Rob Roth perd son Cybertruck en moins de 24 heures suite à son achat

An Alberta man’s new Tesla Cybertruck broke down less than 24 hours after he bought it, struggling in the province’s harsh winter conditions. The truck failed to defrost, bricked itself, and eventually needed to be towed to the service centre. pic.twitter.com/IlRipmN0fb — YEGWAVE (@yegwave) December 3, 2024

L’entreprise en est déjà à un minima de quatre rappels depuis le lancement de ces véhicules

MAJOR CYBERTRUCK ISSUE: it sucks https://t.co/4ydlm7dsXT — reigen arataka has a fat ass (@a2deee) December 2, 2024

Le Cybertruck : Un produit qui cible un marché qui n’existe pas ?

« J'ai récupéré mon Cybertruck hier après-midi, j'ai fait deux heures de route pour rentrer chez moi et j'ai eu beaucoup de plaisir à le conduire hier soir avec des amis et la famille. Ce matin, je l'ai dégivré et je me suis rendu au travail. A l'heure du déjeuner, le dégivrage ne s'est pas enclenché (46% de batterie restante), n'a pas voulu passer en marche avant ou arrière, a commencé à m’envoyer des messages d’erreurs ou des avertissements, puis s'est éteint », rapporte-t-il.« Je pense qu'il est inacceptable de dépenser autant d'argent et d'avoir ce genre de problème dans les 24 heures », ajoute-t-il.En février, Tesla a rappelé près de 2,2 millions de véhicules, soit la quasi-totalité des voitures vendues aux États-Unis, parce que la taille des caractères était trop petite pour être lue sur le tableau de bord pour les voyants d'avertissement des systèmes de freinage, de stationnement et d'antiblocage des roues, ce qui augmentait le risque d'accident. En avril , Tesla a dû rappeler 3878 Cybertrucks en raison d'un couvercle défectueux de la pédale d'accélérateur qui pouvait se détacher, ce qui risquait de coincer la pédale contre la garniture intérieure lorsqu'elle était enfoncée. « Si le coussin de la pédale d'accélérateur se coince dans la garniture intérieure située au-dessus de la pédale, les performances et le fonctionnement de la pédale seront affectés, ce qui peut augmenter le risque de collision », écrit la NHTSA dans son avis de rappel.Fin mai, Tesla a annoncé un rappel pour plus de 125 000 véhicules aux États-Unis afin de corriger un défaut dans le système d'avertissement des ceintures de sécurité.« Je pense qu'il s'agit du meilleur produit que nous ayons jamais conçu, mais c'est un produit extrêmement difficile à construire. Nous sommes en terrain inconnu, car il ne ressemble à rien d'autre », souligne Elon Musk.« Les problèmes très évidents avec le Cybertruck sont des problèmes liés au concept lui-même. Le marché ne demandait pas une finition en acier inoxydable, une configuration de lit farfelue, une ligne de toit farfelue ou une visibilité latérale farfelue. Ce sont toutes des réponses à une question que le marché des pickups ne se posait pas », estiment des observateurs.Le design du Cybertruck est très clivant et pourrait rebuter certains acheteurs. Le Cybertruck a un aspect très futuriste, avec des lignes anguleuses et une carrosserie en acier inoxydable qui lui donnent un air de véhicule militaire ou de science-fiction. Il s'agit là d'un pari audacieux de la part de Tesla, qui espère séduire une nouvelle clientèle et révolutionner le marché des pick-ups. Elon Musk s'est d'ailleurs efforcé d'indiquer en quoi le pick-up est utile dans sa vidéo, comme pour tenter de demander à certains indécis de voir plus loin que l'apparence du véhicule.Pensez-vous que les rappels fréquents de la Cybertruck nuisent à la réputation de Tesla en matière de qualité et de fiabilité ?Quelles autres fonctionnalités ou composants de la Cybertruck devraient être surveillés de près pour éviter d’autres rappels ?En tant que propriétaire potentiel d’une Cybertruck, seriez-vous prêt à accepter ces rappels fréquents en échange des avantages de la technologie électrique et de la performance du véhicule ? Pourquoi ou pourquoi pas ?