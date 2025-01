Elon Musk annonce que SpaceX abandonne la Lune pour se concentrer sur Mars

No, we’re going straight to Mars. The Moon is a distraction.



Mass to orbit is the key metric, thereafter mass to Mars surface. The former needs to be in the megaton to orbit per year range to build a self-sustaining colony on Mars. — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2025

I wouldn’t put Moon infrastructure on the critical path to Mars - but surely it will develop natural in parallel as launch costs fall. At some point another company will surely develop it for resources that could feed back into the Mars program. — Peter Hague (@peterrhague) January 3, 2025

Plusieurs scientifiques considèrent la vision d'Elon Musk comme un pur fantasme

Neil deGrasse Tyson, astrophysicien de renom, a exprimé de sérieux doutes quant à la faisabilité pratique de la colonisation de la planète rouge. L'astrophysicien a souligné les défis techniques et logistiques majeurs et a déclaré qu'Elon Musk ne sera pas en mesure de financer un tel projet ;



Dr. Michael Hecht, chercheur principal au MIT, a mis en avant les défis liés à la production de ressources essentielles sur Mars nécessaires à la survie humaine, comme l'oxygène ;



Dr. Robert Zubrin, président de la Mars Society, bien qu'initialement partisan de l'exploration martienne, a exprimé des réserves quant à la rapidité et à l'ampleur des plans d'Elon Musk, soulignant la nécessité d'une approche plus graduelle ;



Eileen Collins, ancienne astronaute de la NASA, a exprimé son scepticisme quant au calendrier proposé par Elon Musk pour les missions habitées vers Mars, citant des risques significatifs tels que les radiations et la durée prolongée du voyage ;



Sylvia Ekström, astrophysicienne, considère la survie humaine prolongée hors de la Terre comme hautement improbable, qualifiant le rêve de colonisation spatiale d'utopique ;



Lord Martin Rees, astronome royal du Royaume-Uni, décrit les plans d'Elon Musk pour la vie sur Mars comme une « dangereuse illusion ».

Elon Musk rêverait de faire sa loi sur Mars et prévient que le voyage sera mortel

Les impacts potentiels des commentaires d'Elon Musk sur le programme Artemis

Elon Musk a annoncé pour la première fois son projet de colonisation de Mars en septembre 2016. Il affirme que cela est essentiel pour éviter l'extinction de l'espèce humaine et pour devenir une espèce multiplanétaire. Il s'était dit convaincu de pouvoir envoyer des humains sur Mars d'ici 2022. Environ une décennie plus tard, il n'en est rien. Elon Musk reste toutefois serein quant à notre avenir martien et s'érige comme l'élu pour nous guider vers cette destinée.En septembre 2024, Elon Musk a concocté un nouveau calendrier tout aussi ambitieux. Il a déclaré que les premiers Starship non habités se poseront sur Mars en automatique dès 2026 pour tester et valider les technologies nécessaires pour la conquête de Mars. En 2028, les premiers vols habités seront envoyés vers Mars pour y établir une présence humaine initiale. Puis, la création d'une ville martienne durable et autosuffisante d'un million de terriens d'ici 2050.Contrairement à Elon Musk, la NASA nourrit des ambitions relativement modestes. La NASA a pour objectif d'envoyer une série de missions humaines au pôle sud de la Lune dans le courant de la décennie et d'y établir une base d'opérations durable dans le cadre du programme Artemis . Mais pour Elon Musk, « le programme Artemis n'en vaut pas la peine ». Récemment, il a vivement critiqué le projet de la NASA, affirmant qu'il ne représente qu'une distraction.Le jour de Noël, il a écrit dans un message sur X (ex-Twitter) : « l'architecture Artemis est extrêmement inefficace, car il s'agit d'un programme qui maximise les emplois et non les résultats. Il faut quelque chose d'entièrement nouveau ». Puis, le 2 janvier, il a ajouté : « non, nous allons directement sur Mars. La Lune est une distraction ». Il répondait à l'astrophysicien Peter Hague qui disséquait le débat entre les « martiens » et « les habitants de l'espace ».Bien qu'Elon Musk se concentre sur Mars, Peter Hague fait remarquer que la Lune pourrait encore jouer un rôle important dans les efforts de colonisation de Mars. Selon l'astrophysicien, la Lune pourrait constituer une étape cruciale dans le voyage vers Mars, en fournissant même les infrastructures et les fournitures nécessaires. Cependant, Elon Musk semble opposé aux arguments avancés par Peter Hague sur la complémentarité des deux missions.Peter Hague suggère que Starship aura besoin de beaucoup d'oxygène liquide comme carburant pour atteindre Mars, environ 69 % de toute la masse que SpaceX veut envoyer en orbite pour les missions martiennes. D'un autre côté, selon les experts, le régolithe lunaire (ou poussière lunaire) contient environ 40 % d'oxygène en masse et la fabrication d'oxygène liquide à partir du sol rendrait les voyages spatiaux beaucoup moins coûteux et rentables.En gros, pour Elon Musk, coloniser Mars signifie construire une fusée géante (appelée Starship) capable de transporter des dizaines de personnes, voire une centaine, pendant les 9 mois que va durer le voyage et installer des tentes dans les grottes pour servir d'habitations. Cependant, Elon Musk a tendance à minimiser d'autres questions plus importantes que le moyen de transport, en particulier le déroulement du voyage et la vie post-atterrissage sur Mars.Les prototypes actuels du Starship mesurent environ 45 mètres de haut, soit la taille d'un immeuble de 15 étages, et chacun est propulsé par trois moteurs de fusée Raptor. Starship aurait été financé en interne jusqu'à présent. Dans une série de tweets datant de 2020, Elon Musk avait annoncé un plan visant à construire 100 Starship chaque année sur une période de 10 ans. Mais les critiques estiment que SpaceX ne dispose pas d'une telle capacité.Il faudra probablement beaucoup de temps et d'efforts à SpaceX pour développer, tester et certifier Starship, puis construire ces fusées géantes en quantités requises. Il est important de noter que le Starship est censé être réutilisable, ce qui oblige SpaceX à développer une tour « Mechazilla » sans précédent qui, d'une manière ou d'une autre, rattrapera la fusée pendant la descente verticale et l'atterrissage. Un chantier qui nécessitera également du temps.Le projet d'Elon Musk de coloniser Mars suscite un débat animé parmi les scientifiques et les experts. De nombreux experts soulignent les défis techniques, biologiques et éthiques qui rendent cette entreprise particulièrement complexe. Certains estiment que cette ambition relève plus de l'utopie que de la réalité :Si SpaceX est capable de transporter autant de personnes sur Mars en si peu de temps, il y aura toujours un nombre considérable de défis à relever. Tout d'abord, il y a le facteur humain à prendre en compte. Tout simplement, la peau humaine n'est pas faite pour l'espace ou les mondes extraterrestres hostiles. Selon les scientifiques, Mars est une planète avec une atmosphère extrêmement mince, une magnétosphère inexistante et des températures froides.Serkan Saydam, professeur d'ingénierie minière à l'Université de New South Wales en Australie, affirme que l'on possède déjà la technologie nécessaire pour envoyer des personnes sur Mars, mais il manque la technologie pour établir une colonie martienne. Selon le professeur, il est très peu probable que l'humanité parvienne à mettre en place d'ici 2050 les conditions nécessaires pour soutenir une ville martienne habitée par un million de personnes.Serkan Saydam estime que les défis suivants restent à relever : l'acquisition d'une connaissance géologique et géotechnique approfondie de Mars, l'établissement d'une alimentation électrique fiable, la création de marchés pour soutenir la chaîne d'approvisionnement, la réduction des risques pour les entreprises et les autres parties prenantes, l'élaboration de normes juridiques et de lignes directrices éthiques pour la colonisation de nouvelles terres, etc.En ce qui concerne les normes juridiques sur Mars, Elon Musk et SpaceX adoptent une position controversée . SpaceX a publié en 2020 une application mobile afin de permettre aux utilisateurs de facilement gérer les paramètres de son réseau Starlink. Cependant, SpaceX a inséré un détail dans les conditions d’utilisation du service qui a retenu l’attention de plus d’un et qui a donné lieu à plusieurs commentaires, les uns aussi captivants que les autres.SpaceX a annoncé que « l’entreprise ne reconnaît aucune loi sur l'exploration de l'espace, en particulier Mars, et que les règles seront fixées au moment de l'installation sur Mars ». Cela suggère que SpaceX pourrait faire ses propres lois sur Mars. Peut-être qu'Elon Musk, PDG de SpaceX, sera président. Par ailleurs, en 2021, Elon Musk a prévenu lors une interview que beaucoup de gens vont probablement mourir au début de l'exploration de la planète rouge Mars n'offre pas d'oxygène à respirer, pas d'eau à la surface et aucune protection contre les rayonnements ionisants mortels. « Réaliser le rêve d'Elon Musk d'établir une colonie autonome sur Mars comporte des risques qui vont bien au-delà de ceux liés à l'envoi d'un petit groupe d'humains en mission aller-retour sur cette planète », explique Thomas Lang, professeur au département de radiologie et d'imagerie biomédicale de l'UCSF à San Francisco.Commentant le calendrier ambitieux d'Elon Musk qui vise à envoyer des humains sur Mars dès 2028, Eileen Collins a déclaré : « il n'y a aucune chance qu'un humain aille sur Mars dans ce délai. En revanche, je pense qu'il pourrait lancer des vaisseaux spatiaux non habités vers Mars dans ce laps de temps ».Selon les analystes, ce serait une chose si Elon Musk exprimait simplement son opinion en tant que citoyen privé. Mais depuis qu'il a joué un rôle important dans l'élection de Donald Trump comme prochain président des États-Unis, il a assumé un rôle consultatif important pour l'administration entrante. Il est d'ailleurs en partie à l'origine de la nomination attendue de l'astronaute privé Jared Isaacman au poste de prochain administrateur de la NASA.Bien qu'Elon Musk ne dirige pas la politique spatiale américaine, il a probablement son mot à dire sur ce qui se passe. Le sort du programme Artemis est une question importante non seulement pour la NASA, mais aussi pour l'industrie spatiale commerciale américaine, l'Agence spatiale européenne et d'autres partenaires internationaux qui se sont alignés sur le retour de l'homme sur la Lune. L'espace est devenu un lieu de rivalité entre les superpuissances.Les États-Unis sont en concurrence avec la Chine pour établir une présence significative à la surface de la Lune. Sous la prochaine administration Trump, le programme Artemis ne disparaîtra probablement pas. Après tout, c'est la première administration Trump qui a créé le programme il y a environ cinq ans. Toutefois, la première administration Trump a poussé à des changements plus importants, y compris une correction de trajectoire majeure à la NASA.Selon toute vraisemblance, la NASA adoptera un nouveau plan « Artemis » qui prévoit des initiatives vers la Lune et vers Mars. Lorsqu'Elon Musk a déclaré « nous allons directement sur Mars », il a peut-être voulu dire que c'est SpaceX qui s'en chargera, avec le soutien de la NASA. Bien évidemment, cela n'exclut pas une initiative distincte, éventuellement menée par Blue Origin avec l'aide de la NASA, pour élaborer des plans de retour sur la Lune En bref, la NASA devrait adopter une stratégie à deux voies pour atteindre la Lune et Mars. La question de savoir si l'agence spatiale réussira à atteindre l'une ou l'autre sera l'une des principales questions posées à la nouvelle administration.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du rêve d'Elon Musk de coloniser la planète Mars ? Est-ce réaliste ?Quid des défis que pose la colonisation de Mars ? SpaceX est-il en mesure de les surmonter ?Selon vous, l'humanité peut-elle un jour coloniser Mars et devenir une espèce multiplanétaire ?Elon Musk qualifie l'exploration de la Lune de distraction. Qu'en pensez-vous ?Elon Musk semble vouloir faire ses propres lois une fois qu'il aura atteint la planète Mars. Qu'en pensez-vous ?