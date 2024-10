Après les tests avec les employés, les tests payants avec le public

Le cœur du projet: un Full Self-Driving qui deviendrait « non supervisé » d'ici l'année prochaine

Les défis et préoccupations

Conclusion

Des semaines après que les investisseurs ont critiqué Tesla pour avoir organisé un événement sur les robotaxis qui ne contenait que peu de détails, les dirigeants de Tesla ont divulgué mercredi des informations sur le service de transport autonome prévu, notamment en révélant que l'entreprise testait déjà le service avec ses employés dans la région de San Francisco.« Pour les employés de Tesla dans la région de la baie, nous offrons déjà une capacité de transport autonome », a déclaré Musk lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'entreprise mercredi. « Avec l'application de développement, vous pouvez demander une course et elle vous emmènera n'importe où dans la région de la baie », a-t-il ajouté, précisant que ces courses d'essai pour les employés comprenaient des conducteurs de sécurité.Jusqu'à présent, le public n'a obtenu que peu de détails sur ce qu'impliquerait exactement le service de robotaxi de Tesla depuis cinq ans que Musk en parle. Alors que les voitures autonomes exploitées par le concurrent Waymo circulent dans les rues, conduisant des passagers payants dans plusieurs villes, les plans de robotaxi de Tesla sont encore en cours d'élaboration. Il y a deux semaines, lors de l'événement de lancement du robotaxi tant attendu, Musk n'a pas donné beaucoup de détails sur le calendrier ou même sur le fait que Tesla prévoyait de gérer le service lui-même.Mercredi, Musk et d'autres dirigeants ont communiqué des échéances aux investisseurs, y compris le fait que Tesla prévoit de commencer à effectuer des trajets payants dans le courant de l'année prochaine en Californie et au Texas.« Nous pensons que nous serons en mesure d'avoir des Teslas sans conducteur effectuant des trajets payants dans le courant de l'année prochaine », a déclaré Musk lors de l'appel. Sa déclaration reprend et développe un engagement qu'il avait pris lors de la présentation du robotaxi de Tesla il y a deux semaines, lorsqu'il avait déclaré qu'il prévoyait de mettre en place une conduite autonome « non supervisée » dans certains véhicules Tesla en 2025. L'absence de plan d'affaires autour du robotaxi lors de cet événement a fait plonger l'action de l'entreprise de plus de 9% Mercredi, Tesla a toutefois regagné la confiance des investisseurs en prévoyant une augmentation des ventes de véhicules l'année prochaine.Comme Musk l'a révélé précédemment, Tesla va donc commencer le service en utilisant des modèles Tesla existants, et passera ensuite au « Cybercab » - une voiture autonome dorée à deux places sans volant ni pédales que Tesla a dévoilée lors de son événement de ce mois-ci. Musk a déclaré que Tesla visait à produire entre 2 et 4 millions de Cybercabs chaque année. « Il ne s'agit que de mes meilleures suppositions », a déclaré Musk lors de la conférence téléphonique sur les résultats qui s'est tenue mercredi. Musk, qui a reconnu qu'il pouvait être optimiste quant à ses délais, a également déclaré qu'il prévoyait de lancer le service de covoiturage en Californie et au Texas avant de l'étendre à d'autres États. Il a précisé que l'obtention de l'autorisation réglementaire en Californie pourrait ajouter une certaine incertitude au calendrier.Seth Goldstein, un analyste de Morningstar qui couvre la société, a déclaré qu'il pensait que Tesla pourrait déployer un service de robotaxi payant « à petite échelle » l'année prochaine, mais qu'il doutait que ce soit à grande échelle. « Elon Musk a lancé des calendriers optimistes que nous avons vu être retardés plusieurs fois et de plusieurs années avant d'obtenir un produit tangible sur la route », a-t-il déclaré, ajoutant : « Mais avec Tesla, c'est difficile à dire. Rien n'est impossible ».Musk a déclaré que les véhicules fonctionnaient de manière autonome en utilisant la dernière version du logiciel Full Self-Driving de l'entreprise, qui, selon lui, sera « 1000 fois mieux » que la conduite humaine d'ici le deuxième trimestre de 2025. Il a également déclaré qu'il prévoyait de lancer un service payant de covoiturage en Californie et au Texas à partir de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.Tesla n'est actuellement pas autorisé à exploiter un service commercial de covoiturage autonome en Californie. Musk a prédit qu'il serait plus facile d'obtenir une autorisation au Texas qu'en Californie.Certes, l'itération actuelle de la FSD est un système d'aide à la conduite de niveau 2, qui n'est pas autonome et nécessite une supervision humaine constante. Musk a promis que la FSD deviendrait « non supervisée » l'année prochaine, mais ses prédictions passées en matière d'autonomie ne se sont généralement pas concrétisées.Néanmoins, le fait que Tesla ait testé sa fonction de covoiturage avec ses employés prouve que l'entreprise est toujours déterminée à lancer le réseau Tesla Network, promis depuis longtemps. Annoncé pour la première fois dans le Master Plan Part Deux de Musk, le Tesla Network prétend permettre aux propriétaires de Tesla d'envoyer leurs véhicules de manière autonome pour servir de robotaxis pendant que leurs propriétaires restent à la maison.« Il s'agit vraiment d'un changement profond », a déclaré Musk. « Tesla deviendra alors plus qu'une entreprise de fabrication de véhicules et de batteries ».Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, les dirigeants de Tesla ont décrit certaines fonctions de l'application Tesla actuelle, comme le partage de profils et la synchronisation des réglages entre différents véhicules, comme jetant les bases d'un éventuel service de robot-taxi.Au début de l'année, l'entreprise a présenté plusieurs captures d'écran d'une fonction de covoiturage dans son application. Le premier écran montre un gros bouton qui dit « Summon » avec un message plus bas pour le temps d'attente possible. L'écran suivant présente une carte en 3D avec un petit véhicule virtuel qui suit un itinéraire jusqu'au passager en attente. Cela ressemble beaucoup à l'application Uber, mais en plus Tesla.Derrière cet enthousiasme se cachent plusieurs préoccupations. L'une des principales questions est celle de la sécurité. Bien que la technologie autonome de Tesla soit à la pointe, elle n'est pas exempte de critiques. Plusieurs incidents impliquant des véhicules en mode Autopilot et Full Self-Driving ont été largement médiatisés, ravivant les inquiétudes concernant la fiabilité et la sécurité de ces véhicules autonomes en milieu urbain complexe.De plus, les implications juridiques et réglementaires de l'introduction des robotaxis sur les routes publiques restent floues. Les législateurs et les autorités locales doivent encore s'adapter à cette nouvelle réalité, ce qui pourrait retarder la mise en œuvre à grande échelle de tels services.Le 17 octobre 2024, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a ouvert une nouvelle enquête de sécurité concernant les systèmes de "Full Self-Driving" (FSD) de Tesla. Cette enquête fait suite à quatre accidents impliquant des véhicules Tesla utilisant le système FSD dans des conditions de visibilité réduite, telles que le brouillard, la lumière du soleil et la poussière en suspension. L'un de ces accidents a conduit à la mort d'un piéton. Les enquêteurs de la NHTSA vont examiner la capacité du système FSD à détecter et à réagir de manière appropriée à ces conditions de visibilité réduite. Ils chercheront également à comprendre les circonstances contribuant à ces accidents.L'enquête vise à déterminer la capacité de la FSD à « détecter les conditions de visibilité réduite sur la route et à y répondre de manière appropriée ». Contrairement à presque tous les autres systèmes déployés sur la route, Tesla choisit de s'appuyer uniquement sur des caméras et ne dispose pas d'une configuration stéréoscopique, mais plutôt d'un capteur grand angle, d'un capteur principal et d'un capteur à angle étroit orienté vers l'avant. Par ailleurs, des centaines de milliers de Teslas plus anciennes disposent d'un matériel moins performant, mais sont toujours en mesure d'utiliser la FSD.Tesla a modifié la terminologie marketing autour de son logiciel de conduite autonome. Auparavant, les clients avaient la possibilité d'acheter le « Full Self-Driving Capability » (capacité de conduite autonome complète), avec un texte additionnel indiquant que le FSD sera « continuellement améliorée ». Ce texte spécifique n'est plus proposé, et à la place, les clients ne peuvent désormais acheter que le « FSD (supervisé) », qui ne mentionne plus l'amélioration continue. Le changement apparaît comme un aveu de publicité mensongère En effet, il fait suite à l’adoption d’une loi en Californie qui interdit à Tesla d’appeler le logiciel de ses véhicules autonomes Full Self-Driving car c’est de la publicité mensongère qui laisse croire que les véhicules Tesla sont entièrement autonomes.Tesla prévoit d'étendre son programme de tests à d'autres villes aux États-Unis, en fonction des résultats obtenus dans la Bay Area. Pour certains, cette initiative marque une étape clé vers l'avenir des transports intelligents et autonomes, et pourrait transformer radicalement la façon dont nous concevons nos déplacements quotidiens. Cependant, le chemin vers une adoption généralisée des robotaxis est encore parsemé d'obstacles. La confiance du public, les questions de sécurité, les défis réglementaires et les implications éthiques (emplois des professionnels du transport) sont autant de domaines qui nécessitent une attention constante et une innovation continue.En définitive, bien que le service de robotaxi de Tesla dans la Bay Area représente une avancée significative dans le domaine de la mobilité autonome, il soulève également des questions cruciales qui devront être abordées pour garantir une transition sûre et efficace vers cette nouvelle forme de transport.Source : conférence après l'annonce des résultats de Tesla (dans le texte)Pensez-vous que les avantages des véhicules autonomes surpassent les risques potentiels? Pourquoi ou pourquoi pas?Comment les autorités devraient-elles réglementer l'utilisation des robotaxis pour assurer la sécurité publique?Seriez-vous à l'aise de monter dans un robotaxi autonome aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait changer votre opinion?Comment envisagez-vous l'impact des robotaxis sur les emplois dans le secteur des transports?Quel est, selon vous, le plus grand défi à relever pour l'adoption massive des véhicules autonomes?