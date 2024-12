Une vision trop optimiste ?

L'analyse des données

La flotte de véhicules sans conducteur de Waymo circule dans davantage de villes et une étude indique que cela pourrait réduire les accidents sur les routes. L'étude, un partenariat non rémunéré entre Waymo lui-même et le réassureur Swiss Re, indique que les voitures de Waymo donnent lieu à moins de réclamations d'assurance que celles conduites par des personnes.La dernière fois que Waymo a effectué une comparaison avec les données de responsabilité de Swiss Re, elle ne disposait que de 3,8 millions de miles (environ 4,8 kilomètres) entièrement autonomes en Californie et en Arizona. Aujourd'hui, elle dispose d'un ensemble de données beaucoup plus important, avec 25,3 millions de miles. L'entreprise a récemment annoncé qu'elle avait effectué 4 millions de trajets rien qu'en 2024.Waymo dit avoir soumis ses dernières comparaisons avec les données d'assurance de Swiss Re à une revue scientifique pour publication.Swiss Re a analysé les réclamations en responsabilité civile liées à des collisions couvrant 25,3 millions de miles (environ 40 millions de kilomètres) parcourus par les voitures autonomes de Waymo. L'étude a également comparé les réclamations en responsabilité civile de Waymo à des références de conducteurs humains basées sur des données provenant de plus de 500 000 réclamations et de plus de 200 milliards de miles (environ 321,86 milliards de kilomètres) de conduite. Les résultats ont montré que le conducteur Waymo « a démontré de meilleures performances en matière de sécurité par rapport aux véhicules à conducteur humain ».L'étude a révélé que les voitures conduites par Waymo Driver d'Alphabet ont entraîné 88 % de moins de réclamations pour dommages matériels et 92 % de moins de réclamations pour dommages corporels.Swiss Re s'est également appuyé sur une nouvelle métrique pour comparer Waymo Driver uniquement aux véhicules plus récents dotés de technologies de sécurité avancées, comme les systèmes d'aide à la conduite, de freinage d'urgence automatisé et d'alerte d'angle mort, plutôt qu'à l'ensemble du corpus de ces 200 milliards de miles parcourus. Dans cette comparaison, Waymo est toujours en tête avec une réduction de 86 % des réclamations pour dommages matériels et de 90 % des réclamations pour dommages corporels.Bien sûr, il y a deux problèmes flagrants. Le premier est que Waymo n'opère actuellement que dans les villes, qui, oui, représentent la majeure partie des accidents aux États-Unis, mais les zones rurales représentent un nombre beaucoup plus élevé d'accidents (en particulier les accidents mortels) proportionnellement à leur population. (L'étude précise d'ailleurs que le fait d'inclure des données sur les zones exurbaines dans les mesures de référence nuit en réalité aux véritables chiffres de Waymo en matière de sécurité). Deuxièmement : Waymo n'existe tout simplement pas depuis si longtemps. Il est très difficile d'obtenir une mesure précise du système lorsque sa période d'essai dans le monde réel a été relativement courte.Les chiffres peuvent sembler bons pour le conducteur Waymo dans les études, mais ils ne sont pas parfaits, loin s'en faut. Waymo a procédé à son deuxième rappel au cours de l'été lorsqu'un de ses robotaxis a heurté un poteau téléphonique au niveau de la rue à 8 mph (environ 12,87 km/h) à Phoenix. La National Highway Traffic Safety Administration a lancé une enquête sur Waymo et a trouvé 24 incidents qui impliquaient des accidents ou des violations du code de la route.Si les promesses de sécurité et d’efficacité des voitures autonomes de Waymo séduisent, il convient de garder une approche critique face à cette technologie en plein développement.Malgré les progrès impressionnants réalisés, les véhicules autonomes ne sont pas infaillibles. Les systèmes de Waymo, bien qu’extrêmement avancés, rencontrent des difficultés dans des environnements complexes, tels que les conditions météorologiques extrêmes, les routes mal entretenues ou les comportements imprévisibles des autres usagers. Ces situations représentent des défis majeurs, car même une petite faille dans le système peut entraîner des conséquences graves.L’un des principaux obstacles reste la clarification de la responsabilité en cas d’accident. Si le véhicule est entièrement autonome, le conducteur humain n’a plus de contrôle direct. Cela pose une question essentielle : les compagnies d’assurance devront-elles poursuivre les fabricants, comme Waymo, ou les développeurs de logiciels ? Ce flou juridique pourrait retarder l’adoption généralisée de ces véhicules.L’essor des voitures autonomes pourrait bouleverser des secteurs entiers de l’économie. Les emplois liés au transport, comme ceux des chauffeurs de taxi, de camion ou de VTC, risquent d’être remplacés par des machines. Par ailleurs, si ces véhicules restent coûteux, une fracture numérique et économique pourrait se creuser, laissant de côté les populations les moins aisées.Les véhicules de Waymo reposent sur une collecte massive de données en temps réel pour fonctionner. Bien que cela offre des avantages en termes d’efficacité et de transparence pour les assurances, cela soulève aussi des préoccupations majeures en matière de vie privée. Qui possède ces données ? Comment sont-elles utilisées et protégées ? Les consommateurs risquent-ils de devenir des cibles pour des pratiques commerciales abusives ou de la surveillance excessive ?Ces données sont importantes car la sécurité des voitures sans conducteur fait toujours l'objet d'un débat houleux. Des entreprises comme Waymo et d'autres affirment que les voitures sans conducteur sont nécessaires comme antidote à la crise des accidents mortels de la circulation, dont le nombre s'élève à environ 40 000 par an aux États-Unis. Elles soulignent que les voitures sans conducteur ne sont jamais ivres, fatiguées ou distraites et qu'elles sont capables d'éviter les erreurs humaines qui sont si souvent à l'origine d'accidents et de décès.Mais la sécurité des véhicules sans conducteur n'est pas certaine, principalement parce qu'il y a beaucoup moins de véhicules sans conducteur sur les routes que de véhicules conduits par des humains, et donc moins de données permettant de tirer des conclusions. Les humains parcourent près de 100 millions de kilomètres entre deux accidents mortels. Il faudra donc probablement que les véhicules autonomes parcourent des centaines de millions de kilomètres avant que nous puissions commencer à faire des comparaisons plus significatives en matière de sécurité.De nombreux urbanistes et défenseurs de la sécurité affirment que la véritable solution consiste à réduire le nombre de voitures et à créer des communautés conçues pour favoriser les transports sans voiture, tels que les vélos, les transports publics et la marche.Waymo fait partie d'un nombre de plus en plus restreint d'entreprises convaincues que les véhicules autonomes joueront un rôle clé dans la réduction des accidents et l'amélioration de la sécurité. Et c'est l'une des rares à vouloir rendre publiques ses propres collisions pour faire valoir ses arguments.Source : Waymo Quels sont les risques concrets si une voiture autonome fait face à une situation qu’elle n’a jamais rencontrée ou pour laquelle elle n’a pas été programmée ?Peut-on réellement garantir une fiabilité totale dans des environnements imprévisibles, comme des zones rurales mal cartographiées ou des routes encombrées de piétons ?Qui devrait être légalement responsable des accidents impliquant des véhicules autonomes : les développeurs, les fabricants, ou les propriétaires ?Les lois actuelles sont-elles suffisamment adaptées pour gérer les enjeux spécifiques des voitures autonomes ?Comment le secteur du transport pourrait-il absorber la perte de milliers d’emplois due à l’automatisation ?Les entreprises comme Waymo ont-elles une responsabilité morale d’aider les travailleurs dont les métiers disparaissent à se reconvertir ?