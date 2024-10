Une mise en scène pour marquer les esprits

Playing charades with the Tesla Optimus robot last night. This is either the single greatest robotics and LLM demo the world has ever seen, or it's MOSTLY remote operated by a human. No in between. pic.twitter.com/vCqzk8DDdO — Marques Brownlee (@MKBHD) October 12, 2024

I talked with an engineer.



When it walked that is AI running Optimus.



It is real impressive they brought so many out in crowds at @tesla’s event. https://t.co/CtmCKPrL4T — Robert Scoble (@Scobleizer) October 11, 2024

Plusieurs robots humanoïdes Optimus de Tesla ont été dévoilés lors de la présentation du nouveau véhicule Robovan de Tesla à l'occasion de l'événement Cybercab. Dans une vidéo, on voit également le robot accomplir des tâches humaines quotidiennes, comme apporter un colis sous le porche ou arroser vos plantes.« L'Optimus marchera parmi vous », a déclaré Elon Musk, PDG de Tesla. « Vous pourrez vous approcher d'eux et ils vous serviront des boissons ». Elon Musk explique qu'il peut essentiellement « faire n'importe quoi » et cite des exemples comme promener votre chien, garder vos enfants et tondre votre pelouse. Il a précisé qu'il coûterait entre 20 000 et 30 000 dollars « à long terme ».« Je pense qu'il s'agira du plus grand produit de tous les temps, quel qu'il soit », a déclaré Musk.Après la présentation, des images diffusées en direct ont montré des personnes interagissant avec les robots Optimus à des tables et dans la foule. Toutefois, les robots ne faisaient pas grand-chose d'autre que de faire des signes de la main à la manière d'Astro Bot. Il y avait une table avec des boissons, mais le robot Optimus ne faisait rien d'autre que de tenir un gobelet de glace. À une autre table, un robot pouvait remettre de petits sacs-cadeaux et jouer à pierre, papier, ciseaux avec les invités. Il y avait également un gazébo fermé avec un groupe de robots dansants à l'intérieur.L'événement, qui s'est tenu dans un cadre futuriste à Hollywood, avait pour but de démontrer les avancées technologiques de Tesla en matière de robotique et de conduite autonome. Les robots Optimus, censés représenter la pointe de la technologie robotique de Tesla, ont effectué diverses tâches sur scène, impressionnant initialement le public par leur prétendue agilité et leur intelligence.Cependant, au cours de la présentation, il est apparu que ces « robots » n'étaient pas des machines sophistiquées entièrement autonomes, mais bien pilotés par des humains.Il suffit de regarder les vidéos de l'événement pour s'en rendre compte. Si Optimus était vraiment une machine entièrement autonome capable de réagir immédiatement à des signaux verbaux et visuels tout en parlant, en tête-à-tête, avec des êtres humains dans une foule faiblement éclairée, ce serait époustouflant.« Hier soir, j'ai joué aux charades avec le robot Tesla Optimus. Soit il s'agit de la meilleure démonstration de robotique et de LLM que le monde ait jamais vue, soit il est ENCORE PLUS ou moins télécommandé par un humain. Il n'y a rien entre les deux ».Un participant, Robert Scoble, a indiqué qu'il avait appris que des humains « assistaient à distance » les robots, précisant par la suite qu'un ingénieur lui avait dit que les robots utilisaient l'intelligence artificielle pour marcher. Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, a écrit que les robots « s'appuyaient sur des télé-opérations (intervention humaine) » dans une note.Ces affirmations sont étayées par des indices évidents, comme le fait que les robots ont tous des voix différentes ou que leurs réponses sont immédiates et accompagnées de gesticulations.Cependant, Tesla ne donne pas l'impression d'avoir voulu faire croire que les machines Optimus agissaient d'elles-mêmes. Dans une autre vidéo, la voix d'Optimus répond en plaisantant à Scoble que « il pourrait y en avoir un peu. Je ne vais pas confirmer, mais il pourrait y en avoir un peu » lorsqu'il lui a été demandé dans quelle mesure il est contrôlé par l'IA.Un autre robot - ou l'homme qui l'incarne - a déclaré à un participant, dans une impression guindée de voix synthétique : « Aujourd'hui, je suis assisté par un humain », ajoutant qu'il n'est pas totalement autonome. (La voix a trébuché sur le mot « autonome »).L'année dernière, Musk a dévoilé un robot Gen 2 plus léger et plus rapide. Et lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en avril, il a déclaré qu'Optimus commencerait à effectuer des « tâches utiles » d'ici la fin de l'année et pourrait être vendu « à l'extérieur d'ici la fin de l'année prochaine ».Le robot Tesla n'était pas un produit sérieux lorsque Musk a révélé le projet pour la première fois en 2021, lorsqu'un homme en costume de robot est monté sur scène pour exécuter une danse ridicule. Mais en 2022, l'entreprise a présenté un prototype rudimentaire qui a marché avec précaution sur scène.Musk a promis qu'Optimus serait une « transformation fondamentale de la civilisation ». Et il en a fait de plus grandes pour les investisseurs : il apportera « deux ordres de grandeur » d'amélioration potentielle de la production économique et pourra être « fabriqué en très grand volume, en fin de compte à des millions d'exemplaires ». Musk a déclaré que la machine coûterait environ « 20 000 dollars » et qu'elle permettrait d'envisager « un avenir où il n'y a pas de pauvreté ».Musk a d'abord annoncé le robot humanoïde de Tesla en faisant monter sur scène ce qui était très clairement une personne vêtue d'un costume de robot. Il n'est donc pas surprenant que les Optimus présents à l'événement de la semaine dernière aient été hyperboliques dans leur présentation. Et ceux qui y sont allés n'ont pas eu l'air de se sentir contrariés ou trahis par cela. Mais si vous espériez avoir une idée de l'état d'avancement des travaux de Tesla en matière de robotique humanoïde, l'événement « We, Robot » n'était pas l'endroit idéal.Cette mise en scène controversée a soulevé des questions sur la stratégie de communication de Tesla et sur l'état réel de ses avancées en robotique. Alors que l'entreprise continue de développer ses technologies, il sera crucial pour elle de faire preuve de plus de transparence et en présentant des démonstrations authentiques de ses capacités innovantes.