Les États-Unis vont interdire les logiciels russes et chinois dans les véhicules, selon le ministère du commerce, pour des raisons de sécurité nationale. La règle finale, publiée dans le registre fédéral mardi, intervient après que le Bureau de l'industrie et de la sécurité du ministère du commerce l'a annoncée il y a plusieurs mois. Au cours du processus d'élaboration de la règle, le Bureau de l'industrie et de la sécurité a constaté que certaines technologies originaires de Chine ou de Russie présentaient un risque excessif et inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis.Cette règle couvre tout ce qui relie un véhicule au monde extérieur, comme les composants Bluetooth, Wi-Fi, cellulaires et satellitaires. Elle répond également aux préoccupations selon lesquelles des technologies telles que les caméras, les capteurs et les ordinateurs de bord pourraient être exploitées par des adversaires étrangers pour collecter des données sensibles sur les citoyens et les infrastructures des États-Unis. Enfin, elle interdit à la Chine de tester ses voitures autonomes sur le sol américain.« Les voitures d'aujourd'hui ne sont plus seulement des roues en acier, ce sont des ordinateurs », a déclaré Gina Raimondo, secrétaire d'État au commerce sortante, dans un communiqué de presse publié mardi. « Elles sont équipées de caméras, de microphones, de systèmes de localisation GPS et d'autres technologies connectées à l'internet. Avec cette règle, le département du commerce prend une mesure nécessaire pour préserver la sécurité nationale des États-Unis et protéger la vie privée des Américains en empêchant les adversaires étrangers de manipuler ces technologies pour accéder à des informations sensibles ou personnelles ».Les interdictions relatives aux logiciels s'appliqueront aux véhicules du modèle 2027, tandis que les interdictions relatives au matériel s'appliqueront aux véhicules du modèle 2030.La règle finale, qui ne s'applique qu'aux véhicules de tourisme, établit que le matériel et les logiciels intégrés dans le système de connectivité du véhicule (VCS) et les logiciels intégrés dans le système de conduite automatisée (ADS), les systèmes dans les véhicules qui permettent la connectivité externe et les capacités de conduite autonome, présentent un risque indu et inacceptable pour la sécurité nationale lorsqu'ils sont conçus, développés, fabriqués ou fournis par des personnes ayant un lien suffisant avec la RPC ou la Russie, a déclaré le ministère.Le ministère indique qu'il publiera prochainement une règle distincte concernant les véhicules commerciaux.Un haut fonctionnaire de l'administration a déclaré aux journalistes lors d'une conférence téléphonique que l'industrie automobile était en grande partie d'accord avec ces recommandations, qui étaient basées sur des préoccupations de sécurité nationale.« Un accès malveillant à ces chaînes d'approvisionnement essentielles pourrait permettre à nos adversaires étrangers d'extraire des données sensibles, y compris des informations personnelles sur les conducteurs ou les propriétaires de véhicules, et de manipuler les véhicules à distance », selon un communiqué du ministère du Commerce.La règle interdit également aux fabricants ayant un lien suffisant avec la RPC ou la Russie de vendre de nouveaux véhicules connectés qui intègrent du matériel ou des logiciels VCS ou ADS aux États-Unis, même si le véhicule a été fabriqué aux États-Unis.Un autre haut fonctionnaire de l'administration a déclaré que les dangers des logiciels chinois et russes ne se limitaient pas à la voiture. Si des téléphones portables sont connectés à ces logiciels, la Chine pourrait disposer d'un moyen facile d'extraire les données des utilisateurs.« La récente cyberactivité malveillante, en particulier l'activité du typhon Volt, a vraiment renforcé l'urgence de prévenir encore plus de risques pour nos infrastructures critiques, et nous avons vu non seulement le typhon Volt, mais aussi des preuves de plus en plus nombreuses du prépositionnement par la RPC de logiciels malveillants dans nos infrastructures critiques, dans le seul but de les saboter et de les perturber », a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration.« Avec l'arrivée de millions de véhicules connectés sur les routes, chacun ayant une durée de vie de 10 à 15 ans, le risque de sabotage augmente considérablement. La deuxième série de risques, à laquelle il a également été fait allusion, est le risque de sécurité des données étant donné la quantité massive de données personnelles sensibles, y compris les données de géolocalisation, les enregistrements audio et vidéo et d'autres données en direct qui sont collectées par ces véhicules connectés », a-t-il continué.L'accès de la Chine aux logiciels des véhicules représente « une menace importante » pour les États-Unis, car il permettrait à un adversaire d'avoir « un accès illimité » aux systèmes technologiques essentiels et aux données des utilisateurs qu'ils collectent, a déclaré la Maison Blanche.« Alors que les constructeurs automobiles [de la République populaire de Chine] cherchent agressivement à accroître leur présence sur les marchés américains et mondiaux de l'automobile, le président Biden, par le biais de cette règle finale, tient son engagement de sécuriser les chaînes d'approvisionnement essentielles des États-Unis et de protéger notre sécurité nationale », ajoute l'administration.L'industrie automobile a cherché à retarder la règle d'un an, la remettant ainsi à la future administration Trump pour qu'elle la mette en œuvre, mais elle n'y est pas parvenue. L'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente GM, Ford, Volkswagen, Toyota et d'autres, a déclaré dans des commentaires soumis en avril dernier qu'elle soutenait l'objectif des règles proposées, mais a averti que la chaîne d'approvisionnement automobile mondiale « est l'une des plus grandes et des plus complexes au monde » et que les pièces ne pourraient pas être simplement remplacées sans perturbations.D'autres constructeurs automobiles ont été plus explicites dans leurs critiques. Polestar, un fabricant de véhicules électriques appartenant à Geely, a déclaré en octobre que la règle « interdirait effectivement à Polestar de vendre ses voitures aux États-Unis, y compris les voitures qu'il fabrique en Caroline du Sud ».En effet, la Maison Blanche indique dans sa fiche d'information que la règle empêche l'importation ou la vente de véhicules connectés « par des entités qui sont détenues, contrôlées ou soumises à la juridiction ou à la direction de la RPC ou de la Russie - même si ces véhicules ont été fabriqués aux États-Unis ».Pendant ce temps, Waymo, qui prévoit d'utiliser des véhicules fabriqués par Zeekr de Geely pour son robotaxi de nouvelle génération, a déclaré qu'il prenait des précautions pour s'assurer que les véhicules qu'il achète pour sa flotte arrivent sans aucun système télématique installé par le fabricant. Néanmoins, la règle pourrait considérablement perturber les plans d'expansion de la société détenue par Alphabet si le gouvernement décide d'interdire l'importation du véhicule Zeekr en vertu de la nouvelle règle.« Waymo a déposé des commentaires en faveur de la règle à l'automne dernier », a déclaré Ethan Teicher, porte-parole de Waymo. « Nous examinons la règle finale et apprécions la rapidité avec laquelle le ministère a établi la règle. »La décision des États-Unis d’interdire efficacement les véhicules chinois sur son marché national soulève de nombreuses interrogations. Si Washington invoque des préoccupations de sécurité nationale et de protection des données sensibles, certains observateurs y voient une manœuvre protectionniste visant à freiner la concurrence chinoise dans un secteur en pleine transformation.Les autorités américaines justifient leur mesure en évoquant des risques liés à la cybersécurité. Les véhicules modernes, notamment les modèles autonomes, collectent et transmettent une quantité considérable de données. Ces informations pourraient, selon les responsables américains, être exploitées par des entités liées au gouvernement chinois, menaçant ainsi la sécurité nationale.Cependant, cette rhétorique soulève une question essentielle : ces craintes sont-elles réellement fondées ou servent-elles de prétexte pour dissimuler une volonté de protéger l’industrie automobile américaine ? Bien que les risques de cybersécurité soient tangibles, il est difficile de ne pas remarquer que les entreprises chinoises, telles que BYD ou NIO, représentent une concurrence redoutable pour les constructeurs américains, notamment sur les segments des véhicules électriques et autonomes.La politique américaine semble s’inscrire dans une logique plus large de restriction à l’égard des produits chinois. Après les tensions commerciales de l’ère Trump et les subventions massives prévues par l'Inflation Reduction Act, cette interdiction semble confirmer une stratégie protectionniste déguisée.En protégeant le marché intérieur des importations chinoises, Washington offre une bouffée d’oxygène aux constructeurs nationaux comme Tesla, General Motors ou Ford, qui peinent à rivaliser avec les prix agressifs et la technologie avancée des marques chinoises.L’interdiction des véhicules chinois aux États-Unis reflète une lutte acharnée pour la domination technologique et économique. Bien que les préoccupations sécuritaires soient légitimes, leur instrumentalisation à des fins protectionnistes reste un sujet de débat. À long terme, cette décision pourrait redéfinir l’équilibre des forces dans le secteur automobile mondial, tout en mettant en lumière les tensions croissantes entre ces deux géants économiques.Reste à savoir si cette confrontation technologique peut conduire à des innovations renforcées, ou si elle aboutira à un monde fragmenté, dominé par des politiques commerciales antagonistes.En attendant, cette décision intervient alors que les États-Unis prévoient de mettre en place une nouvelle liste de restrictions sur les technologies chinoises et russes, notamment les drones et d'autres équipements susceptibles de constituer une menace pour la sécurité nationale.Sources : Maison Blanche Les préoccupations de sécurité nationale invoquées par les États-Unis sont-elles fondées ou exagérées ?Cette interdiction est-elle avant tout une stratégie de protectionnisme économique ? Si oui, est-ce justifiable dans un contexte de concurrence mondiale accrue ?La Chine pourrait-elle adopter des mesures de rétorsion similaires, et quels en seraient les effets sur les relations commerciales internationales ?Enfin, cette interdiction pourrait-elle conduire à une scission des marchés mondiaux, avec des blocs technologiques distincts et antagonistes ?