Apple développe un système de sonnette intelligente qui utiliserait la reconnaissance faciale «Face ID» pour déverrouiller la porte pour les résidents connus

Face ID est un système d'authentification biométrique par reconnaissance faciale conçu et développé par Apple. Le système peut être utilisé pour déverrouiller un appareil, effectuer des paiements, accéder à des données sensibles, fournir un suivi détaillé des expressions faciales, un suivi des yeux et d'autres fonctionnalités.De récent rapport révèle qu'Apple serait en train de développer une sonnette intelligente avec une reconnaissance faciale avancée qui se connecte sans fil à une serrure intelligente. Selon Mark Gurman, Insider Apple chez Bloomberg News, la sonnette déverrouillera automatiquement la porte pour les résidents d'une maison en scannant leur visage, tout comme Face ID sur les iPhones.Comme le savent la plupart des passionnés de technologie, Apple est connu pour son design épuré et son interface conviviale. Dans cette optique, une sonnette Apple qui s'intègre de manière transparente aux autres appareils Apple et à HomeKit, serait certainement une grande victoire pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème Apple.Imaginez que vous receviez une alerte sur votre Apple Watch lorsque quelqu'un sonne à votre porte, puis que vous déverrouillez la porte en tapant sur votre téléphone. C'est déjà possible avec d'autres marques tierces, mais cela fonctionnerait sans aucun doute de manière plus transparente entre les appareils d'Apple.Selon Mark Gurman, cette sonnette n'en est qu'à ses débuts, et il ne faut donc pas s'attendre à la voir de sitôt. Mais elle pourrait changer la donne sur le marché de la maison intelligente. Une sonnette de porte et un système de verrouillage compatibles avec Face ID donneraient du fil à retordre à Ring d'Amazon et à Nest de Google.Bien sûr, il y a des défis à relever. Apple arrive sur un marché encombré d'acteurs bien établis, et la sécurité domestique est un domaine sensible. Toute faille de sécurité, même improbable, pourrait nuire à la réputation d'Apple dans ce domaine. Cela dit, la priorité d'Apple dans ce domaine serait de s'assurer que cette sonnette est extrêmement sûre et fiable.Actuellement, la plupart des utilisateurs souhaitent des appareils domestiques intelligents qui peuvent fonctionner sous iOS et Android. Avec la norme de maison intelligente Matter disponible, si Apple choisit de rendre cette sonnette compatible avec Matter, de nouveaux utilisateurs pourraient être intéressés par son produit.: Mark Gurman, Insider Apple chez Bloomberg NewsPensez-vous qu'une sonnette intelligente Apple est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?