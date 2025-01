Un parallèle entre ChatGPT et la robotique

Les robots et l'IA qui comprennent les lois de la physique sont la prochaine vague de l'IA, selon le PDG de Nvidia

« Le moment ChatGPT pour l'IA physique et la robotique est à nos portes »

Talla a joué un rôle déterminant dans la percée de Nvidia dans le domaine de la robotique

Investisseur dans l'espace de « l'IA physique »

Conclusion

Nvidia mise sur la robotique comme prochain grand moteur de croissance, alors que la société de semi-conducteurs avec la plus grande capitalisation boursière au monde est confrontée à une concurrence croissante dans son activité principale de fabrication de puces pour l'intelligence artificielle. Le groupe technologique américain, surtout connu pour l'infrastructure qui a sous-tendu le boom de l'intelligence artificielle, devrait lancer sa dernière génération d'ordinateurs compacts pour robots humanoïdes - baptisés Jetson Thor - au cours du premier semestre 2025.ChatGPT, le modèle de langage d'OpenAI, a démontré comment une avancée significative dans l'IA peut captiver à la fois les entreprises et le grand public. En permettant une compréhension plus fluide et des interactions enrichies avec les machines, cet outil a ouvert des perspectives inédites pour l'automatisation et l'efficacité dans de nombreux secteurs. Nvidia prédit que la robotique, armée des mêmes avancées en intelligence artificielle, pourrait connaître une trajectoire similaire.Dans ce contexte, les robots ne sont plus simplement des machines conçues pour des tâches répétitives. Grâce à l'IA, ils peuvent apprendre, s’adapter et exécuter des tâches complexes dans des environnements variés, de l’industrie manufacturière aux services de santé, en passant par l'agriculture et la logistique.Nvidia est à l'origine de la vague actuelle d'intelligence artificielle générative, et son PDG, Jensen Huang, estime que les robots sont la prochaine étape. « La prochaine vague d'IA est l'IA physique », a déclaré Huang à l'occasion du COMPUTEX , un salon technologique annuel qui se tient à Taïwan. « L'IA qui comprend les lois de la physique, l'IA qui peut travailler parmi nous ».Selon Nvidia, l'IA physique est « un modèle capable de comprendre des instructions et d'exécuter de manière autonome des tâches complexes dans le monde réel ». La plateforme de développement de robots Isaac AI de l'entreprise est déjà utilisée pour améliorer l'efficacité des usines et des entrepôts, notamment ceux de BYD Electronics et de Siemens. Isaac est utilisée pour la recherche, le développement et la production de dizaines de millions de machines et de robots autonomes alimentés par l'IA, y compris des bras industriels et des humanoïdes, selon l'entreprise.« La robotique est là. L'IA physique est là. Ce n'est pas de la science-fiction, et elle est utilisée partout à Taïwan. C'est vraiment, vraiment passionnant », a déclaré Jensen Huang. Selon Nvidia, plus de cinq millions de robots préprogrammés sont actuellement testés et validés dans le monde entier, notamment par le biais de simulations de jumeaux numériques dans Omniverse de Nvidia, en vue d'une utilisation dans les usines. « Toutes les usines seront robotisées », a déclaré Huang. « Les usines orchestreront des robots, et ces robots construiront des produits robotisés ».Nvidia, valorisé à plus de 3 000 milliards de dollars, est devenu synonyme de GPU et d'accélérateurs d'IA. Mais alors que l'entreprise est devenue incontournable dans ces domaines, elle vise désormais ce qu'elle considère comme le prochain grand secteur de croissance : la robotique.Un rapport révèle les plans de Nvidia pour atteindre cet objectif. Il souligne que Deepu Talla, vice-président de la robotique chez Nvidia, pense que le marché de la robotique a atteint un point d'inflexion où l'IA physique et la robotique sont sur le point de décoller de manière importante.« Le moment ChatGPT pour l'IA physique et la robotique est à nos portes », a déclaré Talla, ajoutant qu'il pensait que le marché avait atteint un « point de basculement ».Pour tirer parti de cette situation, Nvidia souhaite se positionner comme la plateforme de référence pour la robotique. L'entreprise propose déjà une pile robotique complète. Cela comprend le logiciel pour l'entraînement des modèles d'IA fondamentaux sur les systèmes DGX, sa plateforme de simulation Omniverse et le matériel Jetson.Toutefois, les choses devraient s'accélérer cette année, Nvidia prévoyant de lancer son dernier cerveau robotique appelé Jetson Thor. Il s'agira du dernier né de la plateforme Jetson de l'entreprise, qui est une gamme d'ordinateurs compacts conçus pour les applications d'intelligence artificielle. Le Jetson Thor sera un modèle spécifiquement axé sur la robotique.Talla a déclaré que le marché de la robotique est en train de changer grâce à deux avancées technologiques : l'explosion des modèles génératifs d'IA et la capacité de former des robots sur ces modèles fondamentaux en utilisant des environnements simulés.Cette dernière avancée est particulièrement importante car elle permet de résoudre ce que les roboticiens appellent le « fossé entre la simulation et la réalité », en veillant à ce que les robots formés dans des environnements virtuels puissent fonctionner efficacement dans le monde réel, a-t-il déclaré.« Au cours des 12 derniers mois... [ce fossé] a suffisamment évolué pour que nous puissions désormais réaliser des expériences de simulation, en combinant l'IA générative, que nous ne pouvions pas faire il y a deux ans », a déclaré Talla. « Nous fournissons la plateforme qui permet à toutes ces entreprises d'effectuer l'une ou l'autre de ces tâches.Talla a rejoint Nvidia en 2013 pour travailler sur sa puce « Tegra », qui était initialement destinée au marché des smartphones. Cependant, l'entreprise a rapidement pivoté, Talla supervisant le redéploiement d'environ 3 000 ingénieurs dans « l'IA et la formation autonome [pour les véhicules, par exemple] ». C'est ainsi qu'est née Jetson, la gamme de modules robotiques « cérébraux » de Nvidia, qui a vu le jour en 2014.Nvidia propose des outils à trois stades du développement robotique : des logiciels pour l'entraînement des modèles fondamentaux, issus du système « DGX » de Nvidia ; des simulations d'environnements réels dans sa plateforme « Omniverse » ; et le matériel à intégrer dans les robots en tant que « cerveau ».Apptronik, qui utilise la technologie de Nvidia pour développer ses robots humanoïdes, a également annoncé en décembre un partenariat stratégique avec Google DeepMind pour améliorer ses produits.Nvidia s'est positionnée comme un investisseur dans l'espace de « l'IA physique », dans le but de contribuer à la croissance de la prochaine génération d'entreprises de robotique.En février, elle a été l'une des nombreuses entreprises, dont Microsoft et OpenAI, à investir dans la société de robotique humanoïde Figure AI, pour une valeur de 2,6 milliards de dollars.Jusqu'à présent, la robotique est restée un créneau émergent qui n'a pas encore généré d'importants retours sur investissement. De nombreuses start-ups dans ce domaine ont du mal à s'adapter, à réduire les coûts et à améliorer la précision des produits robotisés.Nvidia ne ventile pas les ventes de produits robotiques, mais elles représentent actuellement une part relativement faible du chiffre d'affaires global. Le chiffre d'affaires des centres de données, qui comprend ses puces GPU AI très recherchées, a représenté environ 88 % de son chiffre d'affaires global de 35,1 milliards de dollars au troisième trimestre du groupe.Cette avancée dans le domaine de la robotique intervient alors que Nvidia subit une concurrence accrue pour ses puissantes puces d'IA de la part de fabricants de puces rivaux tels qu'AMD, ainsi que de groupes d'informatique dématérialisée tels qu'Amazon, Microsoft et Google, qui cherchent à réduire leur dépendance à l'égard du groupe américain de semi-conducteurs. Alors que l'IA représente encore 88 % des 35 milliards de dollars de revenus trimestriels de Nvidia, l'entreprise est bien avisée d'explorer de nouvelles frontières. Après tout, le marché de la robotique devrait passer de 78 milliards de dollars actuellement à 165 milliards de dollars d'ici à la fin de 2029, selon BCC Research.Source : Deepu TallaPensez-vous que la robotique suscitera autant d’engouement populaire que ChatGPT ? Pourquoi ou pourquoi pas ?En quoi l’évolution des robots pourrait-elle être plus ou moins disruptive que l’intelligence artificielle conversationnelle ?L’automatisation avancée grâce aux robots peut-elle réellement résoudre la pénurie de main-d’œuvre ou aggraver le chômage dans certains métiers ?Si les robots deviennent omniprésents, comment éviter une dépendance excessive aux machines ?Devrait-on envisager de nouvelles régulations pour limiter l'impact des robots sur le marché de l’emploi ?