Shares of $TSLA down around 6% in premarket for two reasons.



1. Timing of Cybercab is still two plus years away, too far for the incremental investor to put much weight into the opportunity and the timing asks existing investors to continue the waiting game.



My take: The… — Gene Munster (@munster_gene) October 11, 2024

Elon Musk a dévoilé le concept de voiture autonome Cybercab de Tesla - un véhicule bas, argenté à deux places, sans volant ni pédales - lors de l'événement « We, Robot » de l'entreprise le 11 octobre 2024, et a souligné les ambitions de son entreprise de créer une flotte de véhicules autonomes et de robots. Le milliardaire a déclaré que Tesla espérait produire le Cybercab avant 2027, mais n'a donné aucun détail sur le lieu de fabrication des voitures. Elon Musk a indiqué que les consommateurs pourraient acheter un Tesla Cybercab pour un prix inférieur à 30 000 $. Mais ses révélations n'ont pas eu l'effet escompté.Outre le Cybercab, Elon Musk a également dévoilé le Robovan. Il s’agit d’un petit bus à roues couvertes, également entièrement autonome et dénué de poste de conduite, capable de transporter jusqu’à vingt personnes. Cependant, la tentative d'Elon Musk de susciter un engouement autour de ses produits a échoué auprès de nombreuses personnes, notamment les investisseurs de l’entreprise et les acteurs de longue date du secteur des taxis sans conducteurs.Les actions de Tesla ont chuté de 9 % au début de la journée de vendredi. Ce qui témoigne de la déception des investisseurs à l'égard du Cybercab et du Robovan présentés par le milliardaire. En clôturant à 217,80 $ vendredi, les actions Tesla ont perdu 12 % depuis le début de l'année et 17 % au cours des 12 derniers mois. Elon Musk a présenté un prototype du robotaxi de Tesla après de nombreuses années de fausses promesses et de délais non respectés.Après l'événement, les analystes de Jeffries ont publié une note intitulée « We, underwhelmed » (« Nous sommes déçus »). Les analystes de Barclays ont déclaré que les révélations n'ont pas mis en évidence les opportunités à court terme pour Tesla, donnant plutôt la priorité à la vision d'Elon Musk pour un avenir de conduite entièrement autonome. L'élan d'avant l'événement s'est rapidement essoufflé, laissant place à une vague de critiques à l'égard de Tesla.Les analystes de Barclays ont écrit : « comme prévu, à l'instar des précédents dévoilements de produits Tesla, l'événement n'a pas été très détaillé et a plutôt mis l'accent sur la vision qui sous-tend les efforts de croissance de Tesla en matière d'IA/VA [véhicules autonomes] ». Dans sa note, ils ont également ajouté que le public n'a pas reçu de mises à jour à court terme sur les progrès du Full Self-Driving (FSD) ni de données reflétant l'amélioration du système.Les analystes de Piper Sandler ont écrit dans un rapport que la plupart des entreprises orientées vers le commerce seront déçues par le dévoilement du robotaxi. « Nous ne serions pas surpris que l'action se vende dans les semaines à venir, car l'élan d'avant l'événement s'essouffle », ont écrit les analystes. D'après d'autres analystes, lors de l'événement, Elon Musk n'a pas réussi à priver ses dires selon lesquelles Tesla est une entreprise spécialisée dans l'IA.Les analystes de Morgan Stanley ont noté qu'Elon Musk n'avait pas réussi à démontrer que Tesla était une entreprise d'IA au cours de l'événement. Ils ont déclaré que le PDG n'a pas donné de détails sur les améliorations apportées au FSD de Tesla et n'a rien dit sur les projets de rapprochement entre Tesla et xAI, la nouvelle startup d'IA d'Elon Musk.Waymo et Tesla se battent pour devenir le leader en matière de technologie de conduite autonome. L'ex-PDG de Waymo, John Krafcik, a quitté son poste en 2021, mais il est resté dans l'industrie des véhicules électriques. Il siège désormais au conseil d'administration de Rivian. Waymo, une filiale d'Alphabet, qui propose son service de robotaxi au grand public depuis le mois de juin, fait partie des quelques entreprises qui ont réussi à lancer des voitures autonomes sur les routes publiques. Waymo a fait face à plusieurs défis ces dernières années, notamment les comportements inattendus et dangereux de ses robotaxis.Les États-Unis ont ouvert une enquête sur Waymo cette année après une vingtaine d'incidents de ce type. Toutefois, après l'événement, John Krafcik a déclaré n'avoir pas été impressionné par le Cybercab et le Robovan présentés par Tesla et a comparé Elon Musk à l'ancien président Donald Trump dans une déclaration envoyée par courriel à Business Insider. Selon lui, l'avenir des taxis autonome ne ressemblerait en rien à ce que Tesla a présenté lors de l'événement.« Rappelez-vous, en 2016, lorsque Donald Trump a déclaré : "je pourrais me tenir au milieu de la Cinquième Avenue et tirer sur quelqu'un, et je ne perdrais aucun électeur, OK ?" L'événement d'hier soir en était la version pour l'industrie automobile, avec le PDG de Tesla jouant le rôle de Donald Trump », a écrit John Krafcik. Paull Miller, analyste chez Forrester, a déclaré par courriel à CNBC qu'un Cybercab à moins de 30 000 dollars n'est pas prêt de voir le jour.En effet, ce qui est clair après l'événement, c'est qu'il faudra des années avant que Tesla ne dispose d'une flotte de voitures autonomes sur les routes publiques et que les régulateurs devront peser sur les nombreuses préoccupations concernant les dispositifs de sécurité intégrés dans les véhicules. « Il sera extrêmement difficile pour Tesla de proposer un nouveau véhicule à ce prix dans ce laps de temps », a déclaré Paull Miller à propos du calendrier de Tesla.« Les économies d'échelle pourraient éventuellement permettre à l'entreprise de réduire les coûts à un niveau proche de 30 000 $. Sans subventions extérieures, ou sans que Tesla ne fasse une perte sur chaque véhicule, il ne semble pas plausible de lancer un véhicule à un prix proche de celui-là au cours de cette décennie », a déclaré Paull Miller.L'ancien PDG de Waymo a également souligné : « si une entreprise était sérieuse dans sa volonté de construire une activité de robotaxi sûre et accessible, elle ne ressemblerait en rien à ce qui a été montré ou dit hier soir ». Il a déclaré que Tesla pourrait rencontrer des obstacles avant de produire en masse le robotaxi pour un usage public.Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré : « l'événement a globalement déçu les attentes dans un certain nombre de domaines : un manque de données concernant le taux de changement sur le FSD/la technologie, l'économie du covoiturage et la stratégie de mise sur le marché. Nous avons été déçus par le contenu et les détails de la présentation. En tant que tel, nous prévoyons que Tesla sera sous pression à la suite de l'événement ». Les acteurs de l'industrie ont également souligné que le robotaxi dévoilé par Elon Musk pourrait poser un certain nombre de problèmes, notamment en matière de sécurité.John Krafcik a souligné que les sièges du robotaxi semblaient bas par rapport au sol, ce qui pourrait compliquer la tâche des passagers âgés et des personnes handicapées. Dans le courriel qu'il a envoyé à Business Insider, il note : « les entreprises sérieuses de robotaxi comme Waymo utilisent des véhicules plus hauts et des capteurs montés en hauteur pour améliorer l'accessibilité, le confort et la sécurité - cette forme de véhicule compromet tous ces attributs ».Phil Koopman, expert en sécurité des véhicules autonomes, a souligné que Tesla devra obtenir l'autorisation du gouvernement fédéral pour produire en masse et vendre un véhicule sans volant ni pédales. Les analystes de Wedbush ont fait l'éloge de la présentation de Tesla - en disant qu'il s'agissait d'un « aperçu de l'avenir de Tesla et de la prochaine génération de transport pour les consommateurs » - mais ont convenu qu'il y avait un manque notable de détails.« Ce matin, les investisseurs et les baissiers s'empilent négativement en demandant où sont les détails. Nous sommes tout à fait d'accord qu'idéalement Elon Musk et Tesla auraient dû passer plus de temps sur les détails de cette vision stratégique autonome, et cela pèsera naturellement sur les actions ce matin en tant que réaction réflexe », ont déclaré les analystes de Wedbush. Certains critiques s'opposent toutefois aux conclusions des analystes de Wedbush.Par ailleurs, certains analystes ont également noté qu'Elon Musk n'a pas développé le plan de Tesla pour un véhicule électrique moins cher au cours de l'événement. Gene Munster de Deepwater Asset Management a rappelé dans un billet X qu'un véhicule électrique abordable était « le sujet "A" d'Elon Musk lors de la dernière conférence sur les résultats, où il a mentionné le début de la production au début ou à la mi-2025... ou peut-être même à la fin de 2024 ».Les détails sur ce plan étaient inexistants lors du dernier événement de Tesla. « J'ai l'impression que la voiture est toujours sur la feuille de route pour la fin de l'année 2025, mais l'entreprise a décidé de ne pas en parler, car cela aurait déclenché l'effet Osborne, poussant les acheteurs de la Model 3 à attendre », a-t-il écrit.Elon Musk a fait allusion au robotaxi de Tesla en 2019. À l'époque, il a affirmé que l'entreprise aurait un million de robotaxis sur les routes d'ici 2020, mais il est réputé pour avoir des délais trop optimistes. « La ponctualité n'est pas mon point fort, mais je finis toujours par y arriver », a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de 2020.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du Cybercab et du Robovan de Tesla ?Ces deux nouveaux produits de Tesla sont-ils convaincants ? Ont-ils une utilité réelle ?Que pensez-vous de la réaction des investisseurs à l'égard du Cybercab et du Robovan de Tesla ?Selon vous, le Cybercab et le Robovan donnent-ils un aperçu de l'avenir de la mobilité ? Ou vont-ils faire un flop ?Que pensez-vous des critiques de l'ancien PDG de Waymo à l'égard de Tesla ? Quid des problèmes de sécurité et de confort soulignés ?