Un troisième patient reçoit le dispositif cérébral de Neuralink d'Elon Musk

Qui travaille sur la technologie des interfaces cerveau-ordinateur (ICO) ?

Les avantages des interfaces cerveau-ordinateur et leur réglementation

Des inquiétudes concernant la fiabilité de la puce cérébrale de Neuralink

Neuralink fait partie d'un groupe croissant de startups qui développent des implants cérébraux pouvant à aider à traiter des maladies telles que la paralysie et la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il s'agit de procédures expérimentales qui nécessitent généralement l'ouverture du crâne pour placer des électrodes dans le tissu cérébral. Il y a un an, Neuralink a déclaré avoir implanté son dispositif sur son premier patient, Noland Arbaugh, alors âgé de 30 ans.Le deuxième patient, qui souffre d'une lésion de la moelle épinière et a reçu l'implant l'été dernier, jouait à des jeux vidéo avec l'aide du dispositif et apprenait à utiliser un logiciel de conception assistée par ordinateur pour créer des objets en trois dimensions. Le premier patient, également paralysé à la suite d'une lésion de la moelle épinière, a décrit comment l'implant l'aidait à jouer aux jeux vidéo et aux échecs, ainsi qu'à apprendre le français et le japonais La société a actuellement deux études américaines pour ses dispositifs enregistrés auprès de la Food and Drug Administration (FDA). L'étude Prime, conçue pour environ cinq patients, permet aux patients paralysés de contrôler par la pensée des appareils externes tels que des ordinateurs ou des smartphones. La deuxième étude, Convoy, est conçue pour trois patients et leur permet de contrôler des appareils tels que des bras robotique d'assistance.Elon Musk a indiqué que, depuis le premier implant cérébral réalisé il y a un an, l'entreprise avait amélioré les dispositifs en y ajoutant davantage d'électrodes, une bande passante plus large et une plus longue durée de vie des batteries. Lors d'une récente interview, le milliardaire a révélé qu'un troisième patient a reçu la puce de Neuralink, que la société prévoit d'en implanter 20 ou 30 autres au cours de l'année et, éventuellement, des dispositifs de cécité.« Nous avons maintenant trois personnes équipées de l'implant de Neuralink et ils fonctionnent tous bien », a déclaré Elon Musk cette semaine à Las Vegas lors d'un événement qui a été diffusé sur X, sa plateforme de médias sociaux. Elon Musk n'a donné aucun détail sur le dernier patient lors de l'interview.Si les développements de Neuralink attirent souvent l'attention, d'autres entreprises et groupes de recherche travaillent sur des projets similaires. Deux études publiées en 2024 dans le New England Journal of Medicine décrivent comment les interfaces cerveau-ordinateur aident les personnes atteintes de SLA à mieux communiquer. Selon une base de données d'études américaine, plus de 45 essais impliquant des interfaces cerveau-ordinateur sont en cours.Ces travaux visent à aider à traiter les troubles cérébraux, à surmonter les lésions cérébrales et à d'autres fins. « De nombreux laboratoires de recherche ont déjà démontré que les humains sont capables de contrôler avec précision les curseurs d'ordinateur à l'aide d'interfaces cerveau-ordinateur », a déclaré Rajesh Rao, codirecteur du Centre de neurotechnologie de l'Université de Washington. Il a déclaré que Neuralink pourrait être unique à deux égards.« C'est la première fois qu'un robot est utilisé pour implanter des fils d'électrodes flexibles dans le cerveau humain afin d'enregistrer l'activité neuronale et de contrôler des appareils. De plus, ces fils peuvent enregistrer l'activité d'un plus grand nombre de neurones que les autres interfaces », a-t-il déclaré. Cependant, les avantages de l'approche de Neuralink doivent encore être démontrés, et certains concurrents ont éclipsé l'entreprise sur d'autres plans.Par exemple, Rajesh Rao a indiqué que des entreprises telles que Synchron, Blackrock Neurotech et Onward Medical mènent déjà des essais des puces cérébrales sur des personnes en utilisant soit des méthodes moins invasives, soit des approches plus polyvalentes qui combinent l'enregistrement neuronal et la stimulation.Une interface cerveau-ordinateur (ICO) est un système informatique qui acquiert des signaux cérébraux, les analyse et les traduit en commandes qui sont transmises à un dispositif de sortie pour effectuer une action souhaitée. Elle n'utilise donc pas les voies de sortie normales du cerveau que sont les nerfs périphériques et les muscles. L'origine des ICO remonte aux années 1970, lorsque les premiers dispositifs ont été testés sur des animaux de laboratoire.Marco Baptista, directeur scientifique de la Fondation Christopher & Dana Reeve, a qualifié la technologie des interfaces cerveau-ordinateur de « très excitante » et de potentiellement bénéfique pour les personnes paralysées. À l'instar de Neuralink et de Synchron, de nombreuses entreprises d'implants cérébraux s'empressent pour implanter leurs dispositifs dans le cerveau de patients humains , malgré les préoccupations concernant la sécurité et l'éthique.Le secteur est devenu plus compétitif et plusieurs sont en cours de test. En 2024, Synchron a démontré la sécurité à long terme de son implant chez les patients. D'autres entreprises ont testé de nouveaux dispositifs sur des sujets humains, tandis que de nouvelles startups sont apparues sur la scène. Parmi ces dernières, on peut citer Motif Neurotech et Forest Neurotech. Face à la concurrence, Neuralink accélère le pas et lève de nouveaux fonds.« Grâce aux essais cliniques, nous serons en mesure de voir quelle sera l'approche gagnante. Il est encore un peu tôt pour le savoir », a déclaré Marco Baptista. Le chercheur a indiqué que sa fondation s'efforce généralement de soutenir financièrement les équipes de recherche et de leur fournir l'aide d'experts, bien qu'elle n'ait pas donné d'argent à Neuralink. Il a déclaré : « nous devons vraiment soutenir les projets à haut risque et à haut rendement ».« Il s'agit clairement d'un projet à haut risque et à haut rendement. Nous ne savons pas à quel point ce sera sûr. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela sera faisable », a-t-il ajouté. En attendant, les entreprises n'ont pas encore apporté des réponses convaincantes aux préoccupations relatives à la sécurité et à l'éthique.Le principal dispositif mis en place par Neuralink s'appelle « Link ». L'implant est placé à l'intérieur du cerveau par le biais d'une procédure chirurgicale. Noland Arbaugh a reçu sa puce cérébrale en janvier 2024. Environ un mois après, il aurait perdu une partie de ses capacités après que certains fils de l'implant se soient rétractés dans son cerveau. L'implant de Noland Arbaugh, baptisé "Neuralink N1", comportait 64 fils et 85 % d'entre eux se seraient rétractés.Lors d'une interview avec le Wall Streel Journal, il a déclaré que le problème a été résolu et que sa puce fonctionne mieux qu'avant. Dans une mise à jour publié en mai 2024, Neuralink indique qu'il a finalement déterminé que le dysfonctionnement avait réduit le taux de bits par seconde (BPS) de la puce, une mesure de la vitesse et de la précision des performances du dispositif cérébral. Malgré ces couacs, Arbaugh ne regrette pas d'avoir participé à l'expérience.Elon Musk suggère que la technologie de Neuralink ouvrirait la voie vers l'amélioration significative des capacités humaines et a même déclaré qu'une personne équipée d'une puce Neuralink sera bientôt plus performante qu'un joueur professionnel : « nous sommes convaincus que d'ici un an ou deux, une personne équipée d'un implant Neuralink sera capable d'être plus performante qu'un joueur professionnel. Parce que le temps de réaction sera plus rapide ».Ce calendrier semble audacieux à en juger par les résultats mitigés de Neuralink. Malgré l'optimisme d'Elon Musk, des inquiétudes persistent quant à la fiabilité de la technologie. Le premier essai sur l'homme n'a connu qu'un succès partiel, plusieurs électrodes ne parvenant pas à transmettre correctement les signaux. Et des complications sont apparues lorsque la puce s'est déplacée de sa position initiale, entraînant le détachement de la plupart des électrodes.En outre, Neuralink fait toujours l'objet d'un examen minutieux en raison de problèmes techniques et d'accusations de cruauté envers les animaux pendant la phase d'essai . Neuralink aurait tué jusqu'à 1 500 animaux en quatre ans et a été poursuivi pour violation potentielle de la législation américaine sur le bien-être des animaux, l'Animal Welfare Act. Selon certains rapports sur le sujet, Elon Musk aurait précipité les tests, ce qui a conduit à des erreurs graves.Le deuxième humain à recevoir la puce cérébrale Neuralink l'utilise pour jouer à Counter-Strike 2 et développer des dessins en 3D dans un logiciel de conception assistée par ordinateur. Selon Neuralink, pour le second patient, « Link est un grand pas en avant sur la voie de la liberté et de l'indépendance ».Source : Elon Musk, fondateur de Neuralink Quel est votre avis sur le sujet ?