La première raison pour laquelle Elon Musk a investi tout ce temps et cet argent dans la campagne de Donald Trump : l'équipe Trump cherche à assouplir les règles américaines pour les voitures autonomes

Envoyé par r0d Envoyé par Tout ceci ressemble de plus en plus à une détestable dystopie cyberpunk digne d'un roman de W. Gibson, P. K. Dick ou même A. Damasio : un monde dans lequel une poignée d'ultra-riches façonne le réel, jusqu'à son épistémè elle-même. Avec, pour objectif unique et auto-suffisant, cap exclusif, le profit.

Vu par le petit trou de ma lorgnette, je trouve ça plutôt inquiétant.

2 0

cela a toujours été le cas.Hitler on le connaitrais que comme un peintre de seconde zone, sans le financements des millionnaires de l’époque, comme Ford ou le grand-père de George W Bush...Standard Oil qui adonner de l'or noir et le secret des carburants de synthèse pour faire fonctionner les panzer, coca cola à même crée la Fanta pour les nazis.Coté démocrate aussi, y'avait des sponsors a remercié en cas de victoire, et en France Macron aussi a son lots de sponsors.Le pays le moins corruptible la dessus et surement la chine, le bureau fait ce que le bureau veut, les patrons qui n'obéissent pas disparaissent tel le patron de alibaba.