John Deere dévoile de nouvelles machines et technologies autonomes

L'autonomie s'étend à d'autres machines

Les machines sont gérées par une plateforme cloud

Une innovation qui soulève autant de questions qu'elle apporte de solutions

John Deere est une marque de la société américaine Deere & Company, dont le siège est situé à Moline (Illinois), spécialisée dans la fabrication de matériel agricole et notamment de tracteurs, moissonneuses-batteuses, ramasseuses-presses, ainsi que du matériel d'entretien des espaces verts et des équipements forestiers.Face aux pénuries de main-d'œuvre dans l'agriculture, la construction et l'aménagement paysager, Deere positionne l'autonomie comme une solution clé. Cependant, ces technologies seront d'abord testées en 2025 sans calendrier précis pour leur mise sur le marché. Parallèlement, Deere a ignoré la question de la réparabilité, un sujet controversé depuis les critiques sur ses pratiques limitant les droits des utilisateurs à réparer leurs équipements. L'absence de mention de ce point a été remarquée, surtout dans le contexte d'une enquête de la FTC sur ses pratiques commerciales.John Deere a dévoilé plusieurs nouvelles machines autonomes pour soutenir les clients dans les domaines de l'agriculture, de la construction et de l'aménagement paysager commercial. S'appuyant sur la technologie autonome de Deere révélée pour la première fois au CES 2022, le kit d'autonomie de deuxième génération de l'entreprise combine une vision par ordinateur, une IA et des caméras avancées pour aider les machines à naviguer dans leur environnement.Bien que chacune de ces industries soit confrontée à ses propres défis, la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée est un point commun à toutes ces industries.Construction : 88 % des entrepreneurs ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Aménagement paysager commercial : 86 % des propriétaires d'entreprises d'aménagement paysager ne parviennent pas à trouver de la main-d'œuvre pour occuper les postes vacants.« Nos clients des secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'aménagement paysager ont tous des travaux à effectuer à certains moments de la journée et de l'année, mais il n'y a pas assez de main-d'œuvre disponible et qualifiée pour effectuer le travail », a déclaré Jahmy Hindman, directeur de la technologie chez John Deere. « L'autonomie peut contribuer à relever ce défi. C'est pourquoi nous étendons notre gamme de technologies pour permettre à davantage de machines de fonctionner en toute sécurité et de manière autonome dans des environnements uniques et complexes. Cela profitera non seulement à nos clients, mais aussi à nous tous qui comptons sur eux pour fournir la nourriture, le carburant, les fibres, les infrastructures et les soins paysagers dont nous dépendons chaque jour. »Le travail du sol est l'une des périodes les plus chargées de l'année pour les agriculteurs. Grâce au kit d'autonomie de deuxième génération, qui comprend 16 caméras individuelles disposées en nacelles pour permettre une vue à 360 degrés du champ, les agriculteurs peuvent s'éloigner de la machine et consacrer leur temps à d'autres tâches importantes. Le kit d'autonomie avancé calcule également la profondeur avec plus de précision sur de plus grandes distances, ce qui permet au tracteur de tirer plus d'équipement et de rouler plus vite.La protection des cultures par pulvérisation pneumatique est un travail difficile et répétitif. Dotée du dernier kit d'autonomie et de capteurs Lidar supplémentaires pour tenir compte de la densité du couvert végétal dans les vergers, la première machine sera proposée avec un moteur diesel. Un tracteur électrique à batterie de taille et de capacité comparables aux modèles 5M/ML à moteur diesel actuellement sur le marché suivra.Les carrières fournissent les matières premières essentielles à la construction de routes, de bâtiments et d'infrastructures. L'extraction, le traitement et le transport des matériaux constituent un processus complexe. Grâce au kit de deuxième génération, l'ADT s'occupera des tâches répétitives de transport des matériaux dans la carrière pour faciliter les différentes étapes du cycle.Tondeuse électrique autonome à batterie pour l'aménagement paysager commercial : l'aménagement paysager commercial est un secteur très concurrentiel et il est essentiel de disposer du personnel nécessaire pour répondre aux différentes offres. La tondeuse commerciale autonome exploite la même technologie de caméra que les autres machines autonomes Deere, mais à une échelle réduite puisque la machine est moins encombrante. Avec deux caméras à l'avant, à gauche, à droite et à l'arrière, la couverture est de 360 degrés et le personnel peut se concentrer sur d'autres aspects du travail.Les machines sont gérées via John Deere Operations Center Mobile, la plateforme de l'entreprise basée sur le cloud. En glissant de gauche à droite pour démarrer, la machine peut être mise en marche une fois placée à l'endroit approprié. Grâce à l'application, les utilisateurs ont également accès à des vidéos, des images, des données et des mesures en direct, ainsi qu'à la possibilité d'ajuster divers facteurs tels que la vitesse. En cas d'anomalies dans la qualité du travail ou de problèmes de santé de la machine, les utilisateurs seront avertis à distance afin qu'ils puissent effectuer les ajustements nécessaires.L'autonomie est au cœur des solutions de John Deere pour les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'aménagement paysager commercial, en réponse aux pénuries croissantes de main-d'œuvre qualifiée. Lors du CES 2025, l'entreprise a présenté plusieurs machines autonomes et un kit d'autonomie de deuxième génération, intégrant vision par ordinateur, IA et caméras avancées pour une navigation efficace dans des environnements complexes.Les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'aménagement paysager commercial font face à des défis communs liés à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée : chaque année, 2,4 millions d'emplois agricoles restent à pourvoir, selon l'American Farm Bureau Federation, tandis que 88 % des entrepreneurs en construction et 86 % des entreprises d'aménagement paysager peinent à recruter du personnel pour répondre à leurs besoins.« Nos clients doivent accomplir leurs tâches à des moments critiques, mais le manque de main-d'œuvre qualifiée les freine. L'autonomie permet de relever ce défi et soutient les secteurs vitaux de l'alimentation, des infrastructures et des soins paysagers », a déclaré Jahmy Hindman, directeur de la technologie chez John Deere.Doté de 16 caméras offrant une vision à 360 degrés, il optimise les travaux de labour avec une précision accrue et une capacité à tirer des équipements plus imposants, tout en libérant les agriculteurs pour d'autres tâches ;Équipé de capteurs LiDAR pour une pulvérisation pneumatique adaptée aux vergers, il sera disponible en version diesel et, ultérieurement, électrique ;Automatisant le transport de matériaux, il simplifie les cycles d'extraction et de traitement dans les carrières ;Grâce à sa conception compacte et à une couverture visuelle à 360 degrés, elle réduit la charge de travail dans l'aménagement paysager tout en augmentant la productivité.L’annonce par John Deere de ses nouveaux véhicules autonomes au CES 2025 témoigne d’une avancée technologique impressionnante, mais cette vision de l’agriculture et de l’aménagement paysager suscite des préoccupations majeures. En positionnant l’autonomie comme une réponse aux pénuries de main-d’œuvre, Deere omet de considérer les implications socio-économiques pour des millions de travailleurs dont les emplois pourraient être rendus obsolètes. Si l’objectif d’augmenter l’efficacité et de pallier les difficultés de recrutement est louable, la transition rapide vers des machines autonomes pourrait exacerber les inégalités et créer une fracture économique dans des secteurs déjà fragilisés.Le choix de Deere de prioriser l’autonomie, tout en négligeant la question de la réparabilité, soulève également des doutes quant à ses priorités. Depuis plusieurs années, la société est critiquée pour ses pratiques restrictives concernant le droit à la réparation, empêchant les agriculteurs et entrepreneurs de maintenir leurs équipements de manière indépendante. Cette posture, perçue comme une stratégie de verrouillage économique, non seulement limite la durabilité des machines, mais compromet aussi la confiance des utilisateurs dans ces innovations technologiques.En outre, l’absence de calendrier clair pour la mise sur le marché de ces nouvelles solutions laisse penser que Deere pourrait privilégier des annonces spectaculaires pour maintenir son image de leader technologique, plutôt que de proposer des produits immédiatement exploitables. Cela risque de frustrer les clients potentiels, qui attendent des solutions tangibles pour relever les défis qu’ils rencontrent quotidiennement. L’absence de communication sur le coût d’acquisition et de maintenance de ces équipements accentue cette incertitude.L’approche de Deere met également en lumière un paradoxe troublant : bien que l’entreprise se présente comme une alliée des agriculteurs et entrepreneurs, elle semble privilégier des objectifs commerciaux au détriment de l’accessibilité et de l’autonomisation de ses clients. Si les kits de mise à niveau annoncés pour les anciens équipements représentent un pas dans la bonne direction, ils ne suffisent pas à masquer l’impression que l’innovation est ici plus un moyen de capturer des parts de marché qu’une véritable réponse aux besoins des utilisateurs finaux.En conclusion, bien que les innovations de John Deere soient indéniablement impressionnantes sur le plan technologique, elles posent des questions fondamentales sur la durabilité, l’équité et l’éthique de cette transition vers l’autonomie. Une stratégie plus inclusive, qui prendrait en compte la réparabilité, la formation des travailleurs et une mise en œuvre progressive, serait nécessaire pour transformer cette vision ambitieuse en un progrès véritablement bénéfique pour tous.Source : John Deere Quel est votre avis sur le sujet ?