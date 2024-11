Enjoyed the discussion with @kirstenkorosec at #TechCrunchDisrupt2024 about our philosophy with software and technology at Rivian



Les bruits de fond et les accents peuvent perturber le système et donner lieu à des commandes mal comprises.

Des réponses lentes ou des connexions internet de mauvaise qualité nuisent à la fonctionnalité et à l'accès aux informations essentielles pendant la conduite.

Les assistants vocaux ont souvent un contrôle limité sur les systèmes de la voiture et l'intégration avec des applications tierces est complexe.

Les préoccupations relatives à la confidentialité des données vocales et les vulnérabilités en matière de sécurité qui pourraient conduire à un vol de données ou à une prise de contrôle non autorisée du véhicule.

Des études révèlent que la commande vocale au sein des véhicules est une source de distraction

Écouter des messages issus d’un assistant vocal est classé comme une source de distraction moyenne.

Naviguer dans des menus à l’aide de commandes vocales est classé comme une source de distraction moyenne

Régler la radio ou la température à l’intérieur du véhicule à l’aide de commandes vocales est classé comme une source de distraction faible.

L’écoute et la composition simultanée de messages via un assistant vocal est classé comme une source de distraction élevée.

Naviguer dans des menus complexes à l’aide de commandes vocales est classé comme l’une des distractions les plus importantes pour les conducteurs.

C’est l’une des raisons des rétropédalages des constructeurs automobiles vers les boutons physiques au sein des véhicules

Wassym Bensaid estime que le contrôle vocal est le mode d’interaction idéal avec un véhicule et qu’il permet de se passer d’un écran tactile et de boutons physiques« Si nous disposions déjà de la bonne technologie de nos jours, la façon idéale d’interagir avec un véhicule aurait été au travers de la voix. En effet, quand on conduit on a besoin de se concentrer sur la route et le fait de devoir appuyer sur un écran tactile ou sur des boutons apparaît comme une anomalie », déclare-t-il.Wassym Bensaid est d’avis que le véhicule est un excellent terrain de mise à contribution de l’intelligence artificielle. Les commandes vocales gérées par une intelligence artificielle devraient permettre de traiter des demandes complexes. Par exemple, si un conducteur dit « J'ai faim », l'assistant embarqué devrait être en mesure de le diriger rapidement vers un restaurant proche.Néanmoins, un assistant vocal animé par une intelligence artificielle vient avec les inconvénients que sont les problèmes de latence et d’hallucinations bien connus des experts de la filière. Grosso modo, l’idée n’est pas radicalement nouvelle : des constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz ont passé des années à promettre une expérience de commande vocale transparente dans les voitures, avec des résultats mitigés.La liste des défis à relever avec les assistants vocaux est encore longueUne étude de la Fondation AAA pour la sécurité routière dresse une liste d’actions ainsi que les niveaux de distraction mentale susceptibles d’avoir un impact sur la concentration d’un conducteur :Cela fait quelques années que Volkswagen tente de donner un nouveau visage à ses intérieurs. Sous la direction de l'ancien PDG Herbert Diess, le constructeur allemand a décidé de suivre les traces de Tesla et de centraliser une grande majorité de ses commandes sur l'écran d'infodivertissement. Il a également supprimé les boutons physiques de ses volants et les a remplacés par des boutons capacitifs tactiles. Le constructeur automobile a dû revenir sur cette décision suite à des plaintes des consommateurs.Une rangée de boutons physiques rétroéclairés se trouve désormais directement accessible sous l'écran tactile du concept ID.2. Ces boutons permettent aux clients d'accéder facilement aux commandes de chauffage, de ventilation et de climatisation les plus utilisées, ce qui, même si cela ne concerne pas toutes les commandes de la voiture, est un pas dans la bonne direction. La voiture sera en sus équipée d'un bouton de volume manuel et d'un grand bouton central qui fournit des commandes complémentaires pour d'autres aspects du véhicule.Hyundai a de même décidé de garder les boutons physiques dans ses voitures au motif de ce que les commandes à écran tactile sont dangereuses pour le conducteur. S'exprimant lors du lancement de la nouvelle génération de Hyundai Kona, Sang Yup Lee, responsable de Hyundai Design, a déclaré que le nouveau modèle utilise délibérément des boutons et des cadrans physiques pour de nombreuses commandes, en particulier la climatisation et le système audio.« Lorsque vous conduisez, il est difficile de le contrôler. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une touche matérielle, il est facile de la sentir et de la ressentir », a déclaré Lee. Ainsi, les contrôles physiques sont une nécessité pour tout ce qui pourrait impacter à la sécurité. D'où les boutons et cadrans physiques pour des éléments tels que le système CVC et le contrôle du volume.« C'est bien beau pour les concepteurs automobiles de créer ces cabines très élégantes avec des écrans de style tablette, qui plaisent sans doute à une génération qui a grandi avec les smartphones et les iPad, mais d'un point de vue fonctionnel, cela peut être simplement inapproprié pour une voiture », a-t-il ajouté.Pour ou contre les interfaces entièrement ou majoritairement électroniques au sein des voitures ?