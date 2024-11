Amazon vise les lunettes connectées après les caméras pilotées par l'IA

Contraindre les livreurs à livrer davantage de colis grâce à la technologie

Des défis techniques importants pouvant provoquer l'abandon du projet

La technologie soulève des préoccupations d'ordre éthique et sécuritaire

Avec des millions de colis livrés chaque jour, les secondes s'accumulent. Pour optimiser les livraisons, Amazon serait en train de mettre au point des lunettes connectées pour ses livreurs afin de les guider vers, autour et à l'intérieur des bâtiments, dans le but de faciliter la dernière ligne droite du trajet d'une commande jusqu'au domicile d'un client. La nouvelle a été rapportée par des sources au fait des plans d'Amazon interrogées par Reuters sous couvert de l'anonymat.En cas de succès, les lunettes fourniraient aux chauffeurs une navigation tour par tour sur un petit écran intégré, le long de leur itinéraire et à chaque arrêt. Les lunettes connectées éviteraient également aux chauffeurs d'utiliser des systèmes de positionnement global portatifs, ce qui leur favoriserait l'emport de plus de colis. Amazon espère ainsi accélérer les livraisons et réduire ses dépenses en réduisant sa dépendance à l'égard des transporteurs comme UPS et FedEx.Les frais d'expédition d' Amazon ont augmenté de 8 % au troisième trimestre 2024 pour atteindre 23,5 milliards de dollars. Les sources ont rapporté que les indications des lunettes connectées pourraient permettre de gagner de précieuses secondes sur chaque livraison en fournissant des indications à gauche ou à droite pour éviter les ascenseurs et contourner des obstacles tels que des barrières. En gros, Amazon veut optimiser « les derniers 100 yards de la livraison ».« Le projet souligne les efforts déployés par le vendeur en ligne pour réduire les coûts de livraison par colis et soutenir ses marges, alors qu'il lutte contre la concurrence accrue de Walmart, qui a intensifié ses efforts en matière de commerce électronique et réduit ses prix ces dernières années. Walmart verse aux livreurs indépendants de nouvelles primes pour livrer les commandes en ligne pendant les fêtes de fin d'année », ont déclaré les sources interrogées par Reuters.Selon les analyses, le « dernier kilomètre des livraisons est coûteux et compliqué », car il nécessite de naviguer dans les quartiers et les ruelles, de déployer davantage de coursiers et d'utiliser plus de carburant. Et des estimations indiquent que la moitié du coût du trajet d'un produit jusqu'à la porte d'un client se situe dans le dernier kilomètre. Les sources au fait du projet d'Amazon affirment que la société s'intéresse désormais aux « derniers 100 yards » (91 mètres).En octobre dernier, Amazon a dévoilé un scanner qu'il prévoit d'installer sur les plafonds des camionnettes de livraison afin de diriger les chauffeurs vers les colis à chaque arrêt en les éclairant d'une lumière verte, ce qui permet d'économiser le temps habituellement consacré à la lecture des étiquettes. Selon les sources interrogées par le rapport, les lunettes de livraison en cours de développement s'appuient sur les lunettes connectées « Echo Frames » du détaillant.Les lunettes connectées Echo Frames permettent aux utilisateurs d'écouter de l'audio et d'utiliser les commandes vocales d'Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon. Amazon n'a pas confirmé la rumeur sur les lunettes connectées de livraison. « Nous innovons en permanence pour créer une expérience de livraison encore plus sûre et meilleure pour les chauffeurs », a déclaré un porte-parole d'Amazon, interrogé sur les lunettes connectées destinées aux livreurs.Connues sous le nom de code interne « Amelia », les lunettes de livraison s'appuieraient sur un petit écran situé sur l'une des lentilles et pourraient prendre des photos des colis livrés comme preuve pour les clients, ont indiqué les sources. Selon les sources familières avec le projet, si le développement aboutit, les lunettes de livraison fourniraient aux chauffeurs une navigation tour par tour sur un petit écran intégré, le long de leurs itinéraires et à chaque arrêt.En théorie, tout cela permettrait aux chauffeurs de transporter plus de colis, car les lunettes sont mains libres, et toutes ces secondes gagnées permettraient aux chauffeurs d'effectuer plus de livraisons à domicile en une seule journée de travail. Mais la technologie est encore en cours de développement et les sources rapportent qu'Amazon rencontre un certain nombre de problèmes techniques qu'il a du mal à résoudre, y compris en matière de collecte de données.Selon les experts, il faudra sans doute attendre un bon moment avant que les chauffeurs d'Amazon portent des lunettes connectées, si tant est qu'ils le fassent un jour. Ajouter des écrans à des lunettes ordinaires ou à des lunettes connectées basées sur l'audio, comme les actuelles Echo Frames, est également un défi technique difficile à relever, que de nombreuses entreprises ont échoué à relever. Le géant du commerce électronique n'échappe pas à ces difficultés.Amazon aurait des difficultés à fabriquer des lunettes dotées d'une batterie capable de durer huit heures tout en étant suffisamment légères pour être portées toute la journée. Par ailleurs, les analystes affirment qu'un autre problème potentiel réside dans le fait que de nombreuses personnes portent déjà des verres correcteurs et que, jusqu'à présent, les lunettes connectées grand public n'ont pas toujours été en mesure de se conformer à toutes les prescriptions.Amazon devra également convaincre l'ensemble de sa flotte de chauffeurs, dont beaucoup sont des sous-traitants, d'adopter sa nouvelle technologie. Il faudra peut-être des années à Amazon pour recueillir suffisamment de données sur les 91 derniers mètres. En d'autres termes, la collecte de données complètes sur chaque maison, trottoir, rue, voie d'accès, bordure de trottoir et allée pourrait également prendre des années, ainsi que sur l'agencement des bâtiments.Il n'est pas vraiment surprenant de voir Amazon explorer des options d'entreprise pour sa technologie de lunettes connectées. Google Glass, Magic Leap et Microsoft HoloLens se sont également tournés vers les cas d'utilisation d'entreprise avant de disparaître définitivement. Les sources ont également déclaré que la dernière génération des Echo Frames s'est vendue à moins de 10 000 exemplaires, ce qui est décevant par rapport au succès des lunettes Ray-Ban de Meta.On ne sait pas non plus si Amazon conservera cette technologie uniquement pour son propre réseau de livraison ou si elle cherchera à conclure des contrats avec des entreprises tierces. Cela dit, il est possible qu'une partie de cette technologie soit également mise à la disposition des consommateurs. Le rapport indique qu'Amazon travaille sur un écran intégré pour les futures lunettes Echo Frames qui pourraient apparaître au cours du deuxième trimestre 2026.Amazon utilise déjà des caméras dotées d'une IA dans ces camionnettes de livraison. Elles permettent à Amazon de surveiller les livreurs tout le long du parcours de livraison et ainsi connaître leur performance. Les conducteurs sont préoccupés par le respect de leur vie privée, car ils sont enregistrés « 100 % du temps » par les caméras sur la route et signalent une série d'infractions à la sécurité, dont le non-respect d'un stop, les excès de vitesse et la conduite distraite. Amazon s'est finalement avéré incapable de garantir la confidentialité des enregistrements des caméras de surveillance pilotées par l'IA installées dans ses camionnettes de livraison. En 2023, plusieurs vidéos montrant des actions des conducteurs d'Amazon sur la route ont fait l'objet de fuite. Certaines des vidéos semblent avoir été diffusées par les employés d'Amazon ayant accès à ces enregistrements. Amazon a été vivement critiqué pour ses pratiques de sécurité.Les lunettes de livraison suscitent des préoccupations similaires. Certains critiques pensent que la technologie d'Amazon déshumaniserait les livreurs qui seraient alors tenus de répondre aux exigences d'une IA, sous peine de représailles. Selon d'autres, bien que la technologie semble prometteuse, l'enregistrement permanent effectué par les lunettes connectées d'Amazon est illégal en raison des risques en matière de confidentialité et de protection de la vie privée.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des lunettes connectées en cours de développement par Amazon pour ses livreurs ?Quels sont les risques liés à cette technologie ? Les avantages de cette technologie l'emportent-ils sur les inconvénients ?Que pensez-vous des préoccupations d'ordre éthique soulevées par les lunettes connectées visant à accélérer les livraisons d'Amazon ?