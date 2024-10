Comment le volumineux bipeur israélien a trompé le Hezbollah : un petit explosif plastique puissant et un détonateur invisible aux rayons X ont transformé la batterie de l'appareil en bombe

Comment les explosifs ont-ils été dissimulés dans les bipeurs ?

Donner de la visibilité et de la crédibilité aux appareils piégés

Un réseau de sites Web pour soutenir davantage leur opération

La conception furtive du bipeur piégé et l'histoire de couverture soigneusement élaborée de la batterie mettent en lumière l'exécution d'une opération de plusieurs années qui a porté des coups sans précédent au Hezbollah. L'opération a permis à Israël de perturber profondément le réseau de communication du Hezbollah et de neutraliser des milliers de ses membres. Les rapports sur le sujet estiment qu'environ 3 000 membres du Hezbollah ont été tués ou mutilés lorsque les appareils ont explosé le 17 septembre 2024. Un nouveau rapport de Reuters apporte de nouvelles informations sur la conception des bipeurs.Le rapport de Reuters est basé sur des photos de démontage de la batterie et des discussions avec une source libanaise ayant une connaissance de première main des bipeurs. Il indique qu'une fine feuille de six grammes d'explosif plastique PETN était placée entre deux éléments de batterie rectangulaires. L'espace restant entre les éléments de batterie n'est pas visible sur les photos, mais il est occupé par une bande de matériau inflammable qui sert de détonateur.Ce sandwich à trois couches a été inséré dans une enveloppe en plastique noir et encapsulé dans un boîtier métallique de la taille d'une boîte d'allumettes. L'assemblage était inhabituel, car il ne reposait pas sur un détonateur miniaturisé standard, généralement un cylindre métallique. Sans aucun composant métallique, le matériau utilisé pour déclencher la détonation avait un avantage : comme les explosifs en plastique, il n'a pas été détecté par les rayons X.Selon deux sources au fait de l'affaire, dès que le Hezbollah a reçu les bipeurs en février, le groupe a cherché à détecter la présence d'explosifs en les soumettant aux scanners de sécurité des aéroports pour voir s'ils déclenchaient des alarmes. Rien de suspect n'a été signalé. Les appareils avaient probablement été conçus pour produire une étincelle dans la batterie, suffisante pour allumer le détonateur et déclencher l'explosion de la fine feuille de PETN.Comme les explosifs et l'emballage occupent environ un tiers du volume, la batterie ne transporte qu'une fraction de la puissance correspondant à son poids de 35 grammes. Paul Christensen, expert en batteries au lithium à l'université britannique de Newcastle, a déclaré : « il y a une quantité importante de masse non comptabilisée », a déclaré Paul Christensen. À un moment donné, le Hezbollah a remarqué que la batterie se déchargeait plus vite que prévu.Toutefois, le problème ne semble pas avoir soulevé d'inquiétudes majeures en matière de sécurité : le groupe remettait encore les bipeurs à ses membres quelques heures avant l'attentat. Le 17 septembre 2024, des milliers de bipeurs ont explosé simultanément dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale du Liban, et dans d'autres bastions du Hezbollah, dans la plupart des cas après que les appareils ont émis un signal sonore indiquant l'arrivée d'un message.Les victimes ont été blessées aux yeux, ont perdu des doigts ou ont subi de graves blessures abdominales, ce qui montre à quel point elles étaient proches des explosions. Au total, 39 personnes ont été tuées et plus de 3 400 blessées. Le lendemain, un deuxième attentat a été perpétré à l'aide de talkies-walkies armés.De l'extérieur, la source d'énergie du récepteur de radiomessagerie ressemblait à une batterie lithium-ion ordinaire utilisée dans de nombreux appareils électroniques grand public. Cependant, la batterie étiquetée LI-BT783 n'existait pas sur le marché, tout comme le bipeur lui-même. Pour remédier à ce problème, le Mossad, l'agence de renseignement israélienne chargée de contrer les menaces étrangères, a créé une histoire complètement fausse pour le produit.Le Hezbollah procédant à des contrôles stricts en matière d'approvisionnement, les agents du Mossad devaient s'assurer que leur produit fabriqué passerait l'inspection. Un ancien officier du renseignement israélien, qui n'a pas participé à l'opération, a déclaré à Reuters qu'il était essentiel de trouver quelque chose lors de ces contrôles, car ne rien trouver éveillerait les soupçons. Selon cette source, le moindre soupçon pouvait faire capoter toute l'opération.La création de ces fausses histoires, ou « légendes », est une tactique bien établie dans les opérations d'espionnage. Pour tromper le Hezbollah, le renseignement israélien a commercialisé le modèle de bipeur fabriqué sur mesure, AR-924, sous le nom d'une marque taïwanaise légitime, Gold Apollo. (Le rapport n'a pas pu établir où les bipeurs ont été fabriqués. En outre, jusque-là, Israël n'a ni confirmé ni infirmé son implication dans l'explosion des bipeurs.)Le président de Gold Apollo, Hsu Ching-kuang, a déclaré aux journalistes, un jour après les attentats, qu'il avait été contacté il y a environ trois ans par une ancienne employée, Teresa Wu pour discuter d'un accord de licence. Il a déclaré qu'il ne disposait que de peu d'informations sur le supérieur de Teresa Wu, mais qu'il leur avait accordé le droit de concevoir leurs propres produits et de les commercialiser sous la marque Gold Apollo, qui est largement diffusée.Hsu Ching-kuang aurait été contact par Teresa Wu et son « grand patron, appelé Tom ». Le rapport n'a pas pu établir l'identité du responsable, ni si cette personne non identifiée ou Teresa Wu travaillait sciemment avec les services secrets israéliens. Hsu Ching-kuang a déclaré qu'il n'avait pas été impressionné par l'AR-924 lorsqu'il l'avait vu. Cependant, il a tout de même ajouté des photos et une description du produit sur le site Web de son entreprise.Hsu Ching-kuang a ainsi contribué à donner de la visibilité et de la crédibilité au bipeur AR-924 trafiqué et piégé. Il n'y avait aucun moyen d'acheter directement le AR-924 sur le site Web de Gold Apollo. Hsu Ching-kuang a déclaré qu'il ne savait rien des capacités meurtrières des bipeurs ni de l'opération plus large visant à attaquer le Hezbollah. Il a décrit son entreprise comme une victime du complot. Gold Apollo n'a pas souhaité faire d'autres commentaires.Comme souligné plus haut, le maillon faible de cette opération était l'histoire peu convaincante de ce nouveau produit encombrant, le bipeur AR-924. Bien que l'appareil soit commercialisé sous la marque Gold Apollo et qu'il apparaisse sur le site de ce dernier, les agents israéliens n'ont voulu laisser aucune place au doute. En septembre 2023, des pages Web et des images présentant le nouveau bipeur AR-924 et sa batterie auraient été ajoutées à "apollosystemshk.com", un site Web qui disait avoir une licence pour distribuer les produits Gold Apollo, ainsi que le bipeur robuste et sa source d'énergie très encombrante.Le site Web donnait une adresse à Hong Kong pour une société appelée Apollo Systems HK. Aucune société de ce nom n'existe à cette adresse ni dans les registres des sociétés de Hong Kong. Toutefois, le rapport indique que le site Web a été mentionné par Teresa Wu, la femme d'affaires taïwanaise, sur sa page Facebook ainsi que dans les registres publics d'incorporation lorsqu'elle a enregistré une société appelée Apollo Systems à Taipei au début de l'année.Une section du site "apollosystemshk.com" consacrée à la LI-BT783 met l'accent sur les performances exceptionnelles de la batterie. D'après le site et une vidéo promotionnelle de 90 secondes diffusée sur YouTube, contrairement aux batteries jetables qui alimentaient les bipeurs de l'ancienne génération, elle offre une autonomie de 85 jours et peut être rechargée à l'aide d'un câble USB. Fin 2023, deux magasins en ligne ont ajouté la LI-BT783 à leurs catalogues.Et dans deux forums en ligne consacrés aux batteries, les commentateurs ont discuté de la source d'énergie, malgré son absence de disponibilité commerciale : « Je connais ce produit. Il a une excellente fiche technique et de très bonnes performances », a écrit un utilisateur sous le pseudonyme Mikevog en avril 2023. À la suite des attentats, le Hezbollah a ouvert une enquête interne afin de comprendre comment une telle faille de sécurité a pu se produire.Cela a révélé comment des agents israéliens ont utilisé une tactique de vente agressive pour s'assurer que le responsable des achats du Hezbollah choisisse le bipeur AR-924. Le vendeur qui a transmis l'offre aurait fait une proposition très peu coûteuse pour les bipeurs, et a continué à baisser le prix jusqu'à ce que le responsable des achats du Hezbollah soit convaincu. Selon les premiers rapports, plus de 5 000 bipeurs auraient été achetés.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'opération mise en œuvre par le Mossad pour décapiter le Hezbollah ?Selon vous, cette opération aura-t-elle des répercussions sur l'industrie technologique ?