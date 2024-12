Une ambition freinée par des obstacles multiples

Un repositionnement stratégique qui entraînera probablement des licenciements

Fondateur de Cruise : « Au cas où ce n'était pas clair avant, c'est clair maintenant : GM est une bande d'idiots »

In case it was unclear before, it is clear now: GM are a bunch of dummies. — Kyle Vogt (@kvogt) December 10, 2024

Alors que les activités de Cruise étaient suspendues, ses rivaux, les robotaxis, ont gagné du terrain

Depuis plusieurs années, GM avait investi massivement dans le développement de véhicules autonomes, notamment à travers sa filiale Cruise. Cette dernière s'était positionnée comme un leader dans le domaine, avec des tests intensifs dans plusieurs villes américaines et un objectif ambitieux : révolutionner le transport urbain grâce aux robotaxis.Cependant, plusieurs obstacles ont entravé cette ambition. Tout d'abord, la complexité technique de la conduite autonome reste un défi majeur. Malgré des avancées technologiques, les systèmes de conduite autonome peinent à gérer certaines situations imprévues, notamment en milieu urbain dense. Les incidents médiatisés impliquant des robotaxis de Cruise ont également terni l'image de la technologie et suscité des préoccupations quant à sa sécurité.Par exemple, en octobre 2023, un conducteur à San Francisco a percuté une femme et l’a projetée sur la voie occupée par un robotaxi Cruise qui lui a roulé dessus avant de s’immobiliser sur son corps . L’incident fait suite à une série d’autres qui mettent en scène des véhicules d’autres constructeurs : un robotaxi Cruise prend du béton frais pour une route normale et s’enlise dans la matière visqueuse , un véhicule autonome Tesla avec l’Autopilot enclenché cogne une voiture de polic e, un véhicule autonome Waymo écrase un chien à San Francisco avec son Advanced Driving System de niveau 4 enclenché, etc.En outre, le cadre réglementaire évolue lentement. Les autorités locales et nationales imposent des normes strictes pour assurer la sécurité des passagers et des piétons, ce qui ralentit le déploiement à grande échelle de ces véhicules. Les coûts élevés de développement et d'exploitation des robotaxis, combinés à un retour sur investissement incertain, ont également pesé lourdement sur GM.Par ailleurs, en août, GM a prévu de supprimer plus de 1 000 emplois dans sa division logicielle pour se concentrer sur l'amélioration de son système d'aide à la conduite Super Cruise et explorer l'utilisation de l'IA. Selon GM, cette décision a pour objectif d'avancer plus vite en transférant les ressources vers les travaux les plus prioritaires et en simplifiant les structures des équipes.Après avoir dépensé plus de 10 milliards de dollars pour son unité de robotaxi, General Motors abandonne son service de covoiturage sans chauffeur Cruise. Le constructeur automobile de Détroit a déclaré mardi qu'il ne financerait plus le développement des robotaxis de sa division Cruise et qu'il intégrerait l'unité dans son équipe technologique plus large. Les actions de GM ont augmenté de 2,3 % dans les échanges prolongés.« Cruise était en bonne voie pour devenir une entreprise de robotaxi - mais lorsque vous regardez le fait que vous déployez une flotte, il y a toute une partie opérationnelle à faire », a déclaré Mary Barra, PDG de GM, lors d'un appel téléphonique mardi. Barra a déclaré que GM se concentrerait plutôt sur le développement de systèmes autonomes destinés à être utilisés dans des véhicules personnels.GM a justifié sa décision en invoquant le marché de plus en plus concurrentiel des robotaxis, les priorités en matière d'allocation de capital et le temps et les ressources considérables nécessaires au développement de l'activité.« Étant donné le temps et les dépenses considérables nécessaires pour développer une activité de robotaxi sur un marché de plus en plus concurrentiel, il serait plus efficace de combiner les forces, ce qui correspondrait à nos priorités en matière d'allocation de capital », a déclaré Mary Barra, PDG de GM, lors d'une conférence de presse avec les investisseurs mardi soir.Il est probable que la décision de GM entraînera des licenciements chez Cruise, bien qu'aucun n'ait été annoncé pour le moment. Ce qui est clair, c'est que les essais de Cruise en Arizona et au Texas vont s'interrompre pendant que l'entreprise décide de ce qu'elle va faire.GM a acquis Cruise en 2016. Le constructeur automobile détient actuellement environ 90% de Cruise et a conclu des accords avec d'autres actionnaires qui porteront sa participation à plus de 97%, a indiqué GM dans un communiqué. GM prévoit d'achever l'acquisition des actions restantes de Cruise auprès d'actionnaires extérieurs d'ici le début de 2025, a déclaré mardi le directeur financier Paul Jacobson. Une fois cette étape franchie, le conseil d'administration de Cruise déterminera les prochaines étapes, qui peuvent inclure une restructuration, des licenciements ou tout simplement la fermeture de la société.Les dépenses annuelles actuelles de GM pour Cruise s'élèvent à environ 2 milliards de dollars, et la restructuration réduirait ces dépenses de plus de la moitié, a déclaré Jacobson.Honda, un investisseur extérieur dans Cruise, a déclaré qu'il avait prévu de lancer un service de covoiturage sans chauffeur au Japon au début de 2026, mais qu'il allait maintenant réévaluer ces plans et procéder à des ajustements si nécessaire. « Honda reste engagé dans diverses initiatives de recherche et de développement visant à fournir de nouvelles solutions de mobilité à nos clients au Japon », a déclaré mardi un porte-parole de Honda. Honda a déclaré que son investissement total dans Cruise s'élevait à 852 millions de dollars.Le fondateur de Cruise, Kyle Vogt, qui a quitté l'entreprise en novembre 2023 , a posté sur X après l'annonce : « Au cas où ce n'était pas clair avant, c'est clair maintenant : GM est une bande d'idiots ».Cruise, l'un des premiers à s'être lancé sur le marché américain des robots taxis, a interrompu ses activités sans conducteur en octobre 2023 , peu avant le départ de Vogt. La National Highway Traffic Safety Administration a infligé une amende de 1,5 million de dollars à Cruise après que l'entreprise a omis de divulguer les détails d'un grave accident survenu le même mois et impliquant un piéton.Une enquête tierce sur l'incident, commandée par GM et Cruise, a révélé que des problèmes de culture, d'inaptitude et de leadership médiocre ont alimenté les oublis de réglementation qui ont conduit à l'accident. L'enquête a également porté sur les allégations de dissimulation de la part des dirigeants de Cruise, mais n'a trouvé aucune preuve à l'appui de ces affirmations.En juillet de cette année, GM a annoncé qu'elle retarderait indéfiniment la production du véhicule autonome Origin pendant que son unité de conduite autonome Cruise tentait de relancer ses activités. À ce moment-là, Cruise a commencé à se concentrer sur l'utilisation de la Chevrolet Bolt de nouvelle génération pour le développement de ses véhicules autonomes.Waymo, propriété d'Alphabet, a commencé à exploiter des services commerciaux de robotaxi dans plusieurs grandes zones métropolitaines des États-Unis, et l'entreprise a annoncé la semaine dernière son intention de s'implanter à Miami. Les fabricants chinois de véhicules autonomes, dont Pony.ai et WeRide, se sont également lancés sur les marchés étrangers.Tesla, quant à elle, a présenté des concepts de design pour un Cybercab autopiloté lors d'un événement en octobre . Tesla classe toujours les logiciels Autopilot et Full Self-Driving de ses véhicules dans la catégorie des « systèmes de conduite partiellement automatisés », qui nécessitent qu'un humain soit prêt à diriger ou à freiner à tout moment. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en octobre, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que l'entreprise lancerait un service de covoiturage autoguidé en Californie et au Texas dès 2025.Wayve, financé par SoftBank, teste ses véhicules autonomes à San Francisco, et Zoox, propriété d'Amazon, teste également ses véhicules autonomes, dépourvus de volant, dans plusieurs villes américaines, dont San Francisco.Le Vision Fund de SoftBank était également un investisseur dans Cruise, avec une participation de près de 20 %, jusqu'à ce que GM rachète les actions pour 2,1 milliards de dollars en 2022.D'autres entreprises ont échoué. La plus notable est Argo AI, qui a fermé ses portes en 2022 après que Ford et Volkswagen ont cessé de la financer.Source : General Motors Que pensez-vous de cette décision ? Vous semble-t-elle surprenante ou prévisible ? Dans quelle mesure ?En tant que consommateur potentiel, êtes-vous prêt à adopter des services de mobilité entièrement autonomes ?Les robotaxis sont-ils véritablement viables à court ou moyen terme, compte tenu des contraintes actuelles ?Quels secteurs pourraient bénéficier en premier des avancées en conduite autonome, en dehors des taxis ?Quel pourrait être l'impact du retrait de GM du marché des robotaxis ?