept similaire, appelé Origin, mais ce projet a été abandonné en raison de l'incertitude autour de la réglementation. De son côté, Zoox, détenue par Amazon, développe une sorte de « capsule électrique bidirectionnelle », mais le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements.La prémisse centrale des véhicules autonomes, que les ordinateurs et l'intelligence artificielle réduiront considérablement les accidents causés par l'erreur humaine, a motivé une grande partie de la recherche et des investissements. Mais il y a un hic : il est extrêmement difficile de fabriquer des voitures robotisées capables de conduire de manière plus sûre que les humains, car les systèmes logiciels autonomes manquent tout simplement de la capacité des humains à prédire et à évaluer rapidement les risques, en particulier en cas d'incidents inattendus ou de « cas extrêmes ».« Eh bien, ma question serait : "Pourquoi ?" », a déclaré Kyle Vogt , qui était alors PDG de Cruise (il a démissionné le 19 novembre 2023), une unité de General Motors, lorsqu'il lui a été demandé s'il pouvait voir un point où les surveillants humains à distance devraient être retirés des opérations. « Je peux offrir à mes clients la tranquillité d'esprit en sachant qu'il y a toujours un humain pour les aider si nécessaire », a déclaré Vogt. « Je ne sais pas pourquoi je voudrais m'en débarrasser ».C'était la première fois que Cruise reconnaissait le besoin à long terme d'opérateurs humains à distance.Comme les contrôleurs aériens, ces superviseurs humains peuvent être assis à des dizaines de centaines de kilomètres et surveiller les flux vidéo de plusieurs véhicules autonomes, parfois avec un volant, prêts à intervenir et à faire bouger à nouveau les conducteurs de robots bloqués (les véhicules autonomes s'arrêtent invariablement lorsqu'ils ne peuvent pas comprendre que faire).Waymo et Argo d'Alphabet, qui est soutenu par Ford Motor et Volkswagen AG, ont refusé de commenter lorsqu'il leur a été posé la même question.Sources : Elon Musk, Master Plan Part 2 Croyez-vous qu'il est possible d'avoir des véhicules à 100 % autonomes dans un futur proche ? 